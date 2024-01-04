Bursa'da Korkunç Görüntüler: Site Otoparkını Mezbahaya Çevirmişler!
Bursa'da Korkunç Görüntüler: Site Otoparkını Mezbahaya Çevirmişler!
Bursa'da bir sitenin otoparkında kaçak et kesimi yapıldığı ihbarı üzerine ekipler baskın düzenledi. Otoparkta kaçak kesilmiş 1,5 ton et ele geçirildi. Mezbahaya dönüştürülen otoparkta muhafaza edilen etlerin bir kısmının çürüdüğü aktarıldı.
Kaynak: DHA
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir sitenin otoparkında kaçak et kesimi yapıldığı ihbar edildi.
Otopark alanında yapılan incelemede dolaplar içerisinde çürümüş koyun etleri ve ne eti olduğu tespit edilemeyen kıymalar ele geçirildi.
Kesimi ve depolaması hijyenik koşullarda yapılmayan toplam 1,5 ton et ele geçirildi.
Kaçak et kesimi yapılan iş sahibine 150 bin lira ceza uygulandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda