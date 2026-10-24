Cesaretiyle Kazanacak 4 Burç

Kavuşum doğrudan Aslan burcunda gerçekleşiyor. Astrolojide Mars'ın Aslan'daki dönemi özgüven, cömertlik ve kendini gösterme isteğiyle ilişkilendiriliyor, Jüpiter ise dokunduğu her şeyi büyüten gezegen olarak biliniyor.

Aslanların 16 Kasım civarında uzun süredir ertelediği bir projeye başlamak için cesaret bulacağı yorumlanıyor. Miller, retro gezegenler nedeniyle 13 Kasım'a kadar plan yapıp asıl adımı Kasımın ikinci yarısına bırakmayı öneriyor.