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Fragmanı 20 Milyondan Fazla İzlenen Çakallarla Dans 7 Filmi Vizyonda!

Fragmanı 20 Milyondan Fazla İzlenen Çakallarla Dans 7 Filmi Vizyonda!

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
06.12.2024 - 11:55

Yapımını SugarWorkz-TAFF Pictures’ın üstlendiği, yönetmenliğini Murat Şeker’in yaptığı ‘Çakallarla Dans 7’ sinema salonlarındaki yerini almadan önce sosyal medyada büyük ilgi gördü. Türkiye’nin en uzun soluklu film serilerinden biri olan Çakallarla Dans’ın 7.filminin fragmanı 20 milyondan fazla kez izlendi. Sinemalarda kahkahaların yükselmesine sebep olacak film bugün vizyona girdi!

Dişi Çakallar ile ekip genişledi.

Dişi Çakallar ile ekip genişledi.

Dünya çapında bir güzellik yarışmasının organizasyonunu üstlenecek olan Çakallar’ın ekibi ‘Dişi Çakallar’ın eklenmesiyle genişliyor. ‘Çakallarla Dans 7’ içinden çıkılması zor fakat bir o kadar da eğlenceli yeni macerasıyla sinema salonlarına imzasını atacak.

Kadro yine çok sağlam!

Kadro yine çok sağlam!

Kral Pop medya sponsorluğunda gerçekleşen, Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi imzalı senaryodan çekilen filmin kadrosunda Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Diren Polatoğulları, Rojda Demirer, Doğukan Polat, Ege Kökenli, Hakan Bilgin, Ceyhun Yılmaz yer alıyor.

‘Çakallarla Dans 7’ vizyonda!

‘Çakallarla Dans 7’ vizyonda!

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