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Bunları Sakın Söylemeyin! İlişki Bitirirken Söylenebilecek En Kötü 10 Ayrılık Bahanesi

etiket Bunları Sakın Söylemeyin! İlişki Bitirirken Söylenebilecek En Kötü 10 Ayrılık Bahanesi

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
23.01.2024 - 23:01

Bir ilişkiyi bitirmek istediğimizde afallayıp saçma bahane üretebiliyoruz. Ama karşımızdakini üzmemek için bu saçma bahanelerden kaçmamız lazım. Ne mi o bahaneler? 👇

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1. "Seni üzmek hiç hoşuma gitmiyor, seni üzen kişi olmak istemiyorum."

Karşınızdakine ayrılırken bu cümleyi söylerseniz o da içinden der ki, 'E üzme o zaman?'. Bu bahaneyle karşınızdaki kişiye kendisini daha iyi hissettirmeyi amaçlarken aslında değersiz hissetmesine sebep olabilirsiniz.

2. "İleride daha fazla üzülmemen için senden istemeyerek ayrılıyorum."

Bir insana ayrılırken söylememeniz gereken şeylerin başında 'istemeyerek ayrılık' kalıbı geliyor. Madem o kadar istemiyorsanız, o zaman sorunları çözecek bir yol bulun. Ayrılık, bir çözüm yolu değildir!

3. "Hava bu kadar kapalıyken içim bunalıyor, hiçbir şeye keyfim yok."

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İlişkiyi bitirmek istiyorsanız suçu hava durumuna atmak yerine sorumluluğu kendiniz üstlenebilirsiniz. Bunu yapmak karşınızdakine saygı duyduğunuzu gösterir.

4. "Falda beni aldattığın çıktı."

Şimdi bu cümle uzak gelse de aslında birçoğumuz hayatımızın bir döneminde ilişkimiz hakkında fal baktırıp hoşumuza gitmeyen şeyler duyduğumuzda karşımızdakine kötü davranmışızdır. Ama bunu yapmak karşıdaki kişi için çok sinir bozucu, onu söylemiş olalım. 🥲

5. "Benim için değişmedin."

Bir insanın sizin için değişmesini sağlamada bu değişim için haklı sebeplerinizin olması gerekir.

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6. "Burçlarımız uyumsuz olduğu için ilişkiyi sürdürebileceğimizi düşünmüyorum."

Eğer ilişkinizi burçlara göre yönetmek istiyorsanız o zaman bunu baştan yapmalıydınız. İlişkiye başladıktan sonra bu konuyu ayrılık bahanesi olarak öne sürmek pek doğru değil.

7. "İletişimimizin iyi olduğunu düşünmüyorum."

Madem ilişkinizi ayrılmaya götürecek kadar büyük olan tek sorun iletişim, o zaman iletişimi güçlendirmenin yollarını seçebilirsiniz. Ayrılmak için pek de inandırıcı bir bahane değil gibi.

8. "Bir süreliğine ara verelim istiyorum."

Kafanızda ayrılık düşüncesi varsa bunu 'ara verelim' bahanesiyle kamufle etmemeniz gerekiyor. Düşünceniz neyse onu açıkça söylemeniz gerekiyor.

9. "Seni daha çok mutlu edecek birini hak ediyorsun."

Bu bahaneyi söylemek, resmen karşınızdakiyle dalga geçmektir! Siz karşınızdaki kişiyi yüceltmek için söylediğinizi sanarken aslında onu üzersiniz, keyfini daha da kaçırırsınız.

10. "Senin gibi güzel bir şeyin başıma geleceğini hiç düşünmemiştim, çok ani yakalandım."

Veee geldik son bahanemize... Birinden ayrılmak için bu tür süslü lafları seçmeyi kim normalleştirdi inan bilmiyoruz. Ama ayrılmak için kötü bir yol olduğuna şüphe yok! 🙃

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