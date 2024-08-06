Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Cem Özkök Mahkemenin Yolunu Tuttu: ''Madem Hakaret Ediyorsunuz Ciddi Paralar Ödeyin Bakalım''

Cem Özkök Mahkemenin Yolunu Tuttu: ''Madem Hakaret Ediyorsunuz Ciddi Paralar Ödeyin Bakalım''

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
06.08.2024 - 11:52

Sosyal medyada foşur foşur temizlik yapmasıyla bilinen Cem Özkök geçtiğimiz günlerde Twitter kullanıcılarıyla ilgili, ''Ne ağzı bozuk, ne kötü, ne çirkin üsluplu insanlar var burada. Engellenecekse Instagram değil böyle başıboş kullanıcılar engellenmeli.'' sözleriyle isyan etmişti. Kendisine gelen kötü yorumlara öfkelenen Özkök yeni bir açıklama yaparak, ''Hepsine tek tek hakaret davası açılıyor.'' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Instagram'a erişime engeli getirilmesinin ardından tepkiler çığ gibi büyümüştü. Bir tepki de sosyal medya fenomeni Cem Özkök'ten gelmişti.

Instagram'a erişime engeli getirilmesinin ardından tepkiler çığ gibi büyümüştü. Bir tepki de sosyal medya fenomeni Cem Özkök'ten gelmişti.

Sosyal medyada temizlik videolarıyla ünlenen Özkök, Twitter (X) hesabından şöyle bir tweet atarak hem Instagram'ın kapatılmasına hem de Twitter'daki küfürlü tweetlere şu sözlerle isyan etmişti👇

Sosyal medyada temizlik videolarıyla ünlenen Özkök, Twitter (X) hesabından şöyle bir tweet atarak hem Instagram'ın kapatılmasına hem de Twitter'daki küfürlü tweetlere şu sözlerle isyan etmişti👇

Özkök'ün bu tweetinin ardından kendisine birçok yorum geldi. O yorumlardan bazıları şöyle;

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Kendisine gelen yorumlara sinirlenen Özkök, yeni bir tweet atarak, ''Madem hakaret ediyorsunuz her şeyi göze alıp ciddi paralar ödeyin bakalım.'' dedi.👇

Kendisine gelen yorumlara sinirlenen Özkök, yeni bir tweet atarak, ''Madem hakaret ediyorsunuz her şeyi göze alıp ciddi paralar ödeyin bakalım.'' dedi.👇

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
5
2
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın