Bülent Arınç Suriye Gündemine Dair Ekol TV’ye Konuştu: “Suriye’de Olanlardan En Karlı Çıkan İsrail”
Bülent Arınç Suriye Gündemine Dair Ekol TV’ye Konuştu: “Suriye’de Olanlardan En Karlı Çıkan İsrail”
HTŞ’nin Suriye yönetimini Esad’ın elinden almasıyla birlikte Suriye’de yaşananlar dünya gündemine oturdu. Yıllardır süregelen iç savaşın bitmesiyle Suriyeliler ülkelerine dönme hazırlığı ve heyecanında. Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç da, Ekol TV’de Armağan Çağlayan’ın sunduğu Sorgusuz Sualsiz programına konuk oldu. Çağlayan’ın sorularına yanıt veren Arınç, Suriye gündemine dair konuştu.
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Arınç, Suriye’de sağlanacak otorite hakkında konuştu ve “Türkiye Suriye’deki yapılanmada başat olmalı” sözlerini kullandı. Amerika’nın Suriye’de belli topraklarda kendini gösterdiğini de dile getirdi.
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İsrail’in Şam’a kadar gelerek su kaynaklarını kullandığını ve böylelikle Suriye’den en karlı çıkanın İsrail olduğunu ifade etti. Aynı zamanda İsrail’in Türkiye sınırlarına kadar gelecek bir hat çizdiğini ekledi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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