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Bundan Sadece 15 Yıl Önce Her Gün Duysak da Artık Hayatımızdan Tamamen Kaybolan Cümleler

Bundan Sadece 15 Yıl Önce Her Gün Duysak da Artık Hayatımızdan Tamamen Kaybolan Cümleler

Aden
Aden - Onedio Üyesi
23.06.2024 - 12:01

Teknoloji gelişirken yaşamlarımız her gün değişmeye devam ediyor. Bu gelişimler o kadar hızlı oldu ki, sadece 15 yıl önce duyduğumuz cümlelerin çoğunu duyamaz olduk. Bakalım bu cümleler nelermiş.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Haritayı arabanın arkasından uzatabilir misin."

1. "Haritayı arabanın arkasından uzatabilir misin."

2. "Yüklemeye devam etmek için ikinci CD'yi takın."

2. "Yüklemeye devam etmek için ikinci CD'yi takın."

3. "Ben açarım (ev telefonu çalınca)"

3. "Ben açarım (ev telefonu çalınca)"

4. "Gece 10'dan sonra bedava internetim var."

4. "Gece 10'dan sonra bedava internetim var."

5. "Gazetelerin iş ilanı sayfasına bakmayı denedin mi?"

5. "Gazetelerin iş ilanı sayfasına bakmayı denedin mi?"
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6. "Hattı başka birisi dinliyor olabilir. (ev telefonu)"

6. "Hattı başka birisi dinliyor olabilir. (ev telefonu)"

7. "Önemli bir görüşmem var, lütfen ev internetini kullanmayı bırakın!"

8. "Reklamlar bitiyor hemen gel!"

8. "Reklamlar bitiyor hemen gel!"

9. "Maçı yarın izleyebilmem için kayıt almayı unutma lütfen."

9. "Maçı yarın izleyebilmem için kayıt almayı unutma lütfen."

10. "Büyüdüğünüzde her zaman yanınızda bir hesap makinesi olmayacak! (Evet var)

10. "Büyüdüğünüzde her zaman yanınızda bir hesap makinesi olmayacak! (Evet var)
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11. "Liseye geçince el yazısı kullanmanız istenecek."

11. "Liseye geçince el yazısı kullanmanız istenecek."

'İstenmedi...'

12. "Sokak lambaları yanmadan eve gel!"

13. "Televizyona çok yakın oturmak gözlerini bozar."

13. "Televizyona çok yakın oturmak gözlerini bozar."

'Günümüzde hepimizin cebinde televizyon benzeri ekranlar var.'

14. "Haftasonu için bize film kiraladım!"

14. "Haftasonu için bize film kiraladım!"

15. "Yağmur Ormanlarını koruyalım!"

'Herhalde korumakta başarılı olduk ki, daha hiç duymuyoruz.'

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