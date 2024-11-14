Bulaşık Makinelerinde ECO Programı Neden Normal Programlara Kıyasla Daha Uzun Sürüyor?

ECO programını seçtiğinizde bulaşıklarınızı daha uzun süre makinede bırakmanız gerekebilir ve bu durum ilk başta zaman kaybı gibi görünebilir. Ancak programın uzun süresinin ardında enerji tasarrufu sağlamak gibi önemli bir neden yatıyor. Peki, bu süreç neden bu kadar uzun sürüyor? Aslında sadece süre değil enerji açısından da size tasarruf sağlıyor! İyi de bu kadar uzun süren bir program, nasıl tasarruf sağlayabilir?

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