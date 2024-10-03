Cem Garipoğlu'nun Mezarındaki Kefen Tamamen Çürüyüp Yok Olmuş Olabilir mi?
Cem Garipoğlu'nun Mezarındaki Kefen Tamamen Çürüyüp Yok Olmuş Olabilir mi?
2009 yılında Münevver Karabulut cinayetiyle Türkiye'yi sarsan Cem Garipoğlu'nun kefeni, mezarının açılmasıyla merak konusu oldu. İntihar ettiği 2014 yılından bu yana geçen yıllar içinde kefeni çürüyüp yok olmuş olabilir mi?
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Cem Garipoğlu, 2009 yılında Münevver Karabulut cinayetinden hüküm giymiş ve 2014 yılında cezaevinde intihar ettiği açıklanmıştı.
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Ancak yıllar içinde Garipoğlu'nun aslında intihar etmediği ve Çin'e kaçtığına dair iddialar ortaya atıldı.
Karabulut ailesinin başvuruları sonunda kabul edilerek, Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildi. Şimdi ise kefeninin çürüyüp çürümediği merak konusu oldu.
Şimdi gelelim asıl konuya: Kefen, İslam dini ve birçok diğer gelenekte, ölen kişinin bedeniyle birlikte toprağa teslim edilen sade ve dikişsiz bir örtüdür.
Pamuk veya keten gibi doğal liflerden üretilen kefenler, toprağa gömüldükten sonra yavaş yavaş çürümeye başlar. Ancak bu çürüme süreci, birçok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterir.
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Doğal koşullarda, bir kefenin tamamen çürümesi 1 ila 3 yıl arasında sürebilir. Bu süre, toprağın yapısına, nemine, hava akışına ve mikroorganizmaların varlığına bağlı olarak hızlanabilir ya da yavaşlayabilir.
Örneğin, daha nemli ve sıcak topraklarda kefen daha hızlı parçalanabilirken, kuru ve soğuk topraklarda bu süreç daha uzun sürebilir.
Topraktaki bakteriler ve mantarlar, kefenin doğal liflerini parçalayarak çürüme sürecini hızlandırır. Eğer toprağın mikrobiyolojik yapısı zenginse, kefen daha kısa sürede yok olabilir.
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