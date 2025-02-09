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Bugün İndirimde Neler Var? Xiaomi Akıllı Kettle'dan YSL Black Opium'a 9 Şubat 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Xiaomi Akıllı Kettle'dan YSL Black Opium'a 9 Şubat 2025 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
09.02.2025 - 14:44

9 Şubat 2025 tarihinde indirimde olan ürünler arasında Xiaomi Akıllı Kettle'dan YSL Black Opium'a kadar geniş bir yelpaze bulunuyor. Teknoloji tutkunlarının gözdesi olan Xiaomi Akıllı Kettle, kullanıcılarına sunduğu özelliklerle dikkat çekiyor. Öte yandan, lüks parfüm severler için YSL'nin ikonik Black Opium parfümü, bugünün fırsatları arasında yer alıyor. Bu ürünler ve daha fazlası, bugünün indirimlerinde sizleri bekliyor. Fırsatları kaçırmamak için hemen alışverişe başlayın! Bu muhteşem indirimlerle, aradığınız ürünleri uygun fiyatlarla satın almanın keyfini çıkarın.

Bu içerik 09.02.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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2. Levi's Type 3 Sherpa Trucker Ceket Spor Ceketi Erkek

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Şimdi 2.374,90 TL.

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4. Xiaomi Mi Smart Bluetooth Pro 1.5 lt Akıllı Çelik Kettle

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6. JBL Go4, Bluetooth Hoparlör, IP67, Pembe

6. JBL Go4, Bluetooth Hoparlör, IP67, Pembe

Sepete özel fiyatı 1.700,10 TL.

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7. Stanley The Aerolight Transit Termos Bardak 0.35 Lt

7. Stanley The Aerolight Transit Termos Bardak 0.35 Lt

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8. Bella Maison Adapt Salata Kurutucu Bej

8. Bella Maison Adapt Salata Kurutucu Bej

1.399,99 TL'den 399 TL'ye düştü.

Bella Maison Adapt Salata Kurutucu Bej

9. kremi Dudak Bakım Parlatıcı Lip Balm 13 ml Peach| Besleyici, Nemlendirici | Peptit, Seramid, E Vitamini

9. kremi Dudak Bakım Parlatıcı Lip Balm 13 ml Peach| Besleyici, Nemlendirici | Peptit, Seramid, E Vitamini

Sepete özel fiyatı 292,43 TL.

kremi Dudak Bakım Parlatıcı Lip Balm 13 ml Peach| Besleyici, Nemlendirici | Peptit, Seramid, E Vitamini

10. Apple Watch Se Gps 44MM Midnight Aluminium Case With Midnight Sport Band - M/l

10. Apple Watch Se Gps 44MM Midnight Aluminium Case With Midnight Sport Band - M/l

12.999 TL yerine 11999 TL.

Apple Watch Se Gps 44MM Midnight Aluminium Case With Midnight Sport Band - M/l

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11. Yves Saint Laurent Black Opium Edp 90 ml Kadın Parfüm

11. Yves Saint Laurent Black Opium Edp 90 ml Kadın Parfüm

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Yves Saint Laurent Black Opium Edp 90 ml Kadın Parfüm

12. Züber Fıstık Ezmesi Deneme Paketi 3 Adet X 315 gr

12. Züber Fıstık Ezmesi Deneme Paketi 3 Adet X 315 gr

Züber Nutzilla, Peanutzilla, Yepyeni Noutos'lar ve Meyve Bar'larda Kampanya Fırsatlarını kaçrıma!

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13. Vita Ceel 2'li Cilt ve Saç & Tırnak Gummy Vegan Çiğnenebilir Vitamin

13. Vita Ceel 2'li Cilt ve Saç & Tırnak Gummy Vegan Çiğnenebilir Vitamin

Birbirinden zengin ve etkili içeriklere sahip vitaminlerle içten gelen güzelliği VitaCeel ile keşfedin. Her bir ürün hedefe yönelik; cilt güzelliğinden, saç&tırnak bakımına, uyku düzeninden, kas kemik sağlığına her şey bu markada saklı. 

Vita Ceel 2'li Cilt ve Saç & Tırnak Gummy Vegan Çiğnenebilir Vitamin

14. Fellas Meyve Bar 35g Karma Kutu 12 Adet (4 Çeşit)

14. Fellas Meyve Bar 35g Karma Kutu 12 Adet (4 Çeşit)

Fellas'ta Tüm Kampanyalara Ek 'HOSGELDIN100IDG' koduyla 100 TL Daha İndirim Kazanın!

Fellas Meyve Bar 35g Karma Kutu 12 Adet (4 Çeşit)

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
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