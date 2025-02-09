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Burcuna Göre Hangi Ünlüsün?

Burcuna Göre Hangi Ünlüsün?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
09.02.2025 - 11:47

Gökyüzünün gizemli ışıltısında doğan her birimiz, belirli bir burç altında dünyaya geliriz. Peki hiç düşündünüz mü, sizinle aynı burçta doğan hangi ünlüye benziyorsunuz? Belki de sizinle aynı burçta olan bir ünlü, sizin hayatınızı, karakterinizi veya hatta kariyerinizi büyük ölçüde etkileyebilir.

Haydiiiii!

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Cinsiyetini seçer misin?

Burcunu seçer misin?

Burcunu seçer misin?

Özge Özpirinçci

Özge Özpirinçci

Aslı Enver

Aslı Enver

Fahriye Evcen

Fahriye Evcen

Serenay Sarıkaya

Serenay Sarıkaya

Sinem Kobal

Sinem Kobal

Merve Boluğur

Merve Boluğur

Burcu Esmersoy

Burcu Esmersoy

Gökçe Bahadır

Gökçe Bahadır

Hande Erçel

Hande Erçel

Seda Sayan

Seda Sayan

Yasemin Özilhan

Yasemin Özilhan

Beren Saat

Beren Saat

Yalın

Yalın

Cem Yılmaz

Cem Yılmaz

Acun Ilıcalı

Acun Ilıcalı

Feyyaz Yiğit

Feyyaz Yiğit

Salih Bademci

Salih Bademci

Aras Bulut İynemli

Aras Bulut İynemli

Çağatay Ulusoy

Çağatay Ulusoy

Kıvanç Tatlıtuğ

Kıvanç Tatlıtuğ

Tolgahan Sayışman

Tolgahan Sayışman

Mustafa Sandal

Mustafa Sandal

Engin Günaydın

Engin Günaydın

Murat Boz

Murat Boz

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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