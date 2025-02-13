Burcuna Göre Libido Seviyeni Ölçüyoruz!

Senin için libido sadece anlık bir dürtü değil, uzun süreli bir keyif meselesi. Aceleye gelmezsin, her şeyin tadını çıkarmayı seversin. Tensel temas ve dokunuş senin için her şeyden önemli. Aceleye gelen ilişkiler ve derin bağ kurmadan yaşanan anlar seni tatmin etmez. Kaliteli bir deneyim ve romantizm ararsın. Senin için hissetmek, fiziksel yakınlık kadar değerlidir. Güven duymadığın biriyle derinleşmek istemezsin. Yavaş ama etkileyici bir çekiciliğin var ve bu da seni daha cazip yapıyor!