Fragmanı 20 Milyondan Fazla İzlenen Çakallarla Dans 7 Filmi Vizyonda!
Fragmanı 20 Milyondan Fazla İzlenen Çakallarla Dans 7 Filmi Vizyonda!
Yapımını SugarWorkz-TAFF Pictures’ın üstlendiği, yönetmenliğini Murat Şeker’in yaptığı ‘Çakallarla Dans 7’ sinema salonlarındaki yerini almadan önce sosyal medyada büyük ilgi gördü. Türkiye’nin en uzun soluklu film serilerinden biri olan Çakallarla Dans’ın 7.filminin fragmanı 20 milyondan fazla kez izlendi. Sinemalarda kahkahaların yükselmesine sebep olacak film bugün vizyona girdi!
Dişi Çakallar ile ekip genişledi.
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Kadro yine çok sağlam!
‘Çakallarla Dans 7’ vizyonda!
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