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Bulaşık Makinelerinde ECO Programı Neden Normal Programlara Kıyasla Daha Uzun Sürüyor?

Bulaşık Makinelerinde ECO Programı Neden Normal Programlara Kıyasla Daha Uzun Sürüyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.11.2024 - 17:06

ECO programını seçtiğinizde bulaşıklarınızı daha uzun süre makinede bırakmanız gerekebilir ve bu durum ilk başta zaman kaybı gibi görünebilir. Ancak programın uzun süresinin ardında enerji tasarrufu sağlamak gibi önemli bir neden yatıyor. Peki, bu süreç neden bu kadar uzun sürüyor? Aslında sadece süre değil enerji açısından da size tasarruf sağlıyor! İyi de bu kadar uzun süren bir program, nasıl tasarruf sağlayabilir?

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ECO programı, normal programdan neredeyse iki kat daha uzun sürer ve bu da ilk başta daha fazla enerji tükettiği izlenimini yaratabilir. Ancak işin aslı farklı! ECO programı, daha düşük sıcaklıklarla çalışarak enerji tüketimini minimumda tutar.

ECO programı, normal programdan neredeyse iki kat daha uzun sürer ve bu da ilk başta daha fazla enerji tükettiği izlenimini yaratabilir. Ancak işin aslı farklı! ECO programı, daha düşük sıcaklıklarla çalışarak enerji tüketimini minimumda tutar.

Bu da uzun süre boyunca daha az elektrik harcanmasını ve dolayısıyla çevre dostu bir yıkama sağlamasını mümkün kılar. Yani, daha uzun süreyle aslında daha az enerji harcıyorsunuz.

Bu da uzun süre boyunca daha az elektrik harcanmasını ve dolayısıyla çevre dostu bir yıkama sağlamasını mümkün kılar. Yani, daha uzun süreyle aslında daha az enerji harcıyorsunuz.

"ECO" denince akla düşük sıcaklık gelse de bu programda hijyenden ödün verilmez. Stiftung Warentest’in yaptığı araştırmalara göre program, bulaşıklarda bulunan bakterilerle standart program kadar etkili bir şekilde mücadele edebilir.

"ECO" denince akla düşük sıcaklık gelse de bu programda hijyenden ödün verilmez. Stiftung Warentest’in yaptığı araştırmalara göre program, bulaşıklarda bulunan bakterilerle standart program kadar etkili bir şekilde mücadele edebilir.

ECO programının bir diğer avantajı da standart programa kıyasla daha az su kullanmasıdır. Daha az su tüketimi, doğal kaynakların korunmasına katkı sağlarken aynı zamanda su faturasını da olumlu yönde etkiler.

ECO programının bir diğer avantajı da standart programa kıyasla daha az su kullanmasıdır. Daha az su tüketimi, doğal kaynakların korunmasına katkı sağlarken aynı zamanda su faturasını da olumlu yönde etkiler.

Ayrıca program, bulaşıkların kuruması için daha uzun süre tanıyarak makinenin kurutma işlemi için daha az enerji harcamasını sağlar.

Ayrıca program, bulaşıkların kuruması için daha uzun süre tanıyarak makinenin kurutma işlemi için daha az enerji harcamasını sağlar.
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Düşük sıcaklıkta ancak daha uzun sürede gerçekleşen kurutma işlemi, enerji tasarrufuna önemli bir katkı sunar ve çevreye duyarlı bir yaklaşım sunar.

Düşük sıcaklıkta ancak daha uzun sürede gerçekleşen kurutma işlemi, enerji tasarrufuna önemli bir katkı sunar ve çevreye duyarlı bir yaklaşım sunar.

ECO programının sunduğu bu avantajlarla hem doğaya katkıda bulunabilir hem de uzun vadede enerji faturalarınızda tasarruf sağlayabilirsiniz.

ECO programının sunduğu bu avantajlarla hem doğaya katkıda bulunabilir hem de uzun vadede enerji faturalarınızda tasarruf sağlayabilirsiniz.

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