Burcuna Göre 12 Ağustos Pazartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Bunu pek kimseye söylemem ama, bugün sana söylemek içimden geldi. Senin kaderinde çok güzel birleşimler görüyorum. Senden hayatındaki insanlara biraz şans vermeni istemiştim. Normalde insanları etkilememek için, geleceklerinin nasıl olacağını söylemem.

Fakat bunu içimde tutamayacağım, ben sizi çok yakıştırdım!