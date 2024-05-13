Cari Açık Beklentilerin Üzerinde Oldu: Net Hata Noksan Arttı
Cari Açık Beklentilerin Üzerinde Oldu: Net Hata Noksan Arttı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) cari denge verisini açıkladı. Mart ayında cari işlemler dengesi 4,54 milyar dolar açık verdi.
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TCMB verilerine göre cari denge, Mart 2024'te 4,54 milyar dolar açık verdi.
Cari hesapta yıllıklandırılmış bazda açık 31,23 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar 1.935 milyon ABD doları net borçlanma, Genel Hükümet 314 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirdi.
Resmi rezervlerde bu ay 10.281 milyon ABD doları net azalış olurken, net hata ve noksan Ocak-Mart döneminde 16,12 milyar dolar ekside, mart ayında ise 9,56 milyar dolar ekside oluştu.
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