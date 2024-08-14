Burcuna Göre 15 Ağustos Perşembe Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Bir ilişki emek ister, ince düşünceler, romantiklikler ister...Sadece sevgiyle bir yere kadar. Senin elinden geleni yapacağını ve yapmaya devam edeceğini biliyorum. Partnerinden de aynı şeyi istemekte haklısın.

Ayrıca, yeni bir ilişki kurma yolunda olan Boğalar için de aynı cümleleri tekrarlayacağım. Kendinizden taviz vermediğiniz, verdiğinizi fazlasıyla aldığınız bir ilişki diliyorum...