Cem Küçük, AK Parti’dekilerin Kendi İradeleri Olmadığını Söylemesiyle Gündem Oldu: Ardından ise Yalanladı

“Bu provokatör kim bilmiyorum ama böyle bir lafım yok. AK Parti’yi destekleyen gazeteci yazarlar irade göstermeli, Erdoğan’ın ne diyeceğini beklememeli dedim. Hatta başta teğmenleri masum bulup Erdoğan konuşunca çark etmelerini eleştirdim. Mustafa Varank gibi irade gösteren vekilleri de tebrik ettim.”