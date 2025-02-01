Cem Küçük, AK Parti’dekilerin Kendi İradeleri Olmadığını Söylemesiyle Gündem Oldu: Ardından ise Yalanladı
Cem Küçük, AK Parti’dekilerin Kendi İradeleri Olmadığını Söylemesiyle Gündem Oldu: Ardından ise Yalanladı
Gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber kanalında konuk olduğu programda AK Parti medyasına dair açıklamasıyla gündeme geldi. Küçük, programdaki sözlerinin paylaşılmasıyla Twitter hesabından açıklama yaptı ve aslının olmadığını iddia etti. Programda, “Mustafa Varank, ben ve Fuat Uğur dışında AK Parti medyasında dut yemiş bülbül gibiler” diyerek sözlerine başlamıştı.
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Ardından ise, “Zaten çoğu da AK Parti’de Erdoğan’a göre tavır alır, kendi iradeleri yoktur. Olmadığını da görüyoruz.” cümlesini kurmuştu.
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Konuşmasının gündem olmasıyla birlikte Küçük, Twitter hesabından bu paylaşımıyla kendini açıkladı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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