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Çağla Şıkel ile Dereceye Girmişti: Eski Türkiye Güzeli Nilay Ceylan'ı 44 Yaşında Hayattan Koparan Neden

Çağla Şıkel ile Dereceye Girmişti: Eski Türkiye Güzeli Nilay Ceylan'ı 44 Yaşında Hayattan Koparan Neden

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
13.11.2026 - 08:08
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1997'de Çağla Şıkel'in taç taktığı Türkiye güzellik yarışmasında podyumu paylaşan isimlerden biri olan Nilay Ceylan, kameraların önündeki parlak günlerin ardından sessiz sedasız bir hayatı seçmişti. Kanal D ekranlarında sunuculuk yaptıktan sonra şöhretten uzaklaşan eski güzelin hikâyesi, 2019'da gelen vefat haberiyle yeniden hatırlanmış ve sevenlerini derinden üzmüştü. Nilay Ceylan'ın kim olduğunu, son yıllarını nasıl geçirdiğini ve henüz 44 yaşındayken neden hayatını kaybettiğini merak edenler için hüzünlü hikâyesinin ayrıntılarını bir araya getirdik.

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Nilay Ceylan, 1997'de Çağla Şıkel'in birinci olduğu Türkiye güzellik yarışmasında üçüncülük tacını takmıştı.

Nilay Ceylan, 1997'de Çağla Şıkel'in birinci olduğu Türkiye güzellik yarışmasında üçüncülük tacını takmıştı.

Doksanların en çok konuşulan güzellik gecelerinden biri olan 1997 yarışmasında birincilik tacı Çağla Şıkel'e giderken, podyumda zarafetiyle dikkat çeken Nilay Ceylan üçüncülüğü kazandı. Mimar Sinan Üniversitesi Dekor Kostüm Bölümü'nden mezun olan genç güzel, yarışmanın ardından Kanal D'de sunuculuk yaparak ekranlara adım attı ve kısa bir süre oyunculuğu da denedi. Güzellik yarışmasının sahnesinden televizyon stüdyolarına uzanan bu hızlı yükseliş, onu çok geçmeden ekranın tanıdık yüzlerinden biri yapmıştı. Aynı geceden çıkan pek çok isim yıllarca magazin sayfalarından düşmezken Ceylan, kariyerinin tam da yükselişe geçtiği dönemde kalabalıklardan uzak durmayı tercih edecekti.

Şöhreti geride bırakan Nilay Ceylan, Çatalca'da kendi tasarladığı takıları satarak yeni bir hayat kurdu.

Şöhreti geride bırakan Nilay Ceylan, Çatalca'da kendi tasarladığı takıları satarak yeni bir hayat kurdu.

Ekranlardan çekildikten sonra İstanbul'un sakin ilçesi Çatalca'ya yerleşen eski güzel, burada doğayla iç içe ve gösterişten uzak bir hayat kurdu. Geçimini kendi elleriyle tasarladığı takıları sosyal medya hesabı üzerinden satarak sağlayan Ceylan'ın bu huzurlu düzeni, vefatından yaklaşık iki yıl önce babasını kaybetmesiyle sarsıldı. Babasının vefatının ardından giderek içine kapanan ve annesiyle birlikte yaşamaya başlayan Ceylan'ın kederi, sosyal medya paylaşımlarına da yansıdı. Bu paylaşımlardan birinde 'Kafa kullanmak değil aslı, insan kullanmak. 15 yaşımdan beri alnım ak' diyerek dile getirdiği sitem, ölümünün ardından en çok konuşulan detaylardan biri oldu.

Nilay Ceylan, Mayıs 2019'da annesiyle yaşadığı evde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Nilay Ceylan, Mayıs 2019'da annesiyle yaşadığı evde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Eski güzelin içine kapandığı bu zor dönem, Mayıs 2019'da gelen acı haberle son buldu. Annesiyle birlikte yaşadığı Çatalca'daki evinde kalp krizi geçiren Nilay Ceylan'ın 44 yaşında hayatını kaybettiği haberi magazin dünyasına yayıldı ve onu 90'ların ekranlarından hatırlayanları yasa boğdu. Çatalca Karacaköy Camisi'nden son yolculuğuna uğurlanan Ceylan'ın podyumdan ekranlara, oradan da Çatalca'daki sessiz evine uzanan hayat hikâyesi, aradan geçen yıllara rağmen merakla aranmaya devam ediyor.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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