Cesaretini Toplayıp En Rezil İlk Buluşma Anılarını Anlatan Kişiler
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İlk buluşmalar çoğu zaman heyecandan çok utançla hatırlanır. X'te bir kullanıcının 'En rezil dateniz neydi? Anlatın da gülelim' diye sorduğu paylaşım da bu yüzden kısa sürede yüzlerce alıntı topladı. Kimi kahve içmeye çağrıldığı yerde A101'in açılmasını bekledi, kimi buluşmaya aileyle birlikte cam kenarında yakalandı, kimi de yemeği yiyip tuvalet bahanesiyle kaçan karşısındakini geride bıraktı. Alıntılar arasından daha önce derlediğimiz cevaplarda yer almayan 13 hikayeyi sizin için bir araya getirdik. Saklama kabının geri gelmediği, taş kâğıt makasla sohbet kurtarılmaya çalışılan ve maaş karşılaştırmasıyla geçen buluşmalar listede sizi bekliyor.
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İlk paylaşım şöyleydi:
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Günlük adım hedefini ilk buluşmaya sığdırmak.
Sinemada mısır sorusunun gizli anlamı.
Cam kenarına kurulan aile buluşması.
Kahve parasının hesaptan düşmemesine sevinen eleman.
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Polis olduğunu söyleyip "müdür arıyor" diye kalkan date.
İlk buluşmanın asıl kaybı bir saklama kabı oldu.
Sohbet tutmayınca devreye giren taş kâğıt makas.
Kahve için A101'in kapısında beklemek.
Lozan'ı aratmayan günümüz date müzakereleri.
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Pizza, kola ve ani bir tuvalet ihtiyacı.
Et yemeyeni et dönercisine götüren düşünce.
Maaş karşılaştırmasıyla geçen bir saatlik buluşma.
Heyecanı yatıştırmak için içilen 3-4 bira ve sonrası.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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