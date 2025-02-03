Burcun Aşk Hayatın Hakkında Ne Söylüyor?
Burcun Aşk Hayatın Hakkında Ne Söylüyor?
Zodyak ailesinin 12 üyesinin her birinin farklı bir aşk hayatı olduğunu inkar edemeyiz. Her birinin farklı bir ilişki süreci, alışkanlığı ve başka özellikleri olabiliyor.
Peki senin burcun aşk hayatın hakkında neler söylüyor?
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Lider ama biraz sabırsız!
Sadık ama rahatına düşkün!
Eğlenceli ama sabırsız!
Şefkatli ve korumacı!
Hızlı ve tutkulu!
Bağlı ama detaycı!
Dengeli ama kararsız!
Tutkulu ama kıskanç!
Eğlenceli ve bağımsız!
Sorumluluk sahibi ama suskun!
Romantik ama bağımsız!
Duygusal ve hassas!
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