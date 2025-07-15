Burcuna Göre Sen Hangi Pastasın?

Burçlar, kişiliğimizin tatlı bir yansımasıdır. Peki ya senin burcun hangi pasta ile en çok örtüşüyor? Her burcun kendine özgü bir lezzeti ve stili var. Bu testle, doğum gününe göre hangi pastanın tam da senin ruh halini ve tarzını yansıttığını keşfedeceksin. Hem burcunu hem de tatlı tercihini bir arada öğrenmek ister misin?