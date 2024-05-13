Cari Açık Beklentilerin Üzerinde Oldu: Net Hata Noksan Arttı

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 5.193 milyon ABD doları olarak gerçekleşirken, hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 2.241 milyon dolar, bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2.104 milyon dolar oldu.

Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 1.604 milyon ABD doları net çıkış ve 12 milyon ABD doları net giriş kaydederken, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net çıkışlar 224 milyon dolar oldu.

Portföy yatırımları 96 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydedilirken, alt kalemler itibarıyla, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 236 milyon ABD doları net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 361 milyon ABD doları net satış yaptığı görüldü.