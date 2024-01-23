Bunları Sakın Söylemeyin! İlişki Bitirirken Söylenebilecek En Kötü 10 Ayrılık Bahanesi

Şimdi bu cümle uzak gelse de aslında birçoğumuz hayatımızın bir döneminde ilişkimiz hakkında fal baktırıp hoşumuza gitmeyen şeyler duyduğumuzda karşımızdakine kötü davranmışızdır. Ama bunu yapmak karşıdaki kişi için çok sinir bozucu, onu söylemiş olalım. 🥲