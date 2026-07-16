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Burak Çelik Kimdir? Burak Çelik Neden Gözaltına Alındı?

Burak Çelik Kimdir? Burak Çelik Neden Gözaltına Alındı?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.07.2026 - 09:04
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü yasaklı madde soruşturmasında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından listedeki isimler kamuoyunun gündemine oturdu. Gözaltına alındığı bildirilen isimler arasında yer alan oyuncu Burak Çelik, sosyal medyada ve arama motorlarında en çok araştırılan isimlerden biri oldu. 'Burak Çelik kimdir?', 'Kaç yaşında ve nereli?' ile 'Neden gözaltına alındı?' soruları kısa sürede gündemin ilk sıralarına yükseldi.

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Burak Çelik Kimdir?

Burak Çelik Kimdir?

Burak Çelik, oyunculuk kariyerinin yanı sıra modellik geçmişiyle de tanınan başarılı bir isimdir. 2013 yılında kazandığı Best Model of Turkey ve ardından Best Model of the World birincilikleriyle adını uluslararası alanda duyuran Çelik, daha sonra oyunculuğa yöneldi. Sadri Alışık Kültür Merkezi Oyunculuk Bölümü'nde eğitim alan oyuncu, televizyon kariyerindeki çıkışını Karagül dizisindeki Serdar karakteriyle yaptı. Ardından Kuruluş Osman, Senden Daha Güzel, Söz, Hayat Sevince Güzel, Sevgili Geçmiş, Ben Bu Cihana Sığmazam ve Yeraltı gibi birçok yapımda rol aldı. 21 Temmuz 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Burak Çelik, Aralık 2024'te menajeri Ece Bayrak ile evlendi. Çift, Ağustos 2025'te dünyaya gelen oğullarına Aslan adını verdi.

Burak Çelik Neden Gözaltına Alındı?

Burak Çelik Neden Gözaltına Alındı?

Burak Çelik, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alındığı bildirilen isimler arasında yer aldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan kişilerin yasaklı madde veya uyarıcı madde kullandığı, kullanımı kolaylaştırdığı ya da kullanım için yer temin ettiğine ilişkin makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı belirtildi.

Bu doğrultuda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na, 16 Temmuz 2026 tarihinde 25 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve biyolojik inceleme yapılması, ifadelerinin alınmasının ardından şüphelilerin savcılıkta hazır edilmesi talimatı verildi. Burak Çelik de soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Soruşturma süreci devam ediyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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