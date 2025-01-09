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Bugün İndirimde Neler Var? Otomatik Kedi Su Sebilinden Keraste'nin Şampuanlarına 9 Ocak 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Otomatik Kedi Su Sebilinden Keraste'nin Şampuanlarına 9 Ocak 2025 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
09.01.2025 - 12:11

9 Ocak 2025 tarihinde indirimli ürünler arasında neler mi var? Evcil hayvan sahiplerinin gözdesi otomatik kedi su sebili, sağlıklı ve parlak saçlar için Keraste'nin kaliteli şampuanları bugünün fırsatları arasında yer alıyor. Bu ürünler ve daha fazlası, günün en cazip indirimleriyle sizleri bekliyor. Fırsatları kaçırmamak için hemen alışverişe başlayın!

Bu içerik 09.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Oral-B Pro Series 1 Siyah Elektrikli Diş Fırçası, 1 Diş Fırçası Başlığı, 1 Seyahat Çantası, Braun Tasarımı

1. Oral-B Pro Series 1 Siyah Elektrikli Diş Fırçası, 1 Diş Fırçası Başlığı, 1 Seyahat Çantası, Braun Tasarımı

2.239,90 TL'den 1.679,92 TL'ye düştü.

Oral-B Pro Series 1 Siyah Elektrikli Diş Fırçası, 1 Diş Fırçası Başlığı, 1 Seyahat Çantası, Braun Tasarımı

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2. Ray-Ban Rb 2180 49 710/73 Ray Ban Güneş Gözlüğü

2. Ray-Ban Rb 2180 49 710/73 Ray Ban Güneş Gözlüğü

5250 TL yerine indirimle 2.887,50 TL.

Ray-Ban Rb 2180 49 710/73 Ray Ban Güneş Gözlüğü

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3. Chloe Signature Edp 50 Ml Kadın Parfümü

3. Chloe Signature Edp 50 Ml Kadın Parfümü

4.103,89 TL yerine 2.872,72 TL.

Chloe Signature Edp 50 Ml Kadın Parfümü

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4. BUFF BL34 3 in 1 Magsafe Uyumlu 15W Telefon, Kulaklık, Apple Watch Uyumlu Masaüstü Stand Kablosuz Şarj Cihazı

4. BUFF BL34 3 in 1 Magsafe Uyumlu 15W Telefon, Kulaklık, Apple Watch Uyumlu Masaüstü Stand Kablosuz Şarj Cihazı

Prime fırsatıyla 2981 TL.

BUFF BL34 3 in 1 Magsafe Uyumlu 15W Telefon, Kulaklık, Apple Watch Uyumlu Masaüstü Stand Kablosuz Şarj Cihazı

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5. Haustier WF009L Otomatik Kedi Su Sebili

5. Haustier WF009L Otomatik Kedi Su Sebili

İndirimle 1.359,00 TL.

Haustier WF009L Otomatik Kedi Su Sebili

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6. Lava Metal Premium Serisi - Döküm Çok Amaçlı Tencere

6. Lava Metal Premium Serisi - Döküm Çok Amaçlı Tencere

2778 TL.

Lava Metal Premium Serisi - Döküm Çok Amaçlı Tencere

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7. Divoom Ditoo Pro Uyarlanabilir Piksel Ekranlı Bluetooth Hoparlör - LED Dekor (Siyah)

7. Divoom Ditoo Pro Uyarlanabilir Piksel Ekranlı Bluetooth Hoparlör - LED Dekor (Siyah)

Prime fırsatıyla 2.249,00 TL.

Divoom Ditoo Pro Uyarlanabilir Piksel Ekranlı Bluetooth Hoparlör - LED Dekor (Siyah)

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8. Mac Kremsi Kalıcı Dudak Kalemi - Lip Pencil - Boldly Bare 1.45 G

8. Mac Kremsi Kalıcı Dudak Kalemi - Lip Pencil - Boldly Bare 1.45 G

849 TL yerine indirimle 549 TL.

Mac Kremsi Kalıcı Dudak Kalemi - Lip Pencil - Boldly Bare 1.45 G

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9. HARMANA Hindiba Kahvesi Detox Kahve 1 Aylık - (60 KULLANIM) Net 150gr

9. HARMANA Hindiba Kahvesi Detox Kahve 1 Aylık - (60 KULLANIM) Net 150gr

2. ürüne %50 indirim!

HARMANA Hindiba Kahvesi Detox Kahve 1 Aylık - (60 KULLANIM) Net 150gr

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10. Mac Macstack Maskara Mega Fırça 8ml - Kıvırma, Uzunluk ve Hacim Etkili Maskara

10. Mac Macstack Maskara Mega Fırça 8ml - Kıvırma, Uzunluk ve Hacim Etkili Maskara

Takma kirpik etkisi yaratan maskara MACSTACK 699 TL! 

Mac Macstack Maskara Mega Fırça 8ml - Kıvırma, Uzunluk ve Hacim Etkili Maskara

Trendyol external
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11. Kerastase Specifique Bain Prevention Dökülme Karşıtı Şampuan 250 ml

11. Kerastase Specifique Bain Prevention Dökülme Karşıtı Şampuan 250 ml

Kerastase'da seçili ürünlerde 2 ve üzeri alımlarda sepette %20 indirim fırsatı!

Kerastase Specifique Bain Prevention Dökülme Karşıtı Şampuan 250 ml

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12. Sinoz Body Scrub Besleyici Arındırıcı Nemlendirici Vücut Peelingi 300 gr

12. Sinoz Body Scrub Besleyici Arındırıcı Nemlendirici Vücut Peelingi 300 gr

Sinoz ürünlerinde güzel fiyatlar var. Çok al az öde ve kupon fırsatlarını da kaçırmayın!

Sinoz Body Scrub Besleyici Arındırıcı Nemlendirici Vücut Peelingi 300 gr

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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