Burcuna Göre 18 Ağustos Pazar Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Haftanın son gününde kimilerine kötü haberler kimilerine iyi haberler verdim. Sen ne isterdin? Sana da bir iyi bir kötü haberim var...

Aşka yeni yeni adım attığın bugünlerde aşk da sana doğru gelmeye başlayacak. Bu elbette iyi bir haber.

Kötü habere gelecek olursak sevgilinden beklediğin o özür bir türlü gelmeyecek...