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Buralar Hep Yangın Yeri: 2023’te Hayranlarını ve İzleyenleri En Çok Yükselten 10 Yabancı Ünlü

etiket Buralar Hep Yangın Yeri: 2023’te Hayranlarını ve İzleyenleri En Çok Yükselten 10 Yabancı Ünlü

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
08.01.2024 - 23:01

Bizi ekranda gördüğümüzde bile heyecanlandıracak kadar seksi ünlüleri bu listemizde derledik! İyi seyirler... 😝

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1. Zendaya

Zendaya'nın kırmızı halı görünümleri bile ne kadar mükemmel olduğu konusunda hemfikir olmamızı sağlıyor. Bu kadın insan olamaz! 😍

2. Henry Cavill

Henry Cavill'siz bir liste olacağını sanmadınız herhalde, değil mi? O sadece dursun, saatlerce bile izleriz. Öyle bir varlık kendisi! 😋

3. Margot Robbie

Hepimizin içinden Margot'yu görünce 'Hi Barbie!' demek geliyor olsa da Barbie'den bağımsız bir şekilde ona hayranlık besliyoruz. O kadar çekici ve başarılı bir oyuncu ki!

4. Austin Butler

Austin Butler o kadar çekici ki, yer aldığı yapımlarda dikkatimizi dağıtıyor! Onun yakışıklılığı yüzünden filme odaklanamıyoruz bile. 🥲

5. Léa Seydoux

Birçoğumuz Lea'yı Mavi En Sıcak Renktir ile tanıdık. Oradaki seks sahnelerinde bizi sırılsıklam etmeyi başaran Lea, sonrasında oynadığı karakterlerde de bunu yapmaya devam etti. 💦

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6. Jacob Elordi

Euphoria ile daha da kanımıza giren Jacob'a şöyle bir alıcı gözüyle bakmadan durabilen var mı? Biz duramıyoruz da...

7. Emily Ratajkowski

Çoğumuzun bildiği adıyla Emrata, son yıllarda ünlü dünyasının başına gelmiş en güzel şeylerden biri! Böylesine bir çekicilikle karşılaşmayalı uzun yıllar olmuştu...

8. Chris Hemsworth

Chris kaç yaşına gelirse gelsin bizim göz bebeğimiz olarak kalmaya devam edecek gibi duruyor. Göbek kasları, saçının her teli, gözleri... Ne denilebilir ki!

9. Lily-Rose Depp

The Idol dizisindeki performansıyla bizi fazlasıyla heyecanlandırmayı başaran Lily-Rose, sırf dizideki seksi performansıyla bile bu listede yerini almaya hak kazandı!

10. Tom Holland

Spider Man'imiz bir yandan o kadar sevimli bir yandan da o kadar çekici ki, insan ona karşı hangi duyguları besleyeceğini bilemiyor! Zendaya ile mükemmel bir çift olduklarına da şüphe yok. 😍

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