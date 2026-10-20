Cesaretini Toplayıp En Rezil İlk Buluşma Anılarını Anlatan Kişiler

İlk buluşmalar çoğu zaman heyecandan çok utançla hatırlanır. X'te bir kullanıcının 'En rezil dateniz neydi? Anlatın da gülelim' diye sorduğu paylaşım da bu yüzden kısa sürede yüzlerce alıntı topladı. Kimi kahve içmeye çağrıldığı yerde A101'in açılmasını bekledi, kimi buluşmaya aileyle birlikte cam kenarında yakalandı, kimi de yemeği yiyip tuvalet bahanesiyle kaçan karşısındakini geride bıraktı. Alıntılar arasından daha önce derlediğimiz cevaplarda yer almayan 13 hikayeyi sizin için bir araya getirdik. Saklama kabının geri gelmediği, taş kâğıt makasla sohbet kurtarılmaya çalışılan ve maaş karşılaştırmasıyla geçen buluşmalar listede sizi bekliyor.