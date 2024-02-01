Bütünsel Sağlığınızın Anahtarı Bağırsaklarınız Olabilir mi?

Anksiyete, zayıf uyku, cilt problemleri ve istenmeyen kilo artışı da bağırsak sağlığınızın iyi olmadığını gösterebilir.

Bağırsaklarınızı sadece besinlerin emildiği ve depolandığı yer olarak görmek büyük haksızlık olur. Çünkü hormon fonksiyonlarının düzenlenmesi, bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesi, beyin ve sinirler arasındaki sinyallerin iletilmesine katkı sağlar. Ayrıca araştırmacılar, bağırsak sağlığının iyi olmasının daha iyi bir uyku, daha iyi bir ruh hali ve daha sağlıklı bir kalp için öneminin altını çiziyor.

Özellikle bazı gastroenterologlar bağışıklık sisteminin %80’inin bağırsakta olduğunu ifade ediyor ve vücudun sistemini bizim anlayacağımız dilde açıklıyor. Artık pek çoğumuz biliyor ki, bağırsaklarımızda iyi ve kötü olarak adlandırdığımız bakteriler ev sahipliği yapıyor. Kötü huylu bakteriler maalesef bağırsakta inflamasyona yani iltihabik duruma yol açıyor. 2020 yılında yayınlanan International Journal of Environmental Research and Public Health’deki bir makalede; enflamasyonun diyabet, geçirgen bağırsak gibi pek çok metabolik hastalığa zemin hazırladığını ifade ediyor. Çünkü sağlıklı bağırsaklarda, bağırsak yüzeyindeki hücreler birbirine daha sıkı konumlanmıştır ve patojen bakteriler buradan geçemezler. Oysa sağlıksız bağırsak florasına sahipseniz zararlı patojenler önce bağırsaklarınızdan geçerken, sonrasında kan dolaşımınıza katılacaklar. Böylece maalesef pek çok hastalığın temel taşı olan enflamasyon başlamış olacak.

Gelelim çözüm kısmına: Tek bir yazıda bunu anlatabilmek hem okuyucuyu sıkar, hem de bir kaç sayfada anlatmak biz uzmanlar için oldukça zor. Bu nedenle bu yazıyı, yazı dizisi haline getirmek daha anlamlı olacak diye düşündüm ve ilk maddeyi buraya ekleyip yazımı tadında bırakmak istedim.

Bu konuda en önemli araştırmaların sonucu, bağırsak florasındaki olumlu gelişim için düzenli probiyotik kullanmamız gerektiği yönünde. Bu nedenle bir sonraki yazı gelene kadar probiyotikleri ve probiyotik kaynaklarını hayatınıza sokmanızı tavsiye ederim.

Sevgiler.

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