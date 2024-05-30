Büyük Heveslerle İzlemeye Başlayıp Hemen Bıraktıkları Dizileri Paylaşan 15 Kişi
Büyük Heveslerle İzlemeye Başlayıp Hemen Bıraktıkları Dizileri Paylaşan 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bazen bazı dizilere tarif edilemeyecek kadar büyük heveslerle başlarız ancak hiç de beklediğimiz gibi çıkmazlar ve hayal kırıklığına uğrarız. Hadi gelin insanlar hangi dizileri izlediklerinde hayal kırıklığına uğramışlar birlikte bakalım!
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1. ''Walking Dead hiç hayal ettiğim gibi değildi.''
2. ''Heroes dizisi ilk başta çok sardı ama sonra o kadar çok yeni karakter eklediler ki sinir bozucu olmaya başladı.''
3. ''Brooklyn 99 kesinlike çok iyiydi ama son sezonu çok zorlama çektiklerini düşünüyorum.''
4. ''Westworld. İlk sezon muhteşemdi ama ikinci sezon dizi kötüleşmeye başladı.''
5. ''Once Upon a Time. Üçüncü sezon Frozen geldiğinde daha da kötü olamaz derken beşinci sezon geldi. Hemen bıraktım tabii ki.''
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6. ''Daha önce Orange Is The New Black kadar zorlama bir dizi izlememiştim. Neyini bu kadar abartıyorlar gerçekten anlayamıyorum.''
7. Manifest dizisini izlemeye büyük bir heyecanla başladım ama bir yandan da kafamda 'Lütfen tüm kayıp yolcuların süper güçleri olduğu gibi bir klişe olmasın.'dedim. İstediğim ne yazık ki gerçekleşemedi.''
8. ''Altered Carbon'un ilk sezonu çok iyiydi ama sonradan baya kötüleşti.''
9. ''Supernatural ama dizi kötü olduğu için bırakmadım. Yeterince izlediğimi düşündüğüm için altıncı sezonda bıraktım.''
10. ''Grey's Anatomy dizisini dördüncü sezona kadar izledim ama karakterlerden hiç birine ısınamadım.
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11. ''Eşimle beraber 13 Reasons Why izlemeye başladık ama anında bırakmaya karar verdik çünkü bence reyting almak uğruna çok saçma şeyler yaptılar.''
12. ''Ne kadar denesem de The Witcher'ı beğenemedim. Hayal kırıklığına uğradığımı söyleyemem ama birinci sezondan sonra bıraktım ve devam edesim gelmedi.''
13. ''Kesinlikle Riverdale. Tamam, kabul ediyorum ilk sezonu güzeldi ama ikinci sezonda aşırı yapmacık hale geldi.''
14. ''True Blood. İlk sezon baya keyifliydi ama diziye sürekli yeni bir doğaüstü olay ve yaratık ekledikleri için anında soğudum.''
15. ''Scrubs'ın son sezonu o kadar kötüydü ki benim gözümde hiç var olmadı ve ondan önceki sezon bitti.''
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