Çağla Şıkel ile Dereceye Girmişti: Eski Türkiye Güzeli Nilay Ceylan'ı 44 Yaşında Hayattan Koparan Neden

Doksanların en çok konuşulan güzellik gecelerinden biri olan 1997 yarışmasında birincilik tacı Çağla Şıkel'e giderken, podyumda zarafetiyle dikkat çeken Nilay Ceylan üçüncülüğü kazandı. Mimar Sinan Üniversitesi Dekor Kostüm Bölümü'nden mezun olan genç güzel, yarışmanın ardından Kanal D'de sunuculuk yaparak ekranlara adım attı ve kısa bir süre oyunculuğu da denedi. Güzellik yarışmasının sahnesinden televizyon stüdyolarına uzanan bu hızlı yükseliş, onu çok geçmeden ekranın tanıdık yüzlerinden biri yapmıştı. Aynı geceden çıkan pek çok isim yıllarca magazin sayfalarından düşmezken Ceylan, kariyerinin tam da yükselişe geçtiği dönemde kalabalıklardan uzak durmayı tercih edecekti.