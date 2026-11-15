Büyüyene Kadar Herkesin Böyle Yaşadığını Sandıkları Aile Alışkanlıklarını Paylaşan Kişiler
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X'te Farsça paylaşılan bir soru çok sayıda yanıt aldı: Ailenizde büyürken normal sandığınız ama topluma karışınca normal olmadığını fark ettiğiniz şey neydi? Gelen cevapların bazıları güldürdü, bazıları ise düşündürdü.
İşte o paylaşımlardan bazıları...
"Çocuklar, ailenizde büyürken normal sandığınız ama topluma çıkınca normal olmadığını fark ettiğiniz tuhaf şey neydi?"
"Bizim evde banyodan çıkınca birbirimize selam veriyoruz :/"
"Herkesin amcalarını da benimkiler gibi televizyonda gösteriyorlar sanırdım. Büyüyünce anladım ki babam sunucu ve oyuncu olduğu için arkadaşlarını televizyonda görüyormuşum. Ben de onlara amca diyordum."
"Anne ve baba arasında sevginin olmaması."
"Annem bana ve kardeşime demişti ki, o özel vücut kısmınızın adı "pıtpıt" ve ben yıllar sonra bir filmde kızın adı Pıtpıt olunca, öyle travmatize oldum ve şok oldum ki, ona Pıtpıt dedikleri için utanıyordum, hep bakıyordum neden diğerleri film izlerken normal davranıyor ve hiçbir tepki vermiyor :)))"
"Bizim ailede biri uyuyunca tamamen sessiz oluruz. Televizyon izlemeyiz, bulaşık yıkamayız. Hatta lambaları bile söndürürüz ama gördüm ki başkaları öyle değil, yüksek sesle konuşuyorlar ve hiç umursamıyorlar biri uyuyor diye."
"Biz o kadar fakirdik ki çoğu zaman lavaş ekmeğiyle karpuz yemek ana yemeklerimizden biriydi. Bir keresinde abim arkadaşlarıyla doğaya gitmek için plan yapıyordu, "Öğle yemeği için ekmek-karpuz götürüyoruz" dedi ve bütün arkadaşları alaycı bir şekilde yüksek sesle güldüler! O gülüşün ve alayın sebebini anlamamız çok uzun sürdü..."
"Annem her gece saat onda beni yatırırdı ve partiye de gitseniz erken dönerdik ki uykum bozulmasın ve uyuyayım. Anaokuluna gidince anladım ki diğerleri geceleri dizi izliyorlar."
"Bilmiyorum garip mi yoksa yaygın mı ama biz hep öğle ve akşam yemeklerini aynı sofrada yiyorduk ve katılım çok önemliydi. Birlikte olma fırsatıydı. Sonra gördüm ki birçokları için önemli değil, biri erken yer biri geç yer biri televizyon karşısında ya da odasında."
"Her zaman annemin evde kapalı kıyafetler giymesinin çok doğal olduğunu düşünürdüm ve daha sonra insanların evlerinde hiç böyle olmadığını öğrendim ve annem de kayınpederi ve kaynanasıyla yaşadığı için rahat olamıyordu."
"Çocukluklarında insanların en azından bir kez Avrupa'ya gitmiş olması çok normal sanıyordum, sonra anladım ki değil."
"bizim ailede herkes aşırı fazla konuştuğu için az konuşan biriyle ilk kez 15 yaşımda karşılaştım ve hasta olduğunu düşündüm. çok konuşmayı insanın doğal ve sağlıklı durumu, ketumluğu maraz olarak görüyordum. hala böyle görüyorum. sıfır ilerleme."
"Babanın olduğu bir ortamda kaygı krizine girmek ve ondan nefret etmek Üstelik gördüm ki insanların ne kadar şefkatli, destekleyici babaları var ama hâlâ içten içe inanamıyorum, bence imkânsız, bir yerde bir terslik var."
"Üniversiteye geldiğimde ailemizde çocuk egemenliği olduğunu yeni fark ettim 😅 ve toplumda erkek egemenliği diye bir kavram var! Mesela adam diyordu ki ben bu bölümü sevmiyordum. Babamın zoruyla geldim. Ve hep şok oluyordum ki babaya ne, ben ne okumak istiyorum 🤒🤒"
"Yani, yemeği ekmeksiz de yiyebiliyorsun."
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"Babamın ve annemin maddi konulara, insanların sosyal statüsüne ve makamına hiç önem vermemesi, sadece insanlık ve ahlakın onlar için önemli olması."
"Babamın ve annemin ailesinde erkekler hiçbir zaman ev işlerine karışmazlardı, sonra bir yerde bir erkek sofrayı toplarken ya da bulaşık yıkarken görsem vallahi tüylerim diken diken olurdu."
"Hayatımızdaki hikayeleri ve olayları kimseye asla anlatmamamız gerektiği Her işten önce mutlaka iki gün önceden detaylı ve titiz bir planlama yapmış olmamız şart Gerçekten çok fazla, şimdi düşününce"
"Topluluğa geldim, fark ettim ki konuşurken bağırmamalıyım çünkü diğerleri kavga ettiğimi düşünüyor ve onları dövecekmişim gibi hissediyor."
"Anne babasıyla muhabbet edebilenleri görmek şok etmişti. Kavga etmeden, tartışmadan dümdüz normal iki insan gibi muhabbet etmelerini çok garipsediğimi hatırlıyorum."
"Bazı ailelerde ne turşu yapıyorlar, ne de ev yapımı reçel."
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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