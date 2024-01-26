Çalışanlar Patronlarından Fazla Vergi Ödedi: İşçinin Vergisi Patrondan Yüzde 322 Fazla!

Ekonomim'in aktardığına göre, Öztunç, 2023 yılında dolaylı vergilerdeki artışın yüzde 101,4 oranında olduğunu belirtirken, 2 trilyon 946 milyar lira olduğunu açıkladı.

Gelirler ve servetten alınan doğrudan vergiler ise yüzde 74,6 oranında artarak 1 trilyon 555 milyar liraya çıktı.