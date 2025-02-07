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Bugün İndirimde Neler Var? Haustier Otomatik Kedi Tuvaleti'nden Robot Süpürgeye 7 Şubat 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Haustier Otomatik Kedi Tuvaleti'nden Robot Süpürgeye 7 Şubat 2025 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
07.02.2025 - 16:59

7 Şubat 2025 tarihinde, alışveriş severler için cazip indirimlerle dolu bir gün olacak. Özellikle evcil hayvan sahiplerinin ilgisini çekecek olan Haustier Otomatik Kedi Tuvaleti, bugünün fırsatları arasında yer alıyor. Bu ürün, evcil hayvanınızın hijyenini kolaylaştırırken, aynı zamanda sizin de zamandan tasarruf etmenizi sağlıyor. Ayrıca, evinizin temizliğine yardımcı olacak Robot Süpürge de indirimli ürünler arasında. Teknolojinin sunduğu bu pratik çözüm, temizlik işlerinizi hafifletecek ve size daha fazla boş zaman kazandıracak. Bu ve benzeri daha birçok ürün, bugünün fırsatları kapsamında sizleri bekliyor. Bu fırsatları kaçırmamak için hemen alışverişe başlayın! 

Bu içerik 07.02.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Haustier BF01 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti

13.990,00 TL'den 12.490,00 TL'ye düştü. 

Haustier BF01 Akıllı Otomatik Kedi Tuvaleti

2. Tchibo “Lapressa” Manuel Espresso Makinesi

2. Tchibo “Lapressa” Manuel Espresso Makinesi

9.999,00 TL yerine indirimle şimdi 7499 TL.

Tchibo “Lapressa” Manuel Espresso Makinesi

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3. Philips 2000 Serisi Islak ve Kuru Robot Süpürge

Prime fırsatıyla 7.974,00 TL.

Philips 2000 Serisi Islak ve Kuru Robot Süpürge

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4. Philips 7000 Serisi Saç Düzleştirici BHS732/00

İndirimle 3.074,00 TL.

Philips 7000 Serisi Saç Düzleştirici BHS732/00

5. Bioderma Atoderm Cream Ultra Normal ve Kuru Ciltler için Nemlendirici Yüz ve Vücut Bakım Kremi 200 ml

5. Bioderma Atoderm Cream Ultra Normal ve Kuru Ciltler için Nemlendirici Yüz ve Vücut Bakım Kremi 200 ml

Biodermada sevgililer gününe özel 1000 TL ve üzeri alışverişlerde 300 TL indirim başladı. 

Bioderma Atoderm Cream Ultra Normal ve Kuru Ciltler için Nemlendirici Yüz ve Vücut Bakım Kremi 200 ml

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6. Grundig Saç Düzleştirici Hs 7031

6. Grundig Saç Düzleştirici Hs 7031

Grundig Türkiye Mağazasında; Beyaz Eşyadan Küçük Ev Aletine, Elektronikten Kişisel Bakıma Seçili Ürünlerdeki Fırsatı Kaçırma!

Grundig Saç Düzleştirici Hs 7031

7. Flormar Mat Kalıcı Göz Kalemi (BORDO) - Extreme Tattoo Gel Pencil - 005 Very Berry

7. Flormar Mat Kalıcı Göz Kalemi (BORDO) - Extreme Tattoo Gel Pencil - 005 Very Berry

600TL ve üzerine sepette %20 indirim, 450TL ve üzerine sepette 50TL indirim!

Flormar Mat Kalıcı Göz Kalemi (BORDO) - Extreme Tattoo Gel Pencil - 005 Very Berry

8. Siveno %100 Doğal Bebek Çamaşır Sabunu Kendinden Yumuşatıcılı Bitkisel Deterjan Vegan 1000 ml X2 Adet

8. Siveno %100 Doğal Bebek Çamaşır Sabunu Kendinden Yumuşatıcılı Bitkisel Deterjan Vegan 1000 ml X2 Adet

Siveno ve Incia Ürünlerinde Fırsatlar

Siveno %100 Doğal Bebek Çamaşır Sabunu Kendinden Yumuşatıcılı Bitkisel Deterjan Vegan 1000 ml X2 Adet

9. The Purest Solutions ,Yağlı Ve Karma Cilt Sivilce Ve Siyah Nokta , Gözenek Salisilik Asit Tonik 200 ml

9. The Purest Solutions ,Yağlı Ve Karma Cilt Sivilce Ve Siyah Nokta , Gözenek Salisilik Asit Tonik 200 ml

The Purest Solutions ,Yağlı Ve Karma Cilt Sivilce Ve Siyah Nokta , Gözenek Salisilik Asit Tonik 200 ml

10. Versace Crystal Noir EDT 90 ml Kadın Parfüm

10. Versace Crystal Noir EDT 90 ml Kadın Parfüm

Seçili Hepsiburada Satıcılı Parfümlerde İndirimi Keşfet!

Versace Crystal Noir EDT 90 ml Kadın Parfüm

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
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