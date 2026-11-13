Çağla Şıkel ile Dereceye Girmişti: Eski Türkiye Güzeli Nilay Ceylan'ı 44 Yaşında Hayattan Koparan Neden
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1997'de Çağla Şıkel'in taç taktığı Türkiye güzellik yarışmasında podyumu paylaşan isimlerden biri olan Nilay Ceylan, kameraların önündeki parlak günlerin ardından sessiz sedasız bir hayatı seçmişti. Kanal D ekranlarında sunuculuk yaptıktan sonra şöhretten uzaklaşan eski güzelin hikâyesi, 2019'da gelen vefat haberiyle yeniden hatırlanmış ve sevenlerini derinden üzmüştü. Nilay Ceylan'ın kim olduğunu, son yıllarını nasıl geçirdiğini ve henüz 44 yaşındayken neden hayatını kaybettiğini merak edenler için hüzünlü hikâyesinin ayrıntılarını bir araya getirdik.
Nilay Ceylan, 1997'de Çağla Şıkel'in birinci olduğu Türkiye güzellik yarışmasında üçüncülük tacını takmıştı.
Şöhreti geride bırakan Nilay Ceylan, Çatalca'da kendi tasarladığı takıları satarak yeni bir hayat kurdu.
Nilay Ceylan, Mayıs 2019'da annesiyle yaşadığı evde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
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