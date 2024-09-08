Cedi Osman Avrupa'ya Döndü: Milli Basketbolcu Resmen Panathinaikos'ta!
Cedi Osman Avrupa'ya Döndü: Milli Basketbolcu Resmen Panathinaikos'ta!
Adı uzun süredir eski takımı Anadolu Efes ile anılan, son olarak da NBA'de San Antonio Spurs forması giyen Cedi Osman'ın yeni takımı belli oldu. Milli basketbolcu, Euroleague'e geri döndü.
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Ergin Ataman yönetimindeki Euroleague ekibi Panathianikos, Cedi Osman ile anlaştıklarını duyurdu.
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29 yaşındaki milli basketbolcunun bir sezon boyunca yeşil-beyazlı kulüpte mücadele edeceği ifade edildi.
Kariyerine Anadolu Efes'te başlayan Cedi, 2015'te Cleveland Cavaliers tarafından draf edilmişti.
6 sezon Cleveland forması giyen tecrübeli basketbolcu, geçtiğimiz yaz San Antonio Spurs ile takaslanmıştı.
Pana'nın sosyal medya hesabından yaptığı Cedi Osman paylaşımı:
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