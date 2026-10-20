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Cesaretini Toplayıp En Rezil İlk Buluşma Anılarını Anlatan Kişiler

Cesaretini Toplayıp En Rezil İlk Buluşma Anılarını Anlatan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
20.10.2026 - 11:23
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İlk buluşmalar çoğu zaman heyecandan çok utançla hatırlanır. X'te bir kullanıcının 'En rezil dateniz neydi? Anlatın da gülelim' diye sorduğu paylaşım da bu yüzden kısa sürede yüzlerce alıntı topladı. Kimi kahve içmeye çağrıldığı yerde A101'in açılmasını bekledi, kimi buluşmaya aileyle birlikte cam kenarında yakalandı, kimi de yemeği yiyip tuvalet bahanesiyle kaçan karşısındakini geride bıraktı. Alıntılar arasından daha önce derlediğimiz cevaplarda yer almayan 13 hikayeyi sizin için bir araya getirdik. Saklama kabının geri gelmediği, taş kâğıt makasla sohbet kurtarılmaya çalışılan ve maaş karşılaştırmasıyla geçen buluşmalar listede sizi bekliyor.

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İlk paylaşım şöyleydi:

İlk paylaşım şöyleydi:
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Günlük adım hedefini ilk buluşmaya sığdırmak.

Günlük adım hedefini ilk buluşmaya sığdırmak.
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Sinemada mısır sorusunun gizli anlamı.

Sinemada mısır sorusunun gizli anlamı.
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Cam kenarına kurulan aile buluşması.

Cam kenarına kurulan aile buluşması.
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Kahve parasının hesaptan düşmemesine sevinen eleman.

Kahve parasının hesaptan düşmemesine sevinen eleman.
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Polis olduğunu söyleyip "müdür arıyor" diye kalkan date.

Polis olduğunu söyleyip "müdür arıyor" diye kalkan date.
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İlk buluşmanın asıl kaybı bir saklama kabı oldu.

İlk buluşmanın asıl kaybı bir saklama kabı oldu.
twitter.com

Sohbet tutmayınca devreye giren taş kâğıt makas.

Sohbet tutmayınca devreye giren taş kâğıt makas.
twitter.com

Kahve için A101'in kapısında beklemek.

Kahve için A101'in kapısında beklemek.
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Lozan'ı aratmayan günümüz date müzakereleri.

Lozan'ı aratmayan günümüz date müzakereleri.
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Pizza, kola ve ani bir tuvalet ihtiyacı.

Pizza, kola ve ani bir tuvalet ihtiyacı.
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Et yemeyeni et dönercisine götüren düşünce.

Et yemeyeni et dönercisine götüren düşünce.
twitter.com

Hikaye döner dükkanıyla bitmedi. Sahilde oturdukları sırada yanlarına gelen bir kadın 'kalkacak mısınız' diye sorunca karşısındaki 'tam kalkıyorduk' deyip ayağa fırladı. Nedenini soran tweet sahibine yanıtı, kadınlar otursun diye kalktığı ve zaten yürümek istediği oldu. Ardından otobüs durağına kadar 30 dakika yürüdüler. Karşısındaki, sahilde yapacak bir şey olmadığını da ekledi.

Maaş karşılaştırmasıyla geçen bir saatlik buluşma.

Maaş karşılaştırmasıyla geçen bir saatlik buluşma.
twitter.com

Maaş kıyaslamasının ardından gelen ikinci görüşme daha da ilginç geçti. Karşısındaki, annesi yemek yetiştiremeyip makarna yaptı diye annesine sitem etti. Ardından ayrı bir ev tutup tweet sahibini yurttan kurtaracağını, tek şartının her gün yemek yapması olduğunu söyledi. Yurttan memnun olduğunu belirten tweet sahibi, bir süre sonra bu tavırlara katlanamadığını söyleyip tartıştı. Karşısındaki de otobüste giderken kendisini engelledi.

Heyecanı yatıştırmak için içilen 3-4 bira ve sonrası.

Heyecanı yatıştırmak için içilen 3-4 bira ve sonrası.
twitter.com

Saat ikiye kadar süren buluşma, mekan kapanırken karşı tarafın hesabı ısrarla kendisi ödemesiyle sona erdi. Uykudan ayakta duramayan karşısındaki, çizmelerinin topukları sallanırken bayılacak gibi görünse de 30-40 saniye sonra ilk taksiye el edip vedalaşarak gitti. Tweet, ilk buluşmanın aslında erkek arkadaşın ağzından anlatıldığını belirten bir notla bitti.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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