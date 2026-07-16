Burak Çelik Kimdir? Burak Çelik Neden Gözaltına Alındı?
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü yasaklı madde soruşturmasında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından listedeki isimler kamuoyunun gündemine oturdu. Gözaltına alındığı bildirilen isimler arasında yer alan oyuncu Burak Çelik, sosyal medyada ve arama motorlarında en çok araştırılan isimlerden biri oldu. 'Burak Çelik kimdir?', 'Kaç yaşında ve nereli?' ile 'Neden gözaltına alındı?' soruları kısa sürede gündemin ilk sıralarına yükseldi.
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Burak Çelik Kimdir?
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Burak Çelik Neden Gözaltına Alındı?
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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