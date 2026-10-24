Cesaretiyle Kazanacak 4 Burç
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Eylem gezegeni Mars ile bolluk gezegeni Jüpiter, 16 Kasım'da Aslan burcunda kavuşuyor. Astrolog Susan Miller, iki gezegenin Aslan'da 12 yıl aradan sonra ilk kez buluştuğunu belirtiyor ve bu günü kişisel ya da iş hayatında yeni bir şeye başlamak için çok uygun bir gün olarak yorumluyor. Astrolojide bu kavuşumdan en çok dört burç etkileniyor.
Aslan
Koç
Yay
Kova
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