Birden Fazla Kişiyi Sevebilir Misin?
Birden Fazla Kişiyi Sevebilir Misin?
Poliamori, birden fazla insanla dürüstlük ve karşılıklı rıza çerçevesinde duygusal ve romantik ilişkiler yaşama anlayışını ifade eder. Ancak bu, herkesin kolaylıkla adapte olabileceği bir ilişki biçimi değildir. Bu test ile poliamori anlayışına ne kadar uygun olduğunu, kişilik özelliklerinin ve değerlerinin bu ilişki modeliyle uyumlu olup olmadığını keşfedebilirsin! Haydi, başlayalım!
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1. Bir ilişkiye başlarken en çok önemsediğin şey nedir?
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2. Kıskançlık konusundaki düşüncen nedir?
3. Romantik ilişkilerde sınırların rolü nedir?
4. Bir partnerin, başkalarıyla derin bağlar kurmak istediğini söylese tepkin ne olur?
5. Hayatta en çok hangi kavram sana hitap eder?
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6. Bağlılık senin için ne anlama geliyor?
7. Sevgi ve aşk hakkında ne düşünüyorsun?
8. Partnerinle paylaştığın sıradan bir gün nasıl geçmeli?
9. İnsanlara güven duymak ne kadar kolay senin için?
10. Hangi söz seni daha çok tanımlar?
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Poliamori sana uzak!
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