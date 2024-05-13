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Cari Açık Beklentilerin Üzerinde Oldu: Net Hata Noksan Arttı

Cari Açık Beklentilerin Üzerinde Oldu: Net Hata Noksan Arttı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
13.05.2024 - 10:13

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) cari denge verisini açıkladı. Mart ayında cari işlemler dengesi 4,54 milyar dolar açık verdi.

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TCMB verilerine göre cari denge, Mart 2024'te 4,54 milyar dolar açık verdi.

TCMB verilerine göre cari denge, Mart 2024'te 4,54 milyar dolar açık verdi.

Bloomberg anketinde beklenti 3,75 milyar dolar, Foreks Haber anketinde de 3,9 milyar dolar açık verilmesi yönünde olmuştu. 

TCMB tarafından yapılan açıklamaya göre, altın ve enerji hariç cari İşlemler hesabı ise 782 milyon ABD doları fazla verdi.

Cari hesapta yıllıklandırılmış bazda açık 31,23 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Cari hesapta yıllıklandırılmış bazda açık 31,23 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 5.193 milyon ABD doları olarak gerçekleşirken, hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 2.241 milyon dolar, bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2.104 milyon dolar oldu. 

Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 1.604 milyon ABD doları net çıkış ve 12 milyon ABD doları net giriş kaydederken, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net çıkışlar 224 milyon dolar oldu. 

Portföy yatırımları 96 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydedilirken, alt kalemler itibarıyla, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 236 milyon ABD doları net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 361 milyon ABD doları net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar 1.935 milyon ABD doları net borçlanma, Genel Hükümet 314 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirdi.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar 1.935 milyon ABD doları net borçlanma, Genel Hükümet 314 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 216 milyon ABD doları net artış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 938 milyon dolar net artış ve Türk lirası cinsinden 464 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 1.402 milyon dolar net artış kaydedildi. 

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1.054 milyon ABD doları, 27 milyon ABD doları ve 385 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ay 10.281 milyon ABD doları net azalış olurken, net hata ve noksan Ocak-Mart döneminde 16,12 milyar dolar ekside, mart ayında ise 9,56 milyar dolar ekside oluştu.

Resmi rezervlerde bu ay 10.281 milyon ABD doları net azalış olurken, net hata ve noksan Ocak-Mart döneminde 16,12 milyar dolar ekside, mart ayında ise 9,56 milyar dolar ekside oluştu.
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