'Çakallarla Dans 7' Filminin Yönetmeni Türkiye Ekonomisinden İlham Aldığını Açıkladı
'Çakallarla Dans 7' Filminin Yönetmeni Türkiye Ekonomisinden İlham Aldığını Açıkladı
Türk sinema tarihinin en sevilen ve en çok izlenen 'Çakallarla Dans' serisinin hikayesi kaldığı yerden devam ediyor. Serinin son halkası 'Çakallarla Dans 7' 6 Aralık'ta vizyona girdi. Filmin yönetmeni Murat Şeker, BirGün'den Işıl Çalışkan'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Filmin senaryosunun Türkiye ekonomisindeki değişimden yola çıkılarak yazıldığını dile getirdi. Gelin Şeker'in açıklamasına hep birlikte bakalım.
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Şevket Çoruh, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu gibi isimlerin başrollerde olduğu 'Çakallarla Dans 7' filmi 6 Aralık'ta vizyona girdi. Vizyona girdiği ilk filmden bu yana herkesi sinema salonlarına çeken serinin yedinci halkası olan bu yapım bu sefer Türkiye ekonomisindeki değişim hakkında yapılan ince esprilerle dikkatleri çekti.
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Filmin yönetmeni Murat Şeker, BirGün gazetesinden Işıl Çalışkan'a 'Çakallarla Dans 7' hakkında izleyicisini meraklandıran açıklamalarda bulundu.
"Senaryoyu sosyal gerçeklere gözümüzü kapamadan yazdık"
Işıl Çalışkan'ın "Türkiye ekonomisinin geldiği noktayı mizahi bir şekilde işlemeyi nasıl başardınız?" sorusuna verdiği yanıt ise bu şekilde:
Serinin devam etmesinin arkasındaki motivasyonu ise Türkiye'nin değişimiyle açıkladı:
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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