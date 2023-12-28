Çalışan Emekliye Ödenecek Olan 5 Bin TL'lik İkramiyenin Hesaplara Yatırılacağı Tarih Belli Oldu
Çalışan Emekliye Ödenecek Olan 5 Bin TL'lik İkramiyenin Hesaplara Yatırılacağı Tarih Belli Oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilerin 5 bin Türk Lirası tutarındaki ödemelerini alacağı tarihi açıkladı.
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Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini içeren kanun teklifi, dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti
Beklenen haber geldi
Sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ödemelerin 29 Aralık'ta banka hesaplarına yatırılmaya başlanacağını duyurdu.
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