Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Bursa’da Tepki Çeken Görüntü: Atları Kamyona Bağlayıp Kilometrelerce Koşturdu

Bursa’da Tepki Çeken Görüntü: Atları Kamyona Bağlayıp Kilometrelerce Koşturdu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
17.05.2024 - 10:08

Bursa'da bir sürücü, atları kasalı aracının arkasına bağlayıp kilometrelerce koşturdu. Yaşananları görüntüleyen vatandaşlar olaya tepki gösterdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Olay Bursa-Yenişehir Yolu'nda meydana geldi.

Olay Bursa-Yenişehir Yolu'nda meydana geldi.

Kasalı aracıyla aracıyla yola çıkan bir sürücü, 2 atı iple kamyonetin arkasına bağladı.

Kasalı aracıyla aracıyla yola çıkan bir sürücü, 2 atı iple kamyonetin arkasına bağladı.

Direksiyon başına geçen sürücü atları trafikte dakikalarca koşturdu. O anları gören vatandaşlar sürücüye tepki gösterdi.

Direksiyon başına geçen sürücü atları trafikte dakikalarca koşturdu. O anları gören vatandaşlar sürücüye tepki gösterdi.

İşte tepki çeken görüntüler...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
6
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın