Çalışanlar Patronlarından Fazla Vergi Ödedi: İşçinin Vergisi Patrondan Yüzde 322 Fazla!
Çalışanlar Patronlarından Fazla Vergi Ödedi: İşçinin Vergisi Patrondan Yüzde 322 Fazla!
2023 yılında artan dolaylı vergiler yani harcamalardan alınan KDV, ÖTV gibi vergile yüzde 101,4 oranında arttı. Doğrudan yani gelirlerden alınan vergilerdeki artış oranı ise yüzde 74,6 arttı. CHP Milletvekili Ali Öztunç, dolaylı vergilerin payının önceki yıla göre artarak yüzde 65,5’e çıktığını açıklarken, Türkiye’de işçilerin Aralık 2023’te patronlardan yüzde 322 oranında daha fazla vergi ödediğini söyledi.
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CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Türkiye’de işçilerin geçen ay patronlardan yüzde 322 daha fazla vergi ödediğini açıkladı.
Tüm vergilerin içinde dolaylı vergilerin payı bir önceki yıla göre 3,3 puan artarken, yüzde 65,5 oldu.
Öztunç'un açıklamalarına göre, Türkiye’de işçiler Aralık 2023’te patronlardan yüzde 322 daha fazla vergi ödedi.
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