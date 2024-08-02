Çam Kokusu Tadında Müzik Grubu: Kehribar

Grup Kehribar, dostça muhabbetlerin olduğu ortamlarda buluşup her hafta belirlediğimiz bir şarkıyı icra ederek sosyal medya üzerinden paylaşmaya başladığımız bir süreçle doğdu. İnsanların ilgisini çekince, bir proje hazırlayarak Balıkesir Kent Konseyi'ne sunduk. Şarkılarımızı farklı tarihi mekanlarda seslendirmek ve seyirciye yakın olmak istiyorduk. Projemiz kabul edildi ve tabii ki grubun bir ismi olmalıydı. Kehribar taşının grubumuzun enerjisine uygun olduğunu düşünerek bu ismi seçtik.

- Kehribar' ismini neden seçtiniz? Bu isim sizin için ne ifade ediyor?

Kehribar, eskiliği ve köklülüğü anlatan, çam reçinesinin içinde yaşamları barındıran, insanı sakinleştiren ve pozitif enerji veren bir taş. Bizim müziğimiz de günümüz gürültüsünden uzak, sakin ve nahif ezgileri barındırıyor. Bu yönüyle kehribar taşı, grubun adı ve yaptığı müziğin enerjisiyle bütünleşiyor.

- Şarkılarınızda hangi konulardan ilham alıyorsunuz? Dinleyicilerinizi en çok etkileyen şarkılarınız hangileri?İnsan yaşadığı coğrafyadan etkilenir ve bu hayatının her alanına yansır. Benim şarkılarımda deniz, çiçekler, mevsimler ve tabii ki aşk var. Zaman zaman bahardaki kış, yazdaki sonbahar etkisi ile insan duygularındaki dalgalanmaları anlatmak istedim. Ama şarkılarımda bir savaş yok, sakin bir hüzün var.