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Cesaretiyle Kazanacak 4 Burç

Cesaretiyle Kazanacak 4 Burç

Defne İpekzade
Defne İpekzade - Yaşam Editörü
24.10.2026 - 19:01
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Eylem gezegeni Mars ile bolluk gezegeni Jüpiter, 16 Kasım'da Aslan burcunda kavuşuyor. Astrolog Susan Miller, iki gezegenin Aslan'da 12 yıl aradan sonra ilk kez buluştuğunu belirtiyor ve bu günü kişisel ya da iş hayatında yeni bir şeye başlamak için çok uygun bir gün olarak yorumluyor. Astrolojide bu kavuşumdan en çok dört burç etkileniyor.

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Aslan

Aslan

Kavuşum doğrudan Aslan burcunda gerçekleşiyor. Astrolojide Mars'ın Aslan'daki dönemi özgüven, cömertlik ve kendini gösterme isteğiyle ilişkilendiriliyor, Jüpiter ise dokunduğu her şeyi büyüten gezegen olarak biliniyor.

Aslanların 16 Kasım civarında uzun süredir ertelediği bir projeye başlamak için cesaret bulacağı yorumlanıyor. Miller, retro gezegenler nedeniyle 13 Kasım'a kadar plan yapıp asıl adımı Kasımın ikinci yarısına bırakmayı öneriyor.

Koç

Koç

Koç, Aslan ile aynı ateş grubundan ve kavuşum Koç için uyumlu bir açı oluşturuyor. Mars aynı zamanda Koç'un yönetici gezegeni.

Koçların bu dönemde enerjisinin yükseleceği ve risk almaktan çekinmeyeceği yorumlanıyor. Yaratıcı bir fikir ya da gönül işlerinde ilk adımı atmak için uygun bir zaman olarak görülüyor.

Yay

Yay

Yay da ateş grubundan ve Jüpiter Yay'ın yönetici gezegeni. Aslan'daki kavuşum Yay için de uyumlu bir açı oluşturuyor.

Yayların yeni bir yolculuk, eğitim ya da büyük bir hedef için cesur bir karar verebileceği yorumlanıyor. Güneş'in 22 Kasım'da Yay burcuna geçmesiyle bu enerjinin ay sonuna kadar sürebileceği düşünülüyor.

Kova

Kova

Kova, Aslan'ın karşısındaki burç ve kavuşumun gerilimli tarafında kalıyor. Astrolojide bu, Kovalar için ilişkilerin ve ortaklıkların alanına denk geliyor.

Kovaların bir partner ya da iş ortağıyla arasındaki dengeyi korumak için cesur bir konuşma yapması gerekebileceği yorumlanıyor. Gerilim, doğru kullanılırsa uzun süredir çözülemeyen bir konuyu netleştirme fırsatına dönüşebilir.

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Defne İpekzade
Defne İpekzade
Yaşam Editörü
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