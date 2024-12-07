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'Çakallarla Dans 7' Filminin Yönetmeni Türkiye Ekonomisinden İlham Aldığını Açıkladı

'Çakallarla Dans 7' Filminin Yönetmeni Türkiye Ekonomisinden İlham Aldığını Açıkladı

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
07.12.2024 - 19:04

Türk sinema tarihinin en sevilen ve en çok izlenen 'Çakallarla Dans' serisinin hikayesi kaldığı yerden devam ediyor. Serinin son halkası 'Çakallarla Dans 7' 6 Aralık'ta vizyona girdi. Filmin yönetmeni Murat Şeker, BirGün'den Işıl Çalışkan'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Filmin senaryosunun Türkiye ekonomisindeki değişimden yola çıkılarak yazıldığını dile getirdi. Gelin Şeker'in açıklamasına hep birlikte bakalım.

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Şevket Çoruh, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu gibi isimlerin başrollerde olduğu 'Çakallarla Dans 7' filmi 6 Aralık'ta vizyona girdi. Vizyona girdiği ilk filmden bu yana herkesi sinema salonlarına çeken serinin yedinci halkası olan bu yapım bu sefer Türkiye ekonomisindeki değişim hakkında yapılan ince esprilerle dikkatleri çekti.

Şevket Çoruh, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu gibi isimlerin başrollerde olduğu 'Çakallarla Dans 7' filmi 6 Aralık'ta vizyona girdi. Vizyona girdiği ilk filmden bu yana herkesi sinema salonlarına çeken serinin yedinci halkası olan bu yapım bu sefer Türkiye ekonomisindeki değişim hakkında yapılan ince esprilerle dikkatleri çekti.

Filmin yönetmeni Murat Şeker, BirGün gazetesinden Işıl Çalışkan'a 'Çakallarla Dans 7' hakkında izleyicisini meraklandıran açıklamalarda bulundu.

Filmin yönetmeni Murat Şeker, BirGün gazetesinden Işıl Çalışkan'a 'Çakallarla Dans 7' hakkında izleyicisini meraklandıran açıklamalarda bulundu.

"Senaryoyu sosyal gerçeklere gözümüzü kapamadan yazdık"

"Senaryoyu sosyal gerçeklere gözümüzü kapamadan yazdık"

'Çakallarla Dans ilk filmde 2010 yılında bir sahnede görüyoruz ki bir ekmek bir liraymış. İkinci film 2012 yılında ve mükellef bir balıkçı sofrasından 50 lirayla kalkabiliyormuşuz. 2014 yılındaki üçüncü filmde çok önemli bir ameliyat 70 bin TL’ye halloluyormuş. Altıncı film 2022 yılında ve kahvehanelerde çay yeni 10 TL olmuştu. Aslında Türkiye ekonomisinin izdüşümü bizim seride hep yer aldı. Çakallarla Dans 7 Şevket Çoruh’un canlandırdığı kayınço Gökhan’ın da dediği gibi: ‘Artık mesele çakallarla dans etmekte değil zamlarla dans edebilmekte.'

Işıl Çalışkan'ın "Türkiye ekonomisinin geldiği noktayı mizahi bir şekilde işlemeyi nasıl başardınız?" sorusuna verdiği yanıt ise bu şekilde:

Işıl Çalışkan'ın "Türkiye ekonomisinin geldiği noktayı mizahi bir şekilde işlemeyi nasıl başardınız?" sorusuna verdiği yanıt ise bu şekilde:

'Aslında ekonomik göndermeler ve mizahımızdaki eleştirel tavır ilk filmden beri kendi çizgisinde. Bu da seyircinin alışık olduğu ve 14 yıldır yapageldiğimiz anlatımda bize kolaylıklar sağlıyor. Maalesef ülkemiz o kadar çok çelişki ve çatışma barındırıyor ki zaten mizah kendiliğinden doğal olarak var oluyor biz sadece kameramızı doğru yerlere koyuyoruz. Senarist Ali Tanrıverdi ile birlikte senaryoyu yazarken kantarın topuzunu kaçırmamak için özel çaba sarf ediyoruz. Böylece mizah ve ironi arasında bir denge doğal olarak sağlanmış oluyor.'

Serinin devam etmesinin arkasındaki motivasyonu ise Türkiye'nin değişimiyle açıkladı:

Serinin devam etmesinin arkasındaki motivasyonu ise Türkiye'nin değişimiyle açıkladı:

'Aslında bizler de seyirciyle birlikte değiştik. 2010 yılından bu yana Türkiye de değişti. Ve maalesef bu değişim çok da olumlu yönde olamadı. İzahı olmayan şeylerin mizahı olur cümlesi her geçen gün daha da kullanımı artıyor. Dolayısıyla hepimiz aynı şeylerden etkileniyoruz. Ama 14 yılda jenerasyon değişti. Bizim ilk filmi izlerken lisede olanlar evlenip aile kurdular. Şimdiki nesil daha hızlı kurguyu, sosyal medya dili yüzünden de kısa süreli videolara aşina. Biz bu taleplerin hepsine karşılık veremiyoruz, biraz da onlar bize uyumlanıyor.'

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Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli
Sinema Dizi Editörü
2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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