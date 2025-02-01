onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Cem Küçük, AK Parti’dekilerin Kendi İradeleri Olmadığını Söylemesiyle Gündem Oldu: Ardından ise Yalanladı

Cem Küçük, AK Parti’dekilerin Kendi İradeleri Olmadığını Söylemesiyle Gündem Oldu: Ardından ise Yalanladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.02.2025 - 13:22

Gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber kanalında konuk olduğu programda AK Parti medyasına dair açıklamasıyla gündeme geldi. Küçük, programdaki sözlerinin paylaşılmasıyla Twitter hesabından açıklama yaptı ve aslının olmadığını iddia etti. Programda, “Mustafa Varank, ben ve Fuat Uğur dışında AK Parti medyasında dut yemiş bülbül gibiler” diyerek sözlerine başlamıştı. 

Detaylar için 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ardından ise, “Zaten çoğu da AK Parti’de Erdoğan’a göre tavır alır, kendi iradeleri yoktur. Olmadığını da görüyoruz.” cümlesini kurmuştu.

Ardından ise, “Zaten çoğu da AK Parti’de Erdoğan’a göre tavır alır, kendi iradeleri yoktur. Olmadığını da görüyoruz.” cümlesini kurmuştu.

Konuşmasının gündem olmasıyla birlikte Küçük, Twitter hesabından bu paylaşımıyla kendini açıkladı.

Konuşmasının gündem olmasıyla birlikte Küçük, Twitter hesabından bu paylaşımıyla kendini açıkladı.
twitter.com

“Bu provokatör kim bilmiyorum ama böyle bir lafım yok. AK Parti’yi destekleyen gazeteci yazarlar irade göstermeli, Erdoğan’ın ne diyeceğini beklememeli dedim. Hatta başta teğmenleri masum bulup Erdoğan konuşunca çark etmelerini eleştirdim. Mustafa Varank gibi irade gösteren vekilleri de tebrik ettim.”

İşte detaylar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın