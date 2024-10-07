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Büyük Ekim İndirimleri Baş-la-dı! 3 Ay Sonra Taksitle Ödeme İmkanı Bulabileceğiniz İndirimler!

etiket Büyük Ekim İndirimleri Baş-la-dı! 3 Ay Sonra Taksitle Ödeme İmkanı Bulabileceğiniz İndirimler!

Selen Simsek
Selen Simsek - Onedio Üyesi
07.10.2024 - 15:16

Beklenen Büyük Ekim İndirimleri bugün başladı. Hepsiburada'da 7-13 Ekim 2024 tarihleri arasında geçerli olacak indirimde yok yok. Küçük ev aletlerinden parfüme, makyaj malzemelerinden oyuncağa, kırtasiye ürünlerinden televizyona... Yüzlerce ürün indirimli ve 3 ay sonra taksitle ödeme kampanyasıyla satışta. Biz de sizler için indirimin gözdelerini listeledik. O zaman ne yapıyoruz? Vakit kaybetmeden bu kampanyaya göz atıyoruz.

'Bu içerik iş birliği içeriyor.'

*Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik 07.10.2024 tarihinde güncellenmiş olup, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Elektrikli Kişisel Bakım Ürünlerinde Sepette %10 Net İndirim Fırsatı!

Elektrikli Kişisel Bakım Ürünlerinde Sepette %10 Net İndirim Fırsatı!

Erkek bakım kitleri, saç düzleştiriciler, epilatör, saç kurutma makinesi, tıraş makinesi ve daha fazlası.

Kişisel bakımınızda kullanabileceğiniz elektrikli ürünler şu anda sepette %10 indirim fırsatı ile sizi bekliyor.

Elektrikli Kişisel Bakım Ürünlerinde Sepette %10 Net İndirim Fırsatı!

Hepsiburada

Evinizi Isıtan Kombilerde Sepette %10 Net İndirim!

Evinizi Isıtan Kombilerde Sepette %10 Net İndirim!

Kış kapıda... Kombisini yenilemek isteyenler için harika bir fırsat.

Alarko, E.C.A., Demirdöküm, Buderus ve daha bir sürü marka arasından favorinizi seçebilirsiniz.

Hepsinin ortak özelliği indirimli olması!

Evinizi Isıtan Kombilerde Sepette %10 Net İndirim!

Hepsiburada

Elektrikli Mutfak Ürünlerinde Sepette %10 İndirim!

Elektrikli Mutfak Ürünlerinde Sepette %10 İndirim!

Tost makinesi, çay makinesi, blender, doğrayıcı ve daha bir sürü elektrikli mutfak ürünü şu anda indirimde.

Eksikleri tamamlamanın tam zamanı.

İndirimli markalar arasında Schafer, Arzum, Tefal ve Vestel bulunuyor.

Elektrikli Mutfak Ürünlerinde Sepette %10 İndirim!

Bu kadarıyla yetinemem indirimlerin hepsini görmek isterim diyenler de buraya tıklayarak, Büyük Ekim Kampanyası'na balıklama dalabilir.

Hepsiburada

Yataş Ürünlerinde %15 İndirim Fırsatı!

Yataş Ürünlerinde %15 İndirim Fırsatı!

Yataş marka battaniye ve nevresim setleri şu anda indirimde.

İster kış akşamları koltuk keyfi için yumuşacık battaniyelerden bir tane kapın, ister eskiyen nevresiminizi yenisiyle değiştirin.

Bu indirimde herkese göre bir şey var.

Yataş Ürünlerinde %15 İndirim Fırsatı!

Hepsiburada

Hepsiburada Satıcılı Parfümlerde İndirimi Keşfet!

Hepsiburada Satıcılı Parfümlerde İndirimi Keşfet!

YSL Libre, Versace Crystal Noir, Emporio Armani-Stronger With You indirimli parfümlerden sadece bazıları.

Satıcısı Hepsiburada olan parfümleri, hem orijinalliğinden şüphe etmeden hem de indirimden almanın tam zamanı.

Hepsiburada Satıcılı Parfümlerde İndirimi Keşfet!

Bu kadarıyla yetinemem indirimlerin hepsini görmek isterim diyenler de buraya tıklayarak, Büyük Ekim Kampanyası'na balıklama dalabilir.

Hepsiburada
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The Purest Solutions Markalı Seçili Ürünlerde %30 İndirim Fırsatı!

The Purest Solutions Markalı Seçili Ürünlerde %30 İndirim Fırsatı!

Bakımına özen gösterenlerin çok sevineceği bir indirimle devam ediyoruz.

Cilt bakımında çok beğenilen bir marka olan The Purest Solutions ürünlerinde şu anda sepette indirimler sizi bekliyor.

The Purest Solutions Markalı Seçili Ürünlerde %30 İndirim Fırsatı!

Hepsiburada

Wella Saç Boyalarında %30 İndirim Fırsatı!

Wella Saç Boyalarında %30 İndirim Fırsatı!

Saçını evde boyamayı tercih edenlerin stok yapmak isteyeceği bir indirim.

Wella Saç Boyalarında %30 İndirim Fırsatı!

Bu kadarıyla yetinemem indirimlerin hepsini görmek isterim diyenler de buraya tıklayarak, Büyük Ekim Kampanyası'na balıklama dalabilir.

Hepsiburada

Seçili Küçük Ev Aletlerinde %10 Net İndirim Fırsatı!

Seçili Küçük Ev Aletlerinde %10 Net İndirim Fırsatı!

Ütüden kahve makinesine, epilatörden dikey süpürgeye...

Küçük ev aletlerindeki bu indirimde yok yok.

Bence bakmadan geçmeyin.

Seçili Küçük Ev Aletlerinde %10 Net İndirim Fırsatı!

Bu kadarıyla yetinemem indirimlerin hepsini görmek isterim diyenler de buraya tıklayarak, Büyük Ekim Kampanyası'na balıklama dalabilir.

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