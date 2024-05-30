Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Büyük Heveslerle İzlemeye Başlayıp Hemen Bıraktıkları Dizileri Paylaşan 15 Kişi

Büyük Heveslerle İzlemeye Başlayıp Hemen Bıraktıkları Dizileri Paylaşan 15 Kişi

Duru
Duru - Onedio Üyesi
30.05.2024 - 19:31

Bazen bazı dizilere tarif edilemeyecek kadar büyük heveslerle başlarız ancak hiç de beklediğimiz gibi çıkmazlar ve hayal kırıklığına uğrarız. Hadi gelin insanlar hangi dizileri izlediklerinde hayal kırıklığına uğramışlar birlikte bakalım!

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
İçeriğin Devamı Aşağıda

1. ''Walking Dead hiç hayal ettiğim gibi değildi.''

1. ''Walking Dead hiç hayal ettiğim gibi değildi.''

''İzlerken sürekli 'Senaristler bizimle dalga geçiyor olsa gerek.' diye düşünüp durdum.''

2. ''Heroes dizisi ilk başta çok sardı ama sonra o kadar çok yeni karakter eklediler ki sinir bozucu olmaya başladı.''

2. ''Heroes dizisi ilk başta çok sardı ama sonra o kadar çok yeni karakter eklediler ki sinir bozucu olmaya başladı.''

''Sadece sevdiğim karakterlerin sahnelerini 5-10 dakika görebilmek için izlemek istemedim açıkçası.''

3. ''Brooklyn 99 kesinlike çok iyiydi ama son sezonu çok zorlama çektiklerini düşünüyorum.''

3. ''Brooklyn 99 kesinlike çok iyiydi ama son sezonu çok zorlama çektiklerini düşünüyorum.''

''Bu yüzden son sezonu yarım bıraktım.''

4. ''Westworld. İlk sezon muhteşemdi ama ikinci sezon dizi kötüleşmeye başladı.''

4. ''Westworld. İlk sezon muhteşemdi ama ikinci sezon dizi kötüleşmeye başladı.''

''Üçüncü sezon ise rezaletti. Hemen bıraktım.''

5. ''Once Upon a Time. Üçüncü sezon Frozen geldiğinde daha da kötü olamaz derken beşinci sezon geldi. Hemen bıraktım tabii ki.''

5. ''Once Upon a Time. Üçüncü sezon Frozen geldiğinde daha da kötü olamaz derken beşinci sezon geldi. Hemen bıraktım tabii ki.''
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. ''Daha önce Orange Is The New Black kadar zorlama bir dizi izlememiştim. Neyini bu kadar abartıyorlar gerçekten anlayamıyorum.''

6. ''Daha önce Orange Is The New Black kadar zorlama bir dizi izlememiştim. Neyini bu kadar abartıyorlar gerçekten anlayamıyorum.''

7. Manifest dizisini izlemeye büyük bir heyecanla başladım ama bir yandan da kafamda 'Lütfen tüm kayıp yolcuların süper güçleri olduğu gibi bir klişe olmasın.'dedim. İstediğim ne yazık ki gerçekleşemedi.''

7. Manifest dizisini izlemeye büyük bir heyecanla başladım ama bir yandan da kafamda 'Lütfen tüm kayıp yolcuların süper güçleri olduğu gibi bir klişe olmasın.'dedim. İstediğim ne yazık ki gerçekleşemedi.''

8. ''Altered Carbon'un ilk sezonu çok iyiydi ama sonradan baya kötüleşti.''

8. ''Altered Carbon'un ilk sezonu çok iyiydi ama sonradan baya kötüleşti.''

9. ''Supernatural ama dizi kötü olduğu için bırakmadım. Yeterince izlediğimi düşündüğüm için altıncı sezonda bıraktım.''

9. ''Supernatural ama dizi kötü olduğu için bırakmadım. Yeterince izlediğimi düşündüğüm için altıncı sezonda bıraktım.''

10. ''Grey's Anatomy dizisini dördüncü sezona kadar izledim ama karakterlerden hiç birine ısınamadım.

10. ''Grey's Anatomy dizisini dördüncü sezona kadar izledim ama karakterlerden hiç birine ısınamadım.
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. ''Eşimle beraber 13 Reasons Why izlemeye başladık ama anında bırakmaya karar verdik çünkü bence reyting almak uğruna çok saçma şeyler yaptılar.''

11. ''Eşimle beraber 13 Reasons Why izlemeye başladık ama anında bırakmaya karar verdik çünkü bence reyting almak uğruna çok saçma şeyler yaptılar.''

12. ''Ne kadar denesem de The Witcher'ı beğenemedim. Hayal kırıklığına uğradığımı söyleyemem ama birinci sezondan sonra bıraktım ve devam edesim gelmedi.''

12. ''Ne kadar denesem de The Witcher'ı beğenemedim. Hayal kırıklığına uğradığımı söyleyemem ama birinci sezondan sonra bıraktım ve devam edesim gelmedi.''

13. ''Kesinlikle Riverdale. Tamam, kabul ediyorum ilk sezonu güzeldi ama ikinci sezonda aşırı yapmacık hale geldi.''

13. ''Kesinlikle Riverdale. Tamam, kabul ediyorum ilk sezonu güzeldi ama ikinci sezonda aşırı yapmacık hale geldi.''

''Üçüncü sezonun bir iki bölümü izledikten sonra da hemen bıraktım ve zamanında bu diziyi izlerken keyif aldığım için kendimden utandım.''

14. ''True Blood. İlk sezon baya keyifliydi ama diziye sürekli yeni bir doğaüstü olay ve yaratık ekledikleri için anında soğudum.''

14. ''True Blood. İlk sezon baya keyifliydi ama diziye sürekli yeni bir doğaüstü olay ve yaratık ekledikleri için anında soğudum.''

15. ''Scrubs'ın son sezonu o kadar kötüydü ki benim gözümde hiç var olmadı ve ondan önceki sezon bitti.''

15. ''Scrubs'ın son sezonu o kadar kötüydü ki benim gözümde hiç var olmadı ve ondan önceki sezon bitti.''

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın