Burcuna Göre Sen Hangi Pastasın?
Burçlar, kişiliğimizin tatlı bir yansımasıdır. Peki ya senin burcun hangi pasta ile en çok örtüşüyor? Her burcun kendine özgü bir lezzeti ve stili var. Bu testle, doğum gününe göre hangi pastanın tam da senin ruh halini ve tarzını yansıttığını keşfedeceksin. Hem burcunu hem de tatlı tercihini bir arada öğrenmek ister misin?
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Burcunu seçer misin?
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Krokanlı pasta
Çikolatalı pasta
Mozaik pasta
Çilekli pasta
Karamelli pasta
Meyveli pasta
Frambuazlı pasta
Tiramisu
Muzlu rulo pasta
Beyaz çikolatalı pasta
Fıstıklı pasta
Vişneli pasta
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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