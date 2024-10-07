Büyük Ekim İndirimleri Baş-la-dı! 3 Ay Sonra Taksitle Ödeme İmkanı Bulabileceğiniz İndirimler!
Büyük Ekim İndirimleri Baş-la-dı! 3 Ay Sonra Taksitle Ödeme İmkanı Bulabileceğiniz İndirimler!
Beklenen Büyük Ekim İndirimleri bugün başladı. Hepsiburada'da 7-13 Ekim 2024 tarihleri arasında geçerli olacak indirimde yok yok. Küçük ev aletlerinden parfüme, makyaj malzemelerinden oyuncağa, kırtasiye ürünlerinden televizyona... Yüzlerce ürün indirimli ve 3 ay sonra taksitle ödeme kampanyasıyla satışta. Biz de sizler için indirimin gözdelerini listeledik. O zaman ne yapıyoruz? Vakit kaybetmeden bu kampanyaya göz atıyoruz.
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Bu içerik 07.10.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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