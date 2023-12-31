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Bunama Düzgün Beslenme ile Önlenebilir mi? Beyin Sağlığına İyi Gelen 9 Yiyecek

Bunama Düzgün Beslenme ile Önlenebilir mi? Beyin Sağlığına İyi Gelen 9 Yiyecek

Gülbeyaz
Gülbeyaz - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 11:31

Alzheimer hastalığına neyin sebep olduğu bilim insanları tarafından hala tam olarak bilinmiyor. Çoğu kişi, diyet ve çevresel faktörlerin etkili olduğunu düşünüyor. Bir araştırmaya göre flavonoid bakımından zengin gıdaların tüketiminin artırılmasının, demans gelişme riskini azalttığını gösterdi. Gelin o gıdalar nelermiş bakalım...

Kaynak: https://www.huffpost.com/entry/best-f...
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Alzheimer'ın ana itici güçlerini oluşturan iki büyük grup vardır.

Alzheimer'ın ana itici güçlerini oluşturan iki büyük grup vardır.

Bunlar; enerji azalması - kan akışı, oksijen doygunluğu - mitokondriyal işlev ve çeşitli patojenlerdir. Toksinler ve metabolik hastalıklardan kaynaklanan artan iltihaplanma da büyük bir etkendir. Dr. Dale Bredesen, bir sinirbilim araştırmacısı ve nörodejeneratif hastalık uzmanı; 'Beslenme ve çevresel faktörler, çeşitli mekanizmalarla, hem enerji hem de iltihaplanmayı etkiler ve bu nedenle hem Alzheimer'ın hem de bilişsel gerilemenin tedavisinde kilit roller oynar.' diyor. O besinler ise 👇

1. Avokado

1. Avokado

Guacamole yemeyi, avokadoyu tosta sürmeyi veya onu bir salata ya da pirinç kasesine doğramayı mı seviyorsunuz? Avokadolar sağlıklı tekli doymamış yağlar içerir ve Bredesen'e göre, 'Bunlar damar hastalığını azaltmaya yardımcı olur ve beyin için mükemmel enerji sağlar, basit karbonhidratlar veya doymuş yağlarla ilişkili problemler olmadan.'

2. Brokoli

2. Brokoli

İster üzerinde erimiş peynirle buharda pişmiş brokoliyi, ister kızartmalarda, ister smoothie'nize gizlice eklediğiniz bir sebze olarak sevin, bu çıtır sebzeyi daha çok yemenin yollarını bulmak isteyebilirsiniz.

“Brokoli, sulforafan gibi bileşikler içeren bir turpgiller sebzesidir ve bu bileşiklerin iltihaplanmayı azalttığı ve beyin sağlığını iyileştirdiği gösterilmiştir,” diyor Osborn. 2019'da Brain Circulation dergisinde yayınlanan bir çalışma, sulforafanın önemli bir antioksidan olduğunu ve sinir sistemini koruma potansiyeli gösteren antiinflamatuar özelliklere sahip olduğunu gösteriyor. Bu da vücut üzerindeki yaygın hastalıkların yükünü azaltabilir.

3. Yabanmersini

3. Yabanmersini

Sabahları yoğurt kâsenize yaban mersini eklemeyi seviyorsanız, beyniniz size teşekkür edecektir. 'Yaban mersini, nöroprotektif özelliklere sahip flavonoidler içerir ve nöroplastisiteyi ve serebral kan akışını artırdığı gösterilmiştir' diye belirtiyor Long Island'da görev yapan sertifikalı klinik nöropsikolog Lynn A. Schaefer, Ph.D. 2022'de Nutritional Neuroscience'da yayınlanan rastgele, çift kör, plasebo kontrollü bir çalışma, yaşlı yetişkinlerin yaban mersini tüketmeleri durumunda işleme hızında bir artış yaşadığını göstermiştir. Bu, yaban mersininin bilişsel gerilemeyi yavaşlatabileceğini düşündürmektedir.

4. Yumurta

4. Yumurta

Yumurtalar, özellikle sarıları, protein ve esansiyel bir besin olan kolinin mükemmel bir kaynağıdır. Kolin, hafıza ve parasempatik sinir sistemi için önemli olan bir nörotransmitter olan asetilkolinin üretimi için kritiktir. Kolin eksikliği, Alzheimer hastalığı ile bağlantılıdır.

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5. Balık

5. Balık

Omega3 yağ asidi içeren yağlı balıkların örnekleri arasında somon, sardalya ve uskumru bulunmaktadır. Osborn'a göre, bu hayati yağlar, beyin sağlığının korunması için kritik öneme sahip olup, gelişmiş hafıza, ruh hali düzenlemesi ve bilişsel gerileme riskinin azaltılmasıyla ilişkilendirilmiştir. Gold'a göre, Omega3 yağ asitleri aynı zamanda yeni sinir hücreleri oluşturmak ve beyin hücrelerini hasardan korumak için de önemlidir. Bu balıkların tüketilmesi, beyin sağlığınızı korumak ve geliştirmek için mükemmel bir yol olabilir.

6. Yeşillikler

6. Yeşillikler

Doktorlar ve beslenme uzmanları, hastaların besin değeri yüksek olan yapraklı yeşillikleri daha fazla tüketmelerini önerirler. “Ispanak ve lahana gibi yapraklı yeşillikler, vitaminler, mineraller ve antioksidanlarla doludur” diye belirtir Osborn. “Beyin fonksiyonlarının sağlıklı kalmasını teşvik ederler, iltihabı azaltır ve bilişsel performansı artırırlar.” Yapraklı yeşilliklerde bulunan önemli bir mineral olan magnezyum, Melillo’ya göre vücudu rahatlatır, kan basıncını düşürür ve stresin etkilerini azaltır.

7. Zencefil

7. Zencefil

Baharatlar, vücudun ihtiyaç duyduğu önemli bileşikleri de içerebilen bol miktarda lezzet sağlar. Zerdeçal, genellikle rendelenmiş veya doğranmış taze olarak ya da körilerde toz formunda kullanılan yaygın bir bileşendir. 'Zerdeçal, içerisinde bulunan kurkumin ile dikkat çeker. Bu bileşen, anti-inflamatuar etkilere sahip olmasının yanı sıra, Alzheimer hastalığı ile ilişkilendirilen amiloid ve tau proteinlerine de bağlanma özelliği gösterir. Dolayısıyla, zerdeçal, beyin sağlığını desteklemek için birden fazla mekanizmaya sahiptir.' diye belirtiyor Bredesen.

8. Zerdeçal

8. Zerdeçal

Hem taze hem de toz formda kullanılan bir diğer baharat olan zencefil, güçlü bir anti-inflamatuar ajan olarak bilinir. Osborn'a göre, 'Zencefil, bilişsel işlevi artırmak için kanıtlanmış bir etkiye sahiptir. Ayrıca, antioksidan etkilerinin, Parkinson ve Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların altında yatan oksidatif strese karşı nöronları koruduğu düşünülmektedir.' Bu değerli baharat, hem sağlık hem de lezzet katkısıyla mutfaklarımızda önemli bir yer tutar.

9. Fermente edilmiş yiyecekler

9. Fermente edilmiş yiyecekler

Fermente edilmiş yiyecekler, örneğin kimchi, kefir, kombucha, lahana turşusu ve yoğurt, beyin için de faydalı olabilir. 'Araştırmalar, beyin ile bağırsakların sinir sistemi ve bağışıklık sistemi aracılığıyla iletişim kurduğunu belirlemiştir,' dedi Schaefer. “Bu nedenle, bağırsaktaki bakterileri probiyotikler ve prebiyotikler ile değiştirmek ve antibiyotikleri aşırıya kaçırmamak, beyin işlevlerini iyileştirmede bir rol oynayabilir.”

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