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Bugün İndirimde Neler Var? Nespresso Kahve Makinesinden LEGO Figürlerine 7 Ekim 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Nespresso Kahve Makinesinden LEGO Figürlerine 7 Ekim 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
07.10.2024 - 08:51

7 Ekim 2024 tarihinde hangi indirim fırsatlarının sizleri beklediğini merak ediyor musunuz? Kahve tutkunları için Nespresso kahve makinelerinde cazip indirimler mevcut. Ayrıca LEGO figürleri koleksiyonunu genişletmek isteyenler için de günün fırsatları arasında yer alıyor. Bu muhteşem indirimlerle dolu günü kaçırmayın ve ihtiyaçlarınızı karşılamak için bu fırsatları değerlendirin. İndirimlerin tadını çıkarın ve alışverişin keyfini çıkarın.

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 07.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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1. Nespresso Vertuo Next Premium Siyah Kahve Makinesi

1. Nespresso Vertuo Next Premium Siyah Kahve Makinesi

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2. JBL Clip4, Ekolojik Bluetooth Hoparlör, IP67, Beyaz

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2.315,70 TL yerine indirimle sepette 1.938,60 TL.

JBL Clip4, Ekolojik Bluetooth Hoparlör, IP67, Beyaz

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3. LEGO Icons Orkide 10311 - Yetişkinler İçin Dekoratif, Koleksiyonluk ve Sergilenebilir Çiçek Modeli Yapım Seti (608 Parça)

3. LEGO Icons Orkide 10311 - Yetişkinler İçin Dekoratif, Koleksiyonluk ve Sergilenebilir Çiçek Modeli Yapım Seti (608 Parça)

1.974,50 TL yerine şimdi 1.777,05 TL.

LEGO Icons Orkide 10311 - Yetişkinler İçin Dekoratif, Koleksiyonluk ve Sergilenebilir Çiçek Modeli Yapım Seti (608 Parça)

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4. Apricot x Karaca Faro 24 Parça 6 Kişilik Çatal Kaşık Bıçak Kutulu

4. Apricot x Karaca Faro 24 Parça 6 Kişilik Çatal Kaşık Bıçak Kutulu

Sadece 699,98 TL.

Apricot x Karaca Faro 24 Parça 6 Kişilik Çatal Kaşık Bıçak Kutulu

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5. Mugler Thierry Mugler Angel Elixir Refillable Edp 100 ml

5. Mugler Thierry Mugler Angel Elixir Refillable Edp 100 ml

5.173,33 TL yerine şimdi 4.397,33 TL.

Mugler Thierry Mugler Angel Elixir Refillable Edp 100 ml

Hepsiburada
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6. Porland Botanical 4lü Pasta Takımı 18 cm

6. Porland Botanical 4lü Pasta Takımı 18 cm

1.529,40 TL yerine şimdi 1.209,99 TL.

Porland Botanical 4lü Pasta Takımı 18 cm

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7. adidas Ozelle Erkek Koşu Ayakkabı IG5984

7. adidas Ozelle Erkek Koşu Ayakkabı IG5984

3.449,00 TL yerine indirimle 2.414,30 TL.

adidas Ozelle Erkek Koşu Ayakkabı IG5984

Hepsiburada

8. UGG 1016222 W Classic Mini II Chestnut

8. UGG 1016222 W Classic Mini II Chestnut

10.249,90 TL'den 9.999,90 TL'ye düştü.

UGG 1016222 W Classic Mini II Chestnut

Hepsiburada

9. SALOMON Alphacross 5 Yürüyüş Ayakkabısı Kadın

9. SALOMON Alphacross 5 Yürüyüş Ayakkabısı Kadın

Şimdi 3.259,50 TL.

SALOMON Alphacross 5 Yürüyüş Ayakkabısı Kadın

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10. Gabby's Dollhouse - Gabby’nin Hayal Evi

10. Gabby's Dollhouse - Gabby’nin Hayal Evi

4.499,99 TL yerine 4.084,07 TL.

Gabby's Dollhouse - Gabby’nin Hayal Evi

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11. COSORI Sıcak Hava Fritözü, 4.7 Litre Air Fryer XXL

11. COSORI Sıcak Hava Fritözü, 4.7 Litre Air Fryer XXL

İndirimle  2.299,00 TL.

COSORI Sıcak Hava Fritözü, 4.7 Litre Air Fryer XXL

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12. Tefal Ingenio Unlimited Tit 6X Büyük Set 12 Parça

12. Tefal Ingenio Unlimited Tit 6X Büyük Set 12 Parça

11.499,00 TL'den indirimle 10.524,48 TL'ye düştü.

Tefal Ingenio Unlimited Tit 6X Büyük Set 12 Parça

Amazon

13. Real Technique Travel Fantasy Mini Fırça Seti

13. Real Technique Travel Fantasy Mini Fırça Seti

Şimdi 1.058,25 TL.

Real Technique Travel Fantasy Mini Fırça Seti

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