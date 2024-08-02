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Çam Kokusu Tadında Müzik Grubu: Kehribar

etiket Çam Kokusu Tadında Müzik Grubu: Kehribar

Hüsamettin Oğuz
Hüsamettin Oğuz - yazio
02.08.2024 - 13:12

Türk müziğinin güçlü mirasını modern tınılarla buluşturan Grup Kehribar, müziğinde geçmişin derin izlerini ve günümüzün dinamik ruhunu harmanlayan bir grup olarak karşımıza çıkıyor. Anadolu’nun dört bir yanından derledikleri ezgileri, çağdaş düzenlemelerle yeniden yorumlayan bu yetenekli grup, dinleyicilerini hem nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor hem de yeni ufuklara doğru sürüklüyor.

Grup Kehribarın hikayesi, müziğe olan derin tutkularını paylaşma arzusuyla bir araya gelen bir grup yetenekli müzisyenin, köklerine olan bağlılıklarını ve yenilikçi yaklaşımlarını harmanlamasıyla başlıyor. Onların müziği, sadece kulaklara değil, kalplere de dokunan, insana huzur veren ve düşündüren melodilerden oluşuyor.

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Bu söyleşimizde, Grup Kehribarın üyeleriyle onların müzikal yolculuklarını, ilham kaynaklarını ve müziğe dair vizyonlarını konuşma fırsatı bulduk.

Bu söyleşimizde, Grup Kehribarın üyeleriyle onların müzikal yolculuklarını, ilham kaynaklarını ve müziğe dair vizyonlarını konuşma fırsatı bulduk.

Üç kişilik grupta Ud Sanatçısı Ahmet Ziya Pürnek aslında Güzel Sanatlar Lisesi Müzik öğretmeni, Kanun Sanatçısı İbrahim Anıl Yıldırım ise Belediye Konservatuarı’nda Kanun öğretmeni, Grup Kehribarın Solisti Sanatçı Evrim Tan Muharrem Hasbi Anadolu Lisesi'nde Müzik Öğretmeni olarak görev yapıyorlar.

Yoğun yaz konserlerinin arasında bir mola anında ben sordum onlar cevapladı. Sahne arkası anılarından stüdyo çalışmalarına, müzik dünyasında yaşadıkları zorluklardan gelecek projelerine kadar birçok konuyu ele aldık. 

Ortaya güzel bir söyleşi çıktı.

- Grup Kehribar'ın nasıl kurulduğunu anlatabilir misiniz? Grup üyeleri nasıl bir araya geldi?

- Grup Kehribar'ın nasıl kurulduğunu anlatabilir misiniz? Grup üyeleri nasıl bir araya geldi?

Grup Kehribar, dostça muhabbetlerin olduğu ortamlarda buluşup her hafta belirlediğimiz bir şarkıyı icra ederek sosyal medya üzerinden paylaşmaya başladığımız bir süreçle doğdu. İnsanların ilgisini çekince, bir proje hazırlayarak Balıkesir Kent Konseyi'ne sunduk. Şarkılarımızı farklı tarihi mekanlarda seslendirmek ve seyirciye yakın olmak istiyorduk. Projemiz kabul edildi ve tabii ki grubun bir ismi olmalıydı. Kehribar taşının grubumuzun enerjisine uygun olduğunu düşünerek bu ismi seçtik.

- Kehribar' ismini neden seçtiniz? Bu isim sizin için ne ifade ediyor?

Kehribar, eskiliği ve köklülüğü anlatan, çam reçinesinin içinde yaşamları barındıran, insanı sakinleştiren ve pozitif enerji veren bir taş. Bizim müziğimiz de günümüz gürültüsünden uzak, sakin ve nahif ezgileri barındırıyor. Bu yönüyle kehribar taşı, grubun adı ve yaptığı müziğin enerjisiyle bütünleşiyor.

Şarkılarınızda hangi konulardan ilham alıyorsunuz? Dinleyicilerinizi en çok etkileyen şarkılarınız hangileri?İnsan yaşadığı coğrafyadan etkilenir ve bu hayatının her alanına yansır. Benim şarkılarımda deniz, çiçekler, mevsimler ve tabii ki aşk var. Zaman zaman bahardaki kış, yazdaki sonbahar etkisi ile insan duygularındaki dalgalanmaları anlatmak istedim. Ama şarkılarımda bir savaş yok, sakin bir hüzün var.

- Şarkı sözlerinizi ve melodilerini oluşturma süreciniz nasıl işliyor? Bu süreçte grup üyeleri arasındaki iş birliği nasıl gerçekleşiyor?

- Şarkı sözlerinizi ve melodilerini oluşturma süreciniz nasıl işliyor? Bu süreçte grup üyeleri arasındaki iş birliği nasıl gerçekleşiyor?

Bestelerimi yaparken önce müzik oluşuyor, sonra müziğin hissettirdiklerini sözler takip ediyor. Grup arkadaşlarımla her aşamasını paylaşıyorum ve onlardan aldığım fikirlerle şarkılarım olgunlaşıp dinleyicisiyle buluşuyor.

- 'Zeytin Dalı' şarkısının hikayesini paylaşabilir misiniz? Bu şarkıyı yazarken hangi duygular ve düşünceler içerisindeydiniz?

“Zeytin Dalı”, zeytin ağaçlarının içinde çocukluğu geçmiş bir yaşam hikayesini anlatıyor. Zeytin, ağır ve zahmetli büyüyen, ölümsüz bir ağaçtır. Şifadır, sağlıktır. Toprak ve güneş ona hayat verir, tıpkı insana verdiği gibi. Bu şarkıda üçünün birbirine bağlılığı ile müzikseverlere eşsiz duygular ifade ediyor.

- Bugüne kadar gerçekleştirdiğiniz konserler arasında unutamadığınız anılar nelerdir? Sahnede en çok keyif aldığınız anları bizimle paylaşır mısınız?

Kehribar grubu ile bulunduğumuz her sahne bizim için bir mucize. Ama ilkler tabii ki özel olur. Fotoğraf müzesinde, küçücük bir taş salonda insanlarla göz göze, diz dize verdiğimiz ilk dinleti bambaşkaydı. Seyirci ile aynı hizada, aynı şarkıları söyleyerek benzer hayaller kurmak kadar huzur veren bir şey olamaz. Tabii ki kilise dinletileri de o salondaki akustik ve tarihi dokunun verdiği his çok özel.

- Canlı performanslarınızda dinleyicilerden nasıl tepkiler alıyorsunuz? Sizi en çok etkileyen bir dinleyici geri bildirimi oldu mu?

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