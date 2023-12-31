Bunama Düzgün Beslenme ile Önlenebilir mi? Beyin Sağlığına İyi Gelen 9 Yiyecek

Bunlar; enerji azalması - kan akışı, oksijen doygunluğu - mitokondriyal işlev ve çeşitli patojenlerdir. Toksinler ve metabolik hastalıklardan kaynaklanan artan iltihaplanma da büyük bir etkendir. Dr. Dale Bredesen, bir sinirbilim araştırmacısı ve nörodejeneratif hastalık uzmanı; 'Beslenme ve çevresel faktörler, çeşitli mekanizmalarla, hem enerji hem de iltihaplanmayı etkiler ve bu nedenle hem Alzheimer'ın hem de bilişsel gerilemenin tedavisinde kilit roller oynar.' diyor. O besinler ise 👇