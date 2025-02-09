Burcuna Göre Hangi Ünlüsün?
Burcuna Göre Hangi Ünlüsün?
Gökyüzünün gizemli ışıltısında doğan her birimiz, belirli bir burç altında dünyaya geliriz. Peki hiç düşündünüz mü, sizinle aynı burçta doğan hangi ünlüye benziyorsunuz? Belki de sizinle aynı burçta olan bir ünlü, sizin hayatınızı, karakterinizi veya hatta kariyerinizi büyük ölçüde etkileyebilir.
Haydiiiii!
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Cinsiyetini seçer misin?
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Burcunu seçer misin?
Burcunu seçer misin?
Özge Özpirinçci
Aslı Enver
Fahriye Evcen
Serenay Sarıkaya
Sinem Kobal
Merve Boluğur
Burcu Esmersoy
Gökçe Bahadır
Hande Erçel
Seda Sayan
Yasemin Özilhan
Beren Saat
Yalın
Cem Yılmaz
Acun Ilıcalı
Feyyaz Yiğit
Salih Bademci
Aras Bulut İynemli
Çağatay Ulusoy
Kıvanç Tatlıtuğ
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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