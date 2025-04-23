Bugün İndirimde Neler Var? Maxi-Cosi Oto Koltuğundan Smeg Ürünlerine 23 Nisan 2025 Günün Fırsatları
23 Nisan 2025 tarihinde sizler için birbirinden cazip indirimlerle dolu bir gün hazırladık. Hem çocuklarınızın güvenliği için MaxiCosi oto koltuğunu hem de mutfakta şıklığı ve işlevselliği bir arada sunan Smeg ürünlerini bugün özel fiyatlarla satın alabilirsiniz. Bu fırsatları kaçırmayın, günün indirimlerini hemen inceleyin!
Bu içerik 23.04.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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