Görüş Bildir
Haberler
Test
Astroloji Testleri
Burcuna Göre 15 Ağustos Perşembe Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 15 Ağustos Perşembe Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
14.08.2024 - 20:01

'Ah nerede, vah nerede. Nerede unuttum kalbimi acaba...' Acaba sen kalbini nerede unuttun? Sorunun cevabını bulmak için doğru yerdesin! Günlük olarak hazırladığımız aşk falıyla artık merak ettiğin tüm soruların cevaplarını alacaksın.

Haydi gel, 15 Ağustos Perşembe günü aşk falına beraber bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Burcunu seç, aşk falını gör!

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Bugünlerde düşüncelerin susmak bilmiyor. Acaba o doğru kişi mi, acaba bu ilişki nereye gidiyor diye düşündüğünü hissedebiliyorum. Bana soracak olursan şu anda her şey yolunda. Sen sadece detaylara fazla takılıp hayatı kaçırıyorsun.

Anın tadını çıkarmaya bak!

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Haftanın ortalarına geldiğimiz bugünlerde sana güzel sürprizlerim var. Yakın zamanda bir tatil planın var mı? Eğer yoksa hemen bir tatil planı yap. Bu tatilinde yaz aşkını bulacağına eminim!

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

İlişkinde bazı ihanetler gördüğümü üzülerek belirtmek isterim Koç. İnan ben de söylemek istemezdim fakat gerçekleri benden duy istedim. Zaten senin de içinde bir yerlerde bu hislerin döndüğünü biliyorum...

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Bir ilişki emek ister, ince düşünceler, romantiklikler ister...Sadece sevgiyle bir yere kadar. Senin elinden geleni yapacağını ve yapmaya devam edeceğini biliyorum. Partnerinden de aynı şeyi istemekte haklısın. 

Ayrıca, yeni bir ilişki kurma yolunda olan Boğalar için de aynı cümleleri tekrarlayacağım. Kendinizden taviz vermediğiniz, verdiğinizi fazlasıyla aldığınız bir ilişki diliyorum...

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Haftanın ortasından itibaren maalesef İkizleri biraz kötü günler bekliyor. Bugünlerde partnerinle minik anlaşmazlıklar yaşayabilir, kendini karşı tarafa tam olarak anlatmakta zorlanabilirsin.

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

İlişkisi olmayan Yengeçlere müjdelerle geldiğim bugünlerde, ilişkisi olanlar için kötü haberlerim var maalesef. Aranızda bugüne kadar konuşmadığınız bazı sorunlar büyüyecek, eteğinizde tuttuğunuz taşlar tek tek dökülecek...

Maalesef büyük bir tartışma bekliyorum :(

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Falların meşhur bir cümlesi vardır. '3 vakte kadar' der ve gerçekleşmesi imkansız olayları sıralarlar. Ben onlardan değilim! Aslan'ın aşk falında en kısa sürede güzellikler, heyecanlar, yeni bir aşk, romantik anlar görüyorum...

Daim olsun! ❤️

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Teraziciğim artık aşkı inkar etmesek mi? Sen de bal gibi biliyorsun ki gönlün ondan başkasını görmüyor. Gözün görse, gönlün razı gelmeyecek. Hadi gel, bırak şu inatı.

Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Hafta ortasından itibaren bir rahatlama var sende. Hem ilişkine dair hem de duygularına dair artık kendini çok daha güvende hissediyorsun. Dilerim bu hislerim daim olur!

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Geceleri seni uyutmayan düşünceler neler Balık? Bana sorarsan gerçekleşmemiş ihtimaller üzerinde çok fazla düşünüyorsun. Geçmişe dönüp dönüp 'ya böyle olsaydı' diyorsun. Fakat artık bunları düşünmenin hiçbir katkısı yok sana...

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Hafta ortasından itibaren Kova'nın aşk falında değişimler göze çarpıyor. Son günlerde kendini kötü hissediyorsan artık her şey güzelleşecek, her şey yolundaysa artık bazı kötü haberler alabilirsin...

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

İlişkine dair bazı soru işaretleri olduğunu görüyorum kafanda. Geleceği çok fazla düşünüyorsun. Fakat bazen geleceği oluruna bırakmak, hayatın akışına ayak uydurmak daha iyidir.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın