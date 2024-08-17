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Burcuna Göre 18 Ağustos Pazar Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 18 Ağustos Pazar Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
17.08.2024 - 20:01

'Benim için n’apardın? Ayazda mı yatardın?' Aklımızda deli sorular... En iyisi bu soruların cevaplarını 'Yap da göreyim' demek veya günlük olarak hazırladığımız aşk falından öğrenmek!

Bugün aşk falında seni neler bekliyor?

Haydi gel, 18 Ağustos Pazar günü aşk falına beraber bakalım!

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Hafta sonunun dolu dolu geçeceğini müjdelemiş, sana planlara ek olarak bir sürpriz olabileceğini söylemiştim. Pazar günün de bu sürprizin meyvelerini toplamakla geçecek. Bugünlerine şükret ki, şükredecek günlerin artsın!

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Haftanın son gününde ilişkisi olan Akreplere bir müjdem var. Böyle bir haber vermeyi ben de beklemiyordum ama çok ani oldu! Bugün sevgilinizle bir planınız olmasa dahi buluşma planı yapabilir, romantik anlar yaşayabilirsiniz. Bu plansız plan ikinize de çok iyi gelecek, sorunlarınız yavaş yavaş çözülecek...

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Haftanın son gününde kimilerine kötü haberler kimilerine iyi haberler verdim. Sen ne isterdin? Sana da bir iyi bir kötü haberim var...

Aşka yeni yeni adım attığın bugünlerde aşk da sana doğru gelmeye başlayacak. Bu elbette iyi bir haber.

Kötü habere gelecek olursak sevgilinden beklediğin o özür bir türlü gelmeyecek...

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Hafta sonunu güzel bir şekilde kapatmayı kim istemez? Bugün içinde bir huzursuzluk olduğunu hissediyorum. Hani fırtına öncesinde bir sessizlik olur ya, tam olarak öyle. Günün son saatlerinde minik bir fırtına kopacak gibi...

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Hafta sonunun sürprizleri resmen son saatlere saklanmış! Seni yine kendi köşende, duyguların düşüncelerin içinde kaybolmuşken görüyorum. Seni bu durumdan kurtaracak ise tek bir kişi var. 

Üstelik bunun için tek bir mesajı yeterli olacak!

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Her ilişkinin dengesi farklıdır sonuçta. Bir çift için geçerli olan durum, diğeri için geçerli olmayabilir. Sen de etrafındaki çiftleri gözlemleyip 'biz neden böyle değiliz?' diye soruyor gibisin. Bence her şeyi bir kenara bırakmalı, ilişkinizi kendi içinizde değerlendirmeyi öğrenmelisin.

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Cumartesi gününün hayal gibi geçeceğini söylemiştim. Kuşlar bana hislerimin doğru olduğunu fısıldıyor. Fakat olur ya, böyle bir günün ardından bazı kötü şeyler yaşanabilir. Sana tavsiyem, gününün ne kadar iyi geçtiğini öyle abarta abarta anlatma.

Hem senin hem de ilişkinizin üzerinde gezinen kem gözler dolu etrafta!

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Haftayı kapatırken ne kadar durgun bir hafta olduğunu bir kez daha görmüş oldum. Neyse ki senin için aynı durum geçerli değil! Bir süredir kalbini gerçek aşka kapatmış olan Teraziler için artık güzel haberler verme zamanı.

Pazar günü sana sürprizlerle gelecek, hiç ummadığın bir yerden sana güzel müjdeler gelecek. Yeni hafta için de en çok Terazi için umutluyum!

Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Güzelce konuşunca çözülmeyen bir sorun yoktur aslında. Eğer çözülemiyorsa, o problem çözülmek istenmiyordur. Eğer ilişkinde çözülmeyen bir problem varsa 'ben bunu gerçekten çözmek istiyor muyum?' diye bir düşün. 

Anladın sen beni...

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Bugün senin aşk falında bir aşk üçgeni görüyorum desem bana kızar mısın? Aslında senin pek de dahil olmadığın fakat her durumun seni etkilediği bir üçgen görüyorum burada. Umarım bu işin sonunda senin başın yanmaz...

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Pazar gününde neler yapmayı seversin? Şöyle evde oturup dinlenmek mi yoksa haftanın yorgunluğunu eğlenerek atmak mı? Ne yaparsan yap aşkın seni bir şekilde bulacağını söylüyorum sana!

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Elini sallasan ellisi Başakçığım! Kimisi kısmet peşinde koşar kimisi de sen gibi koşmadan her şeyi elde eder. Bence sen bu aralar kendini biraz frenle. Yoksa bu aşk dünyasında herkes kendini kaybedebilir!

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