onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Giyim , Ev Yaşam
Bugün İndirimde Neler Var? LEGO Modellerinden Converse Ayakkabılara 21 Mayıs 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? LEGO Modellerinden Converse Ayakkabılara 21 Mayıs 2025 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
21.05.2025 - 16:35

Trendyol'da gördüğünüz o göz alıcı indirimli ürünler, Hepsiburada'nın kaçırılmaması gereken kampanyaları ve Amazon'un birbirinden cazip fırsatları... LEGO severler için çeşitli modellerde büyük fırsatlar varken, spor ve rahatlık tutkunları için Converse ayakkabılarda cazip indirimler sizleri bekliyor. Günün fırsatları arasında yer alan bu ürünler, hem kaliteleri hem de uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. İster kendiniz için, ister sevdiklerinize hediye olarak düşünün, bu indirimler kaçırılmayacak türden. Fırsatlar sınırlı sayıda olduğu için hızlı olmanızda fayda var. İyi alışverişler dileriz!

Bu içerik 21.05.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Amazon’da bugün indirimde olan Converse Unisex Chuck Taylor All Star spor ayakkabı, zamansız tasarımıyla tarzınızı tamamlıyor!

1. Amazon’da bugün indirimde olan Converse Unisex Chuck Taylor All Star spor ayakkabı, zamansız tasarımıyla tarzınızı tamamlıyor!

Rahatlığı ve şıklığı bir arada sunan bu ikonik sneaker, hem günlük kullanım hem de sokak modası için ideal. Kanvas yapısı ve dayanıklı tabanıyla uzun süreli konfor vadediyor. Hemen sepete ekleyerek bu fırsatı kaçırmayın!

Converse Unisex Chuck Taylor All Star Spor Ayakkabı

2. Amazon’da indirimde olan LEGO Technic Ford Mustang Shelby GT500, araba tutkunları için muhteşem bir yaratıcı oyuncak!

2. Amazon’da indirimde olan LEGO Technic Ford Mustang Shelby GT500, araba tutkunları için muhteşem bir yaratıcı oyuncak!

Çek-bırak motoruyla gerçekçi bir yarış deneyimi sunan bu 544 parçalık set, çocukların hem eğlenmesini hem de mühendislik becerilerini geliştirmesini sağlıyor. AR uygulamasıyla interaktif oyun keyfi de cabası. Bu fırsatı değerlendirin ve çocuklarınızı sevindirin!

LEGO® Technic Ford Mustang Shelby® GT500® 42138

3. Amazon’da bugün indirimde olan Tommy Hilfiger ICONIC TOMMY CAMERA BAG, şıklığı ve pratikliği birleştiriyor!

3. Amazon’da bugün indirimde olan Tommy Hilfiger ICONIC TOMMY CAMERA BAG, şıklığı ve pratikliği birleştiriyor!

Kompakt tasarımıyla günlük kullanım için ideal olan bu kadın çantası, modern tarzıyla göz kamaştırıyor. Kaliteli malzemesi ve ikonik logosuyla stilinize prestij katıyor. Hemen bu indirimi yakalayın ve gardırobunuzu yenileyin!

Tommy Hilfiger ICONIC TOMMY CAMERA BAG CORP Çanta Kadın

4. Amazon’da indirimde olan Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos, 2.3 litrelik hacmiyle outdoor maceralarınızın vazgeçilmezi!

4. Amazon’da indirimde olan Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos, 2.3 litrelik hacmiyle outdoor maceralarınızın vazgeçilmezi!

Sıcak ve soğuk içecekleri uzun süre koruyan bu dayanıklı termos, kamp, piknik ya da uzun yolculuklar için ideal. Sağlam çelik yapısı ve sızdırmaz tasarımıyla kaliteyi hissedin. Bu fırsatı kaçırmadan sepetinize ekleyin!

Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos, 2.3 lt

5. Amazon’da bugün indirimde olan MSI 27" PRO MP273U monitör, iş ve eğlence için mükemmel bir seçim!

5. Amazon’da bugün indirimde olan MSI 27" PRO MP273U monitör, iş ve eğlence için mükemmel bir seçim!

4K UHD çözünürlüğü ve IPS paneliyle canlı renkler sunan bu monitör, 4ms tepki süresi ve Adaptive-Sync teknolojisiyle akıcı bir deneyim sağlıyor. Ofis çalışmalarından oyun keyfine kadar her alanda sizi tatmin edecek. Bu indirimli fiyatla hemen sahip olun!

MSI 27' PRO MP273U Kurumsal Monitör, UHD, 16:9, Flat, IPS 60Hz, 4ms, Adaptive-Sync

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Hepsiburada’da bugün indirimde olan Ray-Ban RB4441D 667787 53 Kadın Güneş Gözlüğü, şıklığı ve kaliteyi bir arada sunuyor!

6. Hepsiburada’da bugün indirimde olan Ray-Ban RB4441D 667787 53 Kadın Güneş Gözlüğü, şıklığı ve kaliteyi bir arada sunuyor!

Modern tasarımıyla yüz hatlarınızı mükemmel şekilde tamamlayan bu gözlük, UV korumasıyla göz sağlığınızı koruyor. Hafif yapısı ve dayanıklı malzemesiyle hem günlük hem de özel anlarda tarzınızı yansıtın. Bu indirim fırsatını kaçırmadan hemen sepete ekleyin

Ray-Ban RB4441D 667787 53 Kadın Güneş Gözlüğü

7. Hepsiburada’da indirimde olan Tefal L97390 Ingenio Titanyum 6X Preference 12 Parça Tava ve Tencere Seti, mutfakta işinizi kolaylaştırıyor!

7. Hepsiburada’da indirimde olan Tefal L97390 Ingenio Titanyum 6X Preference 12 Parça Tava ve Tencere Seti, mutfakta işinizi kolaylaştırıyor!

Titanyum kaplamalı yapışmaz yüzeyi ve çıkarılabilir saplarıyla hem pratik hem de dayanıklı olan bu set, ocaktan fırına her yerde kullanım sunuyor. Çekirdek aileler için ideal boyutlarıyla yemek pişirmeyi keyfe dönüştürüyor. Bu kaliteli seti indirimli fiyatıyla hemen kapın

Tefal L97390 Ingenio Titanyum 6X Preference Büyük Tava ve Tencere Seti 12 Parça

8. Hepsiburada’da bugün indirimde olan Wero Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti, kedi sahiplerinin hayatını kolaylaştırıyor!

8. Hepsiburada’da bugün indirimde olan Wero Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti, kedi sahiplerinin hayatını kolaylaştırıyor!

Koku önleyici özelliği, kızılötesi ve ağırlık sensörleriyle donatılmış bu 65L+9L geniş hacimli kum kabı, kendi kendini temizliyor ve uygulamadan kontrol edilebiliyor. Evde hijyen ve konfor arayanlar için ideal bir seçim. Bu teknolojik ürünü indirimli fiyatıyla kaçırmayın!

Wero Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti/Kum Kabı

9. Hepsiburada’da indirimde olan Fissler Vitaquick Premium 4,5L Düdüklü Tencere, hızlı ve lezzetli yemekler için biçilmiş kaftan!

9. Hepsiburada’da indirimde olan Fissler Vitaquick Premium 4,5L Düdüklü Tencere, hızlı ve lezzetli yemekler için biçilmiş kaftan!

Dayanıklı çelik yapısı ve akıllı su seviyesi göstergesiyle güvenli kullanım sunan bu tencere, her türlü ocakta mükemmel performans sergiliyor. Kompakt boyutuyla mutfakta yer tasarrufu sağlarken yemeklerinizi kısa sürede hazırlıyor. Bu fırsatı değerlendirin ve mutfağınıza kalite katın.

Fissler Vitaquick Premium Düdüklü Tencere 4,5L

10. Trendyol indirim günlerinde SOLARIS ürünleri de var!

10. Trendyol indirim günlerinde SOLARIS ürünleri de var!

Tüm ürünlerde %40'a varan indirim!

SOLARIS Tüm Cilt Tipleri Için Suya Dayanıklı Leke Karşıtı Güneş Kremi Spf 50

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Sadece Trendyol'da olan indirim: ORNATE ürünlerini keşfedin!

11. Sadece Trendyol'da olan indirim: ORNATE ürünlerini keşfedin!

Tüm ürünlerimizde 3 al 2 öde fırsatı mevcut!

ORNATE Boşnak Beyazlatıcı Nemlendirici Leke Kremi 100ml

12. Trendyol indirimlerinde yer alan The Ceel ürünlerini kaçırmayın!

12. Trendyol indirimlerinde yer alan The Ceel ürünlerini kaçırmayın!

3 al 2 öde kampanyası ve buna ek olarak mağazayı takip edenlere özel kupon fırsatı!

The Ceel Cilt Beyazlatıcı Aydınlatıcı Glutatyonlu Leke Karşıtı Krem Kolajen, Niacinamide & Kojik Asitli 50 ml

13. Trendyol indirim günlerinde Mustela ürünleri de var!

13. Trendyol indirim günlerinde Mustela ürünleri de var!

Şimdi Mustela güneş ürünlerinde 2. ürüne 200 TL indirim fırsatını kaçırmayın!

Mustela SPF 50+ Yüksek Koruma Göz Çevresi Dudak Hassas Bölgeler Güneş Koruyucu Suya Dayanıklı Stick 9 ml

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın