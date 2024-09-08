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Cedi Osman Avrupa'ya Döndü: Milli Basketbolcu Resmen Panathinaikos'ta!

Cedi Osman Avrupa'ya Döndü: Milli Basketbolcu Resmen Panathinaikos'ta!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
08.09.2024 - 10:55

Adı uzun süredir eski takımı Anadolu Efes ile anılan, son olarak da NBA'de San Antonio Spurs forması giyen Cedi Osman'ın yeni takımı belli oldu. Milli basketbolcu, Euroleague'e geri döndü.

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Ergin Ataman yönetimindeki Euroleague ekibi Panathianikos, Cedi Osman ile anlaştıklarını duyurdu.

Ergin Ataman yönetimindeki Euroleague ekibi Panathianikos, Cedi Osman ile anlaştıklarını duyurdu.

29 yaşındaki milli basketbolcunun bir sezon boyunca yeşil-beyazlı kulüpte mücadele edeceği ifade edildi.

29 yaşındaki milli basketbolcunun bir sezon boyunca yeşil-beyazlı kulüpte mücadele edeceği ifade edildi.

Kariyerine Anadolu Efes'te başlayan Cedi, 2015'te Cleveland Cavaliers tarafından draf edilmişti.

Kariyerine Anadolu Efes'te başlayan Cedi, 2015'te Cleveland Cavaliers tarafından draf edilmişti.

6 sezon Cleveland forması giyen tecrübeli basketbolcu, geçtiğimiz yaz San Antonio Spurs ile takaslanmıştı.

6 sezon Cleveland forması giyen tecrübeli basketbolcu, geçtiğimiz yaz San Antonio Spurs ile takaslanmıştı.

Pana'nın sosyal medya hesabından yaptığı Cedi Osman paylaşımı:

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