Bundan Sadece 15 Yıl Önce Her Gün Duysak da Artık Hayatımızdan Tamamen Kaybolan Cümleler
Bundan Sadece 15 Yıl Önce Her Gün Duysak da Artık Hayatımızdan Tamamen Kaybolan Cümleler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Teknoloji gelişirken yaşamlarımız her gün değişmeye devam ediyor. Bu gelişimler o kadar hızlı oldu ki, sadece 15 yıl önce duyduğumuz cümlelerin çoğunu duyamaz olduk. Bakalım bu cümleler nelermiş.
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1. "Haritayı arabanın arkasından uzatabilir misin."
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2. "Yüklemeye devam etmek için ikinci CD'yi takın."
3. "Ben açarım (ev telefonu çalınca)"
4. "Gece 10'dan sonra bedava internetim var."
5. "Gazetelerin iş ilanı sayfasına bakmayı denedin mi?"
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6. "Hattı başka birisi dinliyor olabilir. (ev telefonu)"
7. "Önemli bir görüşmem var, lütfen ev internetini kullanmayı bırakın!"
8. "Reklamlar bitiyor hemen gel!"
9. "Maçı yarın izleyebilmem için kayıt almayı unutma lütfen."
10. "Büyüdüğünüzde her zaman yanınızda bir hesap makinesi olmayacak! (Evet var)
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11. "Liseye geçince el yazısı kullanmanız istenecek."
12. "Sokak lambaları yanmadan eve gel!"
13. "Televizyona çok yakın oturmak gözlerini bozar."
14. "Haftasonu için bize film kiraladım!"
15. "Yağmur Ormanlarını koruyalım!"
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