Buralar Hep Yangın Yeri: 2023’te Hayranlarını ve İzleyenleri En Çok Yükselten 10 Yabancı Ünlü
Buralar Hep Yangın Yeri: 2023’te Hayranlarını ve İzleyenleri En Çok Yükselten 10 Yabancı Ünlü
Bizi ekranda gördüğümüzde bile heyecanlandıracak kadar seksi ünlüleri bu listemizde derledik! İyi seyirler... 😝
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1. Zendaya
2. Henry Cavill
3. Margot Robbie
4. Austin Butler
5. Léa Seydoux
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6. Jacob Elordi
7. Emily Ratajkowski
8. Chris Hemsworth
9. Lily-Rose Depp
10. Tom Holland
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