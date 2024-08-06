Cem Özkök Mahkemenin Yolunu Tuttu: ''Madem Hakaret Ediyorsunuz Ciddi Paralar Ödeyin Bakalım''
Cem Özkök Mahkemenin Yolunu Tuttu: ''Madem Hakaret Ediyorsunuz Ciddi Paralar Ödeyin Bakalım''
Sosyal medyada foşur foşur temizlik yapmasıyla bilinen Cem Özkök geçtiğimiz günlerde Twitter kullanıcılarıyla ilgili, ''Ne ağzı bozuk, ne kötü, ne çirkin üsluplu insanlar var burada. Engellenecekse Instagram değil böyle başıboş kullanıcılar engellenmeli.'' sözleriyle isyan etmişti. Kendisine gelen kötü yorumlara öfkelenen Özkök yeni bir açıklama yaparak, ''Hepsine tek tek hakaret davası açılıyor.'' dedi.
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Instagram'a erişime engeli getirilmesinin ardından tepkiler çığ gibi büyümüştü. Bir tepki de sosyal medya fenomeni Cem Özkök'ten gelmişti.
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Sosyal medyada temizlik videolarıyla ünlenen Özkök, Twitter (X) hesabından şöyle bir tweet atarak hem Instagram'ın kapatılmasına hem de Twitter'daki küfürlü tweetlere şu sözlerle isyan etmişti👇
Özkök'ün bu tweetinin ardından kendisine birçok yorum geldi. O yorumlardan bazıları şöyle;
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Kendisine gelen yorumlara sinirlenen Özkök, yeni bir tweet atarak, ''Madem hakaret ediyorsunuz her şeyi göze alıp ciddi paralar ödeyin bakalım.'' dedi.👇
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