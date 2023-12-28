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Çalışan Emekliye Ödenecek Olan 5 Bin TL'lik İkramiyenin Hesaplara Yatırılacağı Tarih Belli Oldu

Çalışan Emekliye Ödenecek Olan 5 Bin TL'lik İkramiyenin Hesaplara Yatırılacağı Tarih Belli Oldu

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
28.12.2023 - 18:10

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilerin 5 bin Türk Lirası tutarındaki ödemelerini alacağı tarihi açıkladı.

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Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini içeren kanun teklifi, dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti

Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini içeren kanun teklifi, dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti

Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte, 4 milyon 680 bin kişinin ödeme imkanından faydalanacağı belirtilmişti.

Beklenen haber geldi

Beklenen haber geldi

Çalışan emeklilere yatırılacak olan 5 bin TL'lik ikramiye ödemesinde kesin tarih açıklandı.

Sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ödemelerin 29 Aralık'ta banka hesaplarına yatırılmaya başlanacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ödemelerin 29 Aralık'ta banka hesaplarına yatırılmaya başlanacağını duyurdu.

Işıkhan, 'Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk Lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır. Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum.' dedi.

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