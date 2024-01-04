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Bursa'da Korkunç Görüntüler: Site Otoparkını Mezbahaya Çevirmişler!

Bursa'da Korkunç Görüntüler: Site Otoparkını Mezbahaya Çevirmişler!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
04.01.2024 - 09:35

Bursa'da bir sitenin otoparkında kaçak et kesimi yapıldığı ihbarı üzerine ekipler baskın düzenledi. Otoparkta kaçak kesilmiş 1,5 ton et ele geçirildi. Mezbahaya dönüştürülen otoparkta muhafaza edilen etlerin bir kısmının çürüdüğü aktarıldı.

Kaynak: DHA

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir sitenin otoparkında kaçak et kesimi yapıldığı ihbar edildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir sitenin otoparkında kaçak et kesimi yapıldığı ihbar edildi.

DHA'nın aktardığına göre, Osmangazi Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, belirtilen adrese baskın düzenledi. 

Site otoparkının mezbahaya dönüştürüldüğü görüldü.

Otopark alanında yapılan incelemede dolaplar içerisinde çürümüş koyun etleri ve ne eti olduğu tespit edilemeyen kıymalar ele geçirildi.

Otopark alanında yapılan incelemede dolaplar içerisinde çürümüş koyun etleri ve ne eti olduğu tespit edilemeyen kıymalar ele geçirildi.

Alandaki dolapların ve kovaların içerisinin bir kısmı çürümüş etlerle, dolap ve bidonların da etlerle dolu olduğu görüldü. 

Et kesimlerinin insan sağlığına ve tüketimine uygun olmadığı görüldü.

Kesimi ve depolaması hijyenik koşullarda yapılmayan toplam 1,5 ton et ele geçirildi.

Kesimi ve depolaması hijyenik koşullarda yapılmayan toplam 1,5 ton et ele geçirildi.

Etlerin kesiminin, depolanmasının hijyenik koşullarda olmadığı, insan tüketimine uygun olmayan işlemler yapıldığı görüldü.Etler, olay yerine getirilen çöp kamyonlarında imha edildi.

Kaçak et kesimi yapılan iş sahibine 150 bin lira ceza uygulandı.

Kaçak et kesimi yapılan iş sahibine 150 bin lira ceza uygulandı.

Ruhsatsız faaliyet gösteren iş yerindeki etler imha edilerek iş sahibine de 150 bin lira ceza uygulandı.

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