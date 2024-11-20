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Çiftlik Bank Dolandırıcılığından Sonra Şimdi de Hindi Bank Çıktı! 40 Kişiyi 50 Milyon TL Dolandırdı

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Çiftlik Bank Dolandırıcılığından Sonra Şimdi de Hindi Bank Çıktı! 40 Kişiyi 50 Milyon TL Dolandırdı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.11.2024 - 09:52

Türkiye’de binlerce kişininin milyonlarca TL dolandırıldığı Çiftlik Bank olayının yankıları sürmeye devam ederken şimdi de Hindi Bank dolandırıcılığı ortaya çıktı. 

Çalışma arkadaşlarına Diyarbakır'da hindi çiftliği kurduğunu söyleyen ve yüksek gelir elde etme vaadiyle kandıran memur Doğancan D. kayıplara karıştı. Yaklaşık 40 kişiyi 50 milyon lira dolandırdığı ortaya çıkan şahsı polis her yerde arıyor.

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Ankara'da Devlet Su İşleri'nde görevli memur Doğancan D. iddiaya göre, kamuoyunda 'Çiftlik Bank' olarak bilinen dolandırıcılık yönteminin bir benzerini hayata geçirdi.

Ankara'da Devlet Su İşleri'nde görevli memur Doğancan D. iddiaya göre, kamuoyunda 'Çiftlik Bank' olarak bilinen dolandırıcılık yönteminin bir benzerini hayata geçirdi.

İddiaya göre çalışma arkadaşlarına Diyarbakır'da hindi çiftliği kurduğunu söyleyen Doğacan D., söz konusu işten yüksek gelirler elde edileceğini belirtti. Bunun özerine Doğancan D.'nin çalışma arkadaşları tüm birikimlerini ve çektikleri kredileri yüksek gelir elde etme umuduyla şahsa teslim etti.

İddiaya göre çalışma arkadaşlarına Diyarbakır'da hindi çiftliği kurduğunu söyleyen Doğacan D., söz konusu işten yüksek gelirler elde edileceğini belirtti. Bunun özerine Doğancan D.'nin çalışma arkadaşları tüm birikimlerini ve çektikleri kredileri yüksek gelir elde etme umuduyla şahsa teslim etti.

Bir süre sonra işe gelmeyen ve telefonlarını açmayan Doğancan D., iş arkadaşlarının şüphelenmesine neden oldu. Şahsa para veren isimler, şüpheliye ulaşamadıklarını kaydederek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Bir süre sonra işe gelmeyen ve telefonlarını açmayan Doğancan D., iş arkadaşlarının şüphelenmesine neden oldu. Şahsa para veren isimler, şüpheliye ulaşamadıklarını kaydederek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Yapılan PTS çalışmaları sonucunda 2 dolandırıcılık suçundan sabıka kaydı bulunduğu belirlenen Doğancan D.'nin Çanakkale'ye gittiği, Tekirdağ Çorlu'ya otobüs kaydı olduğu belirlendi.

Yapılan PTS çalışmaları sonucunda 2 dolandırıcılık suçundan sabıka kaydı bulunduğu belirlenen Doğancan D.'nin Çanakkale'ye gittiği, Tekirdağ Çorlu'ya otobüs kaydı olduğu belirlendi.

Öte yandan Doğancan D.'nin çalışma arkadaşı olan yaklaşık 40 kişiyi 50 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı.

Öte yandan Doğancan D.'nin çalışma arkadaşı olan yaklaşık 40 kişiyi 50 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı.
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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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