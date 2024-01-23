Bunları Sakın Söylemeyin! İlişki Bitirirken Söylenebilecek En Kötü 10 Ayrılık Bahanesi
Bunları Sakın Söylemeyin! İlişki Bitirirken Söylenebilecek En Kötü 10 Ayrılık Bahanesi
Bir ilişkiyi bitirmek istediğimizde afallayıp saçma bahane üretebiliyoruz. Ama karşımızdakini üzmemek için bu saçma bahanelerden kaçmamız lazım. Ne mi o bahaneler? 👇
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1. "Seni üzmek hiç hoşuma gitmiyor, seni üzen kişi olmak istemiyorum."
2. "İleride daha fazla üzülmemen için senden istemeyerek ayrılıyorum."
3. "Hava bu kadar kapalıyken içim bunalıyor, hiçbir şeye keyfim yok."
4. "Falda beni aldattığın çıktı."
5. "Benim için değişmedin."
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6. "Burçlarımız uyumsuz olduğu için ilişkiyi sürdürebileceğimizi düşünmüyorum."
7. "İletişimimizin iyi olduğunu düşünmüyorum."
8. "Bir süreliğine ara verelim istiyorum."
9. "Seni daha çok mutlu edecek birini hak ediyorsun."
10. "Senin gibi güzel bir şeyin başıma geleceğini hiç düşünmemiştim, çok ani yakalandım."
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