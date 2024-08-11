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Burcuna Göre 12 Ağustos Pazartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 12 Ağustos Pazartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
11.08.2024 - 20:01

Yepyeni bir hafta, yeni umutlar, yeni heyecanlar...Belki de yepyeni bir aşk! Peki bu hafta seni nelerin beklediğini merak ediyor musun? Artık günlük olarak hazırladığımız aşk falıyla bu sorunun cevabına ulaşabilirsin!

Haydi gel, 12 Ağustos Pazartesi aşk falına beraber bakalım.

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Geçtiğimiz haftayı biraz stabil kapatmıştık seninle. Hatta bunun için özür bile dilemiştim! Görüyorum ki bu hafta geçtiğimiz günlerin intikamını alıyoruz. Bu haftanın başından itibaren senin hayatında iyileşmeler, müjdeler ve sürprziler görüyorum!

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Bu haftanın başından itibaren hayatında güzellikler gördüğüm burçlar arasında sen de varsın. Retrodan en çok etkilenen Akrep burcum için, bu müjdeleri söylemeyi bir borç bilirim! Önümüzdeki günlerde seni çok güzel haberler, kişler ve mesajlar bekliyor olacak...

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Sana bu hafta için müjdem, en zor anında yanında olacak birisi. Önümüzdeki günlerde bazı üzücü olaylar yaşayabilir, hayatın sillesini yiyebilirsin. Fakat bu dönemde senin yanında olacak birisi var. Bu süreçte senin elinden tutacak, sana hayatın yenide yaşanabilir olduğunu gösterecek!

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Yeni haftaya adım atarken sana da güzel haberlerle gelmek isterdim. Fakat senin bahtsızlığın birkaç gün daha sürecek. Hafta ortasından itibaren sana aşk dolu sürprizlerim var!

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Bugünlerde sana hep müjdelerle geliyorum. Aman güzel bir maşallah diyelim de, bu seriyi bozmayalım. Bugün, senden büyük bir tesadüf bekliyorum açıkçası. Bugüne kadar görmediğin eski bir arkadaşın, daha önce o yönden düşünmediğin bir kişi...Büyük tesadüflere hazır ol!

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Bu hafta yeni tanıştığın kişiyle işlerin yoluna girdiğini görüyorum. Her ne kadar karşı çıksan da bu aşk, senin için çok hayırlı olacak. Yavaş yavaş birbirinizi tanıyacak, birbirinize alışmaya başlayacaksınız...

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Bunu pek kimseye söylemem ama, bugün sana söylemek içimden geldi. Senin kaderinde çok güzel birleşimler görüyorum. Senden hayatındaki insanlara biraz şans vermeni istemiştim. Normalde insanları etkilememek için, geleceklerinin nasıl olacağını söylemem.

Fakat bunu içimde tutamayacağım, ben sizi çok yakıştırdım!

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Haftanın en çok da Terazi burcum için güzel geçeceğini hissediyorum. Bugüne kadar sana genelde kötü haberlerle gelmiştim. Fakat bugünden itibaren şansının döneceğine inanıyorum!

Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Sana sürekli yalnız kalmanı tavsiye ettim. Peki düşündün mü hiç neden? Senin ilişkinde fark etmeni istediğim bazı gerçekler var sevgili Oğlak. Hani kendini kısıtlanmış, özgürlüğün elinden alınmış gibi hissediyorsun ya, aslında gerçek bir aşk, seni özgürleştirmelidir. 

Bütün bunları yeniden gözden geçirmeni istiyorum.

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Bazı problemler görüyorum maalesef. Görmek istemesem de inatla gözüme sokuyorlar gibi! İlişkin her ne kadar güzel gidiyor olsa da senin henüz görmediğin bazı sorunlar var. Çözülecekler mi, göreceğiz.

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Geçmişle aramıza bir mesafe koyduğumuza göre, sıra geldi şu ana odaklanmaya. Artık günlerinin ne kadar değerli olduğunun, hayatın ne kadar kısa olduğunun ve kendinin değerinin farkına var lütfen. Ancak o zaman kendine verdiğin değerin karşılığına da alacaksın.

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Bu hafta birçok kişiye müjdelerle geldim, sen de onlardan birisisin! Hayatının güzelleştiği, artık bir dönüm noktası yaşadığın günler uzak değil. İç huzuru bulacağın, artık aşkla barışacağın günler çok yakın.

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