'Çakallarla Dans 7' Filminin Yönetmeni Türkiye Ekonomisinden İlham Aldığını Açıkladı

'Aslında ekonomik göndermeler ve mizahımızdaki eleştirel tavır ilk filmden beri kendi çizgisinde. Bu da seyircinin alışık olduğu ve 14 yıldır yapageldiğimiz anlatımda bize kolaylıklar sağlıyor. Maalesef ülkemiz o kadar çok çelişki ve çatışma barındırıyor ki zaten mizah kendiliğinden doğal olarak var oluyor biz sadece kameramızı doğru yerlere koyuyoruz. Senarist Ali Tanrıverdi ile birlikte senaryoyu yazarken kantarın topuzunu kaçırmamak için özel çaba sarf ediyoruz. Böylece mizah ve ironi arasında bir denge doğal olarak sağlanmış oluyor.'