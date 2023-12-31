Bunama Düzgün Beslenme ile Önlenebilir mi? Beyin Sağlığına İyi Gelen 9 Yiyecek
Bunama Düzgün Beslenme ile Önlenebilir mi? Beyin Sağlığına İyi Gelen 9 Yiyecek
Kaynak: https://www.huffpost.com/entry/best-f...
Alzheimer hastalığına neyin sebep olduğu bilim insanları tarafından hala tam olarak bilinmiyor. Çoğu kişi, diyet ve çevresel faktörlerin etkili olduğunu düşünüyor. Bir araştırmaya göre flavonoid bakımından zengin gıdaların tüketiminin artırılmasının, demans gelişme riskini azalttığını gösterdi. Gelin o gıdalar nelermiş bakalım...
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Alzheimer'ın ana itici güçlerini oluşturan iki büyük grup vardır.
1. Avokado
2. Brokoli
3. Yabanmersini
4. Yumurta
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5. Balık
6. Yeşillikler
7. Zencefil
8. Zerdeçal
9. Fermente edilmiş yiyecekler
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