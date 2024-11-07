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Bugün İndirimde Neler Var? Clinique Nemlendirici'den Delonghi Kahve Makinesi'ne 7 Kasım 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Clinique Nemlendirici'den Delonghi Kahve Makinesi'ne 7 Kasım 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
07.11.2024 - 11:39

7 Kasım 2024 tarihinde indirimli ürünler arasında neler var diye merak ediyorsanız, sizin için harika fırsatlarımız var. Cildinizi tazeleyecek Clinique nemlendiriciden, sabahlarınızı canlandıracak Delonghi kahve makinesine kadar birçok ürün, bugün sizleri bekliyor. Bu fırsatları kaçırmayın, alışverişin keyfini çıkarın!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 07.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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1. Clinique Moisture Surge 100 Saat Etkili Nemlendirici 30 ml

1. Clinique Moisture Surge 100 Saat Etkili Nemlendirici 30 ml

1.025,00 TL yerine şimdi 717,00 TL.

Clinique Moisture Surge 100 Saat Etkili Nemlendirici 30 ml

Hepsiburada

2. Skechers D'LİTES - GLAMOUR FEELS Kadın Siyah Sneakers

2. Skechers D'LİTES - GLAMOUR FEELS Kadın Siyah Sneakers

6.999,00 TL'den 5.249,25 TL'ye düştü.

Skechers D'LİTES - GLAMOUR FEELS Kadın Siyah Sneakers

Hepsiburada

3. Xiaomi Portable Steamer Buharlı Düzleştirici MJGTJ02LF

3. Xiaomi Portable Steamer Buharlı Düzleştirici MJGTJ02LF

2.499,00 TL yerine indirimle 1.999,00 TL.

Xiaomi Portable Steamer Buharlı Düzleştirici MJGTJ02LF

Hepsiburada

4. Philips Marathon Daily XB7150/07 Toz Torbasız Süpürge

4. Philips Marathon Daily XB7150/07 Toz Torbasız Süpürge

7.909,00 TL yerine şimdi 6.999,00 TL.

Philips Marathon Daily XB7150/07 Toz Torbasız Süpürge

Hepsiburada

5. Philips Avent Tekli Elektrikli Göğüs Pompası Scf323/11

5. Philips Avent Tekli Elektrikli Göğüs Pompası Scf323/11

2.799,00 TL yerine şimdi 1.959,30 TL.

Philips Avent Tekli Elektrikli Göğüs Pompası Scf323/11

Hepsiburada
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6. Calvin Klein Beauty Kadın Edp 100 ml

6. Calvin Klein Beauty Kadın Edp 100 ml

2.511,01 TL yerine şimdi 1.757,71 TL.

Calvin Klein Beauty Kadın Edp 100 ml

Hepsiburada

7. URBAN Care Hibiscus&Shea Butter Kıvırcık ve Dalgalı Saçlara Özel Şekillendirici Bakım Kremi-175 ML

7. URBAN Care Hibiscus&Shea Butter Kıvırcık ve Dalgalı Saçlara Özel Şekillendirici Bakım Kremi-175 ML

249,90 TL yerine sepette sadece 99 TL.

URBAN Care Hibiscus&Shea Butter Kıvırcık ve Dalgalı Saçlara Özel Şekillendirici Bakım Kremi-175 ML

Hepsiburada

8. Delonghi Magnifica Evo Kahve Makinesi

8. Delonghi Magnifica Evo Kahve Makinesi

23.999,00 TL'den 18.999,00 TL'ye düştü.

Delonghi Magnifica Evo Kahve Makinesi ECAM290.61.SB

Hepsiburada

9. xDrive 15'Li Profesyonel Oyuncu Koltuğu Sarı/Siyah

9. xDrive 15'Li Profesyonel Oyuncu Koltuğu Sarı/Siyah

6.799,00 TL'den 5.699,05 TL'ye düştü.

xDrive 15'Li Profesyonel Oyuncu Koltuğu Sarı/Siyah

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10. AOC Gaming 24G2ZU 60 cm (23,8 inç) Monitör

10. AOC Gaming 24G2ZU 60 cm (23,8 inç) Monitör

8.974,00 TL yerine şimdi 8.075,60 TL.

AOC Gaming 24G2ZU 60 cm (23,8 inç) Monitör

Amazon
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11. JBL Go4, Bluetooth Hoparlör, IP67, Squad

11. JBL Go4, Bluetooth Hoparlör, IP67, Squad

1.839,08 TL yerine şimdi 1.537,00 TL.

JBL Go4, Bluetooth Hoparlör, IP67, Squad

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12. MSI Vigor GK30 Combo White

12. MSI Vigor GK30 Combo White

Şimdi 1.875,30 TL.

MSI Vigor GK30 Combo White

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13. Bestway 56448-3 Havuz Terra Güç Çelik 488 x 305 x 107 cm

13. Bestway 56448-3 Havuz Terra Güç Çelik 488 x 305 x 107 cm

18.140,99 TL yerine şimdi 9.015,02 TL.

Bestway 56448-3 Havuz Terra Güç Çelik 488 x 305 x 107 cm

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14. Philips Lumea BRI921/00 Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

14. Philips Lumea BRI921/00 Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

Philips Lumea, Avrupa'nın ve Türkiye'nin 1 Numaralı IPL markası olmakla birlikte IPL teknolojisinin mucididir. Philips Lumea, İlk 3 kullanımda istenmeyen tüyleri %92'ye varan azalma sağlar. Ürün ağdaya göre acısız ve ekonomik olarak daha avantajlı. 

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Philips Lumea BRI921/00 Lazer Epilasyon IPL Tüy Alma Cihazı

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15. Domestos Çamaşır Suyu Dağ Esintisi 750 ml X 6 Sünger 1 Adet

15. Domestos Çamaşır Suyu Dağ Esintisi 750 ml X 6 Sünger 1 Adet

Yumoş, Omo, Domestos, Cif ve Rinso ürünlerinde son günlerin en düşük fiyatları.

Domestos Çamaşır Suyu Dağ Esintisi 750 ml X 6 Sünger 1 Adet

Trendyol
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16. MISS IPEKYOL Kuşaklı Kaşe Kaban

16. MISS IPEKYOL Kuşaklı Kaşe Kaban

İpekyol yeni sezon ürünlerinde tek ürün alışverişinizde %20, 2 ve üzerine %30 indirim. Ayrıca 1000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL takipçi kuponu kullanabilirsiniz.

MISS IPEKYOL Kuşaklı Kaşe Kaban

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17. Bilge Karga Ryan Magic Leopard Green Erkek Güneş Gözlüğü

17. Bilge Karga Ryan Magic Leopard Green Erkek Güneş Gözlüğü

Bilge Karga'nın tüm ürünlerinde olan %60'a varan indirimi kaçırmayın.

Bilge Karga Ryan Magic Leopard Green Erkek Güneş Gözlüğü

Trendyol

18. Calvin Klein Bileklik Seti

18. Calvin Klein Bileklik Seti

Dünyaca ünlü markaların saat ve takılarında yılın en büyük indirimleri başladı!

Calvin Klein Bileklik Seti

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