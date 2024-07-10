Bugün İndirimde Neler Var? Skechers Ayakkabıdan Araç Kamerasına 10 Temmuz 2024 Günün Fırsatları

Her yaştan insanın hoşuna gidebilecek, özellikle de Formula 1 tutkunlarının ilgisini çekebilecek olan bu yarış arabası tam 245 parçadan oluşuyor. Tüm ince ayrıntılarına kadar düşünülmüş olan bu araba, kaçırılmayacak bir fırsat.

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