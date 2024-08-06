Cem Özkök Mahkemenin Yolunu Tuttu: ''Madem Hakaret Ediyorsunuz Ciddi Paralar Ödeyin Bakalım''

Sosyal medyada foşur foşur temizlik yapmasıyla bilinen Cem Özkök geçtiğimiz günlerde Twitter kullanıcılarıyla ilgili, ''Ne ağzı bozuk, ne kötü, ne çirkin üsluplu insanlar var burada. Engellenecekse Instagram değil böyle başıboş kullanıcılar engellenmeli.'' sözleriyle isyan etmişti. Kendisine gelen kötü yorumlara öfkelenen Özkök yeni bir açıklama yaparak, ''Hepsine tek tek hakaret davası açılıyor.'' dedi.