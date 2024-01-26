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Çalışanlar Patronlarından Fazla Vergi Ödedi: İşçinin Vergisi Patrondan Yüzde 322 Fazla!

Çalışanlar Patronlarından Fazla Vergi Ödedi: İşçinin Vergisi Patrondan Yüzde 322 Fazla!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
26.01.2024 - 17:22

2023 yılında artan dolaylı vergiler yani harcamalardan alınan KDV, ÖTV gibi vergile yüzde 101,4 oranında arttı. Doğrudan yani gelirlerden alınan vergilerdeki artış oranı ise yüzde 74,6 arttı. CHP Milletvekili Ali Öztunç, dolaylı vergilerin payının önceki yıla göre artarak yüzde 65,5’e çıktığını açıklarken, Türkiye’de işçilerin Aralık 2023’te patronlardan yüzde 322 oranında daha fazla vergi ödediğini söyledi.

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CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Türkiye’de işçilerin geçen ay patronlardan yüzde 322 daha fazla vergi ödediğini açıkladı.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Türkiye’de işçilerin geçen ay patronlardan yüzde 322 daha fazla vergi ödediğini açıkladı.

Ekonomim'in aktardığına göre, Öztunç, 2023 yılında dolaylı vergilerdeki artışın yüzde 101,4 oranında olduğunu belirtirken, 2 trilyon 946 milyar lira olduğunu açıkladı. 

Gelirler ve servetten alınan doğrudan vergiler ise yüzde 74,6 oranında artarak 1 trilyon 555 milyar liraya çıktı.

Tüm vergilerin içinde dolaylı vergilerin payı bir önceki yıla göre 3,3 puan artarken, yüzde 65,5 oldu.

Tüm vergilerin içinde dolaylı vergilerin payı bir önceki yıla göre 3,3 puan artarken, yüzde 65,5 oldu.

Dolaylı verginin 2023 ilk çeyreğindeki payı tüm zamanların en yükseğinde yüzde 76,4 oranında olmuştu. ABD'de bu oran Türkiye'nin yaklaşık 3'te biri seviyesinde bulunuyor.

Öztunç'un açıklamalarına göre, Türkiye’de işçiler Aralık 2023’te patronlardan yüzde 322 daha fazla vergi ödedi.

Öztunç'un açıklamalarına göre, Türkiye’de işçiler Aralık 2023’te patronlardan yüzde 322 daha fazla vergi ödedi.

Vergilerdeki artışın reel olarak yüzde 9,4 oranında olduğuna dikkat çeken Öztunç, milli gelirdeki büyüme oranının ise yüzde 4 civarında kaldığını söylerken şu ifadeleri kullandı: 

Adaletsiz vergiler, dar gelirlinin ekmeğini küçültüyor.

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