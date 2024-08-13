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Burcuna Göre 14 Ağustos Çarşamba Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 14 Ağustos Çarşamba Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
13.08.2024 - 21:01

'Ta uzak yollardan, koştum geldim senin kollarına...' Acaba bugünlerde senin kollarına koşacak birisi var mı? Günlük olarak hazırladığımız aşk falımızla bu sorunun cevabını bulabilirsin!

Haydi gel, 14 Ağustos Çarşamba günü aşk falına beraber bakalım.

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Uzak yollardan senin için koşup gelen birisi var! Bu kişiyle aranıza ne mesafelerin ne de başka engellerin gireceğini düşünüyorum. Sizi upuzun, sevgi ve aşk dolu güzel günler bekliyor.

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Sen bugüne kadar duyduğun yalanlardan artık bıkmışsın. Karşına düzgün, ne söylediğini bilen, ne istediğini bilen birisinin çıkmasını bekliyorsun. Sana pek yakında güzel haberler verecek gibi hissediyorum.

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Seni hissettiğin tüm kötü duygulardan kurtaracak birisi olduğunu müjdelemiştim. Bu kişiyle aranızda çok güzel gelişmeler görüyorum. Bana soracak olursan, senin aradığın özelliklerin tümü bu kişide toplanmış sanki!

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Bugünlerde ilişkine dair bazı kesin kararlar görüyorum. Sen artık ilişkinde ne istediğini de istemediğini de biliyorsun. Dolayısıyla partnerinden de aynı özeni istiyorsun. Fakat bana sorarsan, çok zor be Boğacım...

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Bugün öncelikle kendin için büyük bir maşallah de. İlişkin gayet yolunda gidiyor. Senin kaderinin yeni bir insanla buluşacağını söylemiştim. Bu kişiyle de işler yoluna girecek benden söylemesi.

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Bugün ilişkisi olan Yengeçlere kötü haberlerim var. Aman yok, söylemeyeceğim, vazgeçtim!

Ben en iyisi yeni bir ilişkiye adım atmak üzere olan Yengeçlere vereceğim haberlerle devam edeyim. Seni huzurun, aşkın, bolluğun, bereketin içerisinde yüzerken görüyorum resmen! Ay maşallah ya.

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Artık biraz kendine çeki düzen verme zamanı. Sen elbette en güzelini hak ediyorsun fakat, insanlar değer görmediği yerde fazla bulunmak istemez. İnsanlara hak ettiği değeri vermeli, ilişkilerini düzene sokmak için biraz çabalamalısın.

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

İlişkinde tam da bir dönüm noktasındasınız. Nasıl desem, bir evlilik kararı mı, taşınma kararı mı, yoksa ailelerin tanışması mı...Bu süreç sizin için biraz zorlayıcı olacak ama ben sizin bunun da üstesinden geleceğinize inanıyorum.

Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Bugün sevgili Oğlaklar için bazı mesajlar görüyorum. Aniden, hiç beklemediğin bir anda hem de hiç beklemediğin bir kişiden mesaj alacaksın. Bu mesajın hem gününü hem hayatını güzelleştireceğini hissediyorum.

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

'E, D, L, M' bu harfler sana tanıdık geliyor mu? Eğer cevabın hayır ise, bu harfler yakında tanıdık gelmeye başlayacak. Bu harflerle başlayan isimler, yakın zamanda senin kaderini değiştirmeye başlayabilir.

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Sevgili Kovacağım, senin aşk haritana baktığımda bazı dönüşümler görüyorum. Nasıl desem, bir arkadaşlığın aşka veya bir aşkın artık arkadaşlığa dönüşmesi gibi...Dilerim, iliki olur senin için!

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Pek sevgili Başakçım, senin aşk haritana baktığım zaman pek yakında yolunun aydınlandığını görüyorum. Bana soracak olursan seni hem çok mutlu edecek hem de romantik anlamada tatmin edecek bir insan girecek hayatına.

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