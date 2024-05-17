Bursa’da Tepki Çeken Görüntü: Atları Kamyona Bağlayıp Kilometrelerce Koşturdu
Bursa’da Tepki Çeken Görüntü: Atları Kamyona Bağlayıp Kilometrelerce Koşturdu
Bursa'da bir sürücü, atları kasalı aracının arkasına bağlayıp kilometrelerce koşturdu. Yaşananları görüntüleyen vatandaşlar olaya tepki gösterdi.
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Olay Bursa-Yenişehir Yolu'nda meydana geldi.
Kasalı aracıyla aracıyla yola çıkan bir sürücü, 2 atı iple kamyonetin arkasına bağladı.
Direksiyon başına geçen sürücü atları trafikte dakikalarca koşturdu. O anları gören vatandaşlar sürücüye tepki gösterdi.
İşte tepki çeken görüntüler...
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