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Bugün İndirimde Neler Var? L'Oreal Paris 'ten Puma'ya 6 Şubat 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? L'Oreal Paris 'ten Puma'ya 6 Şubat 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
06.02.2025 - 16:01

6 Şubat 2025 tarihinde, alışveriş severler için büyük bir fırsat günü! Flormar maskaralardan Mavi erkek montlarına kadar birçok ürün indirimde. Unutmayın, bu fırsatlar sınırlı süreliğine geçerli. Bu nedenle, alışveriş listenizi hazırlayın ve bu muhteşem indirimleri kaçırmayın!

Bu içerik 06.02.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir. 

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Flormar Doğal Formüllü Kirpik Uzatıcı Maskara

Flormar Doğal Formüllü Kirpik Uzatıcı Maskara

600TL ve üzerine sepette %20 indirim,

Flormar Doğal Formüllü Kirpik Uzatıcı Maskara

L'Oreal Paris Plump Ambition Hyaluron Lip Oil Besleyici ve Nemlendirici Dudak Parlatıcısı

L'Oreal Paris Plump Ambition Hyaluron Lip Oil Besleyici ve Nemlendirici Dudak Parlatıcısı

Tüm L'Oreal mağazasında ürünlerin altında sürpriz kuponlar, kasa indirimleri ve sepette 1500 TL'lik alışverişe 150 TL indirim!

L'Oreal Paris Plump Ambition Hyaluron Lip

Katia & Bony 5'li Kadın Paket Soket Çorap Çok Renkli

Katia & Bony 5'li Kadın Paket Soket Çorap Çok Renkli

Kuponlar ve sepette %50 ye varan indirim.

Katia & Bony 5'li Kadın Paket Soket Çorap Çok Renkli

Yves Saint Laurent Make Me Blush Likit Allık

Yves Saint Laurent Make Me Blush Likit Allık

En favori parfüm ve makyaj ürünlerinde %25'e varan kuponlar! 4000 TL ve üzeri siparişlerde YSL Beauty Ayna hediye!

Yves Saint Laurent Make Me Blush Likit Allık

Puma Classics+ Erkek Gri Günlük Stil Eşofman Altı

Puma Classics+ Erkek Gri Günlük Stil Eşofman Altı

2.100 TL yerine 1.050 TL.

Puma Classics+ Erkek Gri Günlük Stil Eşofman Altı

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Fiyonk Kuyumculuk 14 Ayar Altın Yıldız Sıralı Şahmeran

Fiyonk Kuyumculuk 14 Ayar Altın Yıldız Sıralı Şahmeran

16.112,88 TL yerine 9.667,73 TL.

Fiyonk Kuyumculuk 14 Ayar Altın Yıldız Sıralı Şahmeran

Bella Maison Toast 8 Parça Kahvaltı 2 Kişilik Takımı Siyah

Bella Maison Toast 8 Parça Kahvaltı 2 Kişilik Takımı Siyah

3.921,99 TL yerine 1.000,11 TL.

Bella Maison Toast 8 Parça Kahvaltı 2 Kişilik Takımı Siyah

Mavi Erkek Kapüşonlu Beyaz Şişme Mont

Mavi Erkek Kapüşonlu Beyaz Şişme Mont

2.299,99 TL yerine 1.379,99 TL.

Mavi Erkek Kapüşonlu Beyaz Şişme Mont

Urban Care Hibiscus&Shea Butter Kıvırcık ve Dalgalı Saçlara Özel Saç Bakım Kremi

Urban Care Hibiscus&Shea Butter Kıvırcık ve Dalgalı Saçlara Özel Saç Bakım Kremi

321,90 TL yerine 160,95 TL.

Urban Care Hibiscus

Lenovo HD200 Kablosuz Bluetooth 5.0 Kulak Üstü Kulaklık Siyah

Lenovo HD200 Kablosuz Bluetooth 5.0 Kulak Üstü Kulaklık Siyah

1.656,00TL yerine 692,55TL.

Lenovo HD200 Kablosuz Bluetooth 5.0 Kulak Üstü Kulaklık Siyah

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Incia%100 Doğal Organik Bebek Köpük Şampuanı

Incia%100 Doğal Organik Bebek Köpük Şampuanı

630,00TL yerine 229,90TL .

Incia%100 Doğal Organik Bebek Köpük Şampuanı

Dufy Bordo Erkek Modern Fit Çizgili Mono Yaka Smokin Takım

Dufy Bordo Erkek Modern Fit Çizgili Mono Yaka Smokin Takım

İndirimli fiyatı 1.439,98TL.

Dufy Bordo Erkek Modern Fit Çizgili Mono Yaka Smokin Takım

Milkshake Laptop ve Evrak Çantası

Milkshake Laptop ve Evrak Çantası

1.999,00TL yerine 499,75TL.

Milkshake Laptop ve Evrak Çantası

Guess Marciano Kadın İspanyol Paça Pantolon

Guess Marciano Kadın İspanyol Paça Pantolon

6.479,99TL yerine  1.620,00TL.

Guess Marciano Kadın İspanyol Paça Pantolon

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Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
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