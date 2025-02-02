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Birden Fazla Kişiyi Sevebilir Misin?

Birden Fazla Kişiyi Sevebilir Misin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
02.02.2025 - 17:01

Poliamori, birden fazla insanla dürüstlük ve karşılıklı rıza çerçevesinde duygusal ve romantik ilişkiler yaşama anlayışını ifade eder. Ancak bu, herkesin kolaylıkla adapte olabileceği bir ilişki biçimi değildir. Bu test ile poliamori anlayışına ne kadar uygun olduğunu, kişilik özelliklerinin ve değerlerinin bu ilişki modeliyle uyumlu olup olmadığını keşfedebilirsin! Haydi, başlayalım!

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1. Bir ilişkiye başlarken en çok önemsediğin şey nedir?

2. Kıskançlık konusundaki düşüncen nedir?

3. Romantik ilişkilerde sınırların rolü nedir?

4. Bir partnerin, başkalarıyla derin bağlar kurmak istediğini söylese tepkin ne olur?

5. Hayatta en çok hangi kavram sana hitap eder?

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6. Bağlılık senin için ne anlama geliyor?

7. Sevgi ve aşk hakkında ne düşünüyorsun?

8. Partnerinle paylaştığın sıradan bir gün nasıl geçmeli?

9. İnsanlara güven duymak ne kadar kolay senin için?

10. Hangi söz seni daha çok tanımlar?

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Poliamori sana uzak!

Senin için bağlılık, tek bir kişiyle yaşanan yoğun bir sevgiyi ifade ediyor. Sadakat, istikrar ve romantik odaklanma senin için bir ilişkiyi anlamlı kılan başlıca unsurlar. Partnerine duyduğun güven ve tekilliğin oluşturduğu bağ, seni duygusal olarak besliyor. Kendi sınırlarını net bir şekilde biliyorsun ve poliamori gibi bir anlayış sana fazla karmaşık gelebilir. Bu da tamamen anlaşılır bir durum, çünkü herkesin ihtiyaç duyduğu ilişki biçimi farklıdır. Eğer bir noktada poliamori üzerine merak duyarsan, açık iletişim ve empati yoluyla bunu keşfetmek mümkün. Ancak şu anki sen, tek eşliliğin sunduğu düzen ve bağlılığı daha fazla önemsiyorsun.

Poliamoriye açık olabilirsin

Düşüncelerin ve değerlerin poliamoriyle kısmen örtüşüyor. Özgürlük, dürüstlük ve bireysel sınırları önemsiyorsun. Ancak bazı durumlarda kıskançlık gibi konular seni zorlayabilir ve bu oldukça doğal bir durum. Senin için önemli olan karşılıklı anlaşma ve iletişim. Bir ilişkinin temelini sağlam güvene oturttuğun sürece, poliamoriyi keşfetmeye daha açık olabilirsin. Bu, birden fazla kişiye karşı duygusal bağ kurabileceğin anlamına gelebilir, ancak sabır ve zaman gerekebilir. Eğer bu yolu seçersen, başkalarının duygularına duyarlılık göstermek ve sınırları belirlemek kritik önemde. Kendine ve diğer insanlara zaman tanıyarak çok yönlü bir ilişki modelini deneyebilirsin.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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Poliamori sana uzak!