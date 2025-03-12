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Bugün İndirimde Neler Var? Akıllı Kedi Tuvaletinden Ray-Ban Güneş Gözlüklerine 12 Mart 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Akıllı Kedi Tuvaletinden Ray-Ban Güneş Gözlüklerine 12 Mart 2025 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
12.03.2025 - 13:02

12 Mart 2025 tarihinde sizler için özenle seçtiğimiz indirimli ürünler arasında, teknoloji ve moda dünyasının öne çıkan parçaları bulunuyor. Akıllı kedi tuvaletleri, evcil hayvan sahiplerinin hayatını kolaylaştıran bir yenilik olarak dikkat çekerken, RayBan marka güneş gözlükleri de stil sahibi tüketiciler için cazip bir fırsat oluşturuyor. Teknolojiden modaya, günlük yaşamınızı kolaylaştıracak ve tarzınıza tarz katacak birçok ürün, bugün sizleri bekliyor. İndirimlerimizle alışverişin keyfini çıkarın!

Bu içerik 12.03.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. PHILIPS GC6800/20 Buhar Kazanlı Ütü, OptimalTEMP, 5.5 Bar, 200 g Şok Buhar, 110 g/dk Sürekli Buhar, SteamGlide Taban

1. PHILIPS GC6800/20 Buhar Kazanlı Ütü, OptimalTEMP, 5.5 Bar, 200 g Şok Buhar, 110 g/dk Sürekli Buhar, SteamGlide Taban

Ütü yapmayı zahmetsiz hale getiren bu Philips buhar kazanlı ütü, OptimalTEMP teknolojisiyle kumaşları yakma riskini ortadan kaldırıyor. Güçlü buharıyla da kırışıklıkları kolayca açıyor.

PHILIPS GC6800/20 Buhar Kazanlı Ütü, OptimalTEMP, 5.5 Bar, 200 g Şok Buhar, 110 g/dk Sürekli Buhar, SteamGlide Taban

2. PETKIT Pura Max Akıllı Kedi Tuvaleti

2. PETKIT Pura Max Akıllı Kedi Tuvaleti

Kedi sahiplerinin hayatını kolaylaştıran bu akıllı tuvalet, kendi kendini temizleyerek hijyenik bir ortam sunuyor. Koku kontrolü ve uzaktan erişim gibi özellikleriyle de dikkat çekiyor.

PETKIT Pura Max Akıllı Kedi Tuvaleti

3. Oral-B AquaCare Series 4 Ağız Duşu - Oxyjet Teknolojisine Sahip

3. Oral-B AquaCare Series 4 Ağız Duşu - Oxyjet Teknolojisine Sahip

Diş sağlığınızı bir üst seviyeye taşıyın. Bu ağız duşu, Oxyjet teknolojisiyle diş aralarını ve diş etlerini derinlemesine temizliyor. Daha sağlıklı bir gülüş için ideal bir seçenek.

Oral-B AquaCare Series 4 Ağız Duşu - Oxyjet Teknolojisine Sahip

4. Stanley The Wild Imagination Vakumlu Yemek Termosu 0.41 lt

4. Stanley The Wild Imagination Vakumlu Yemek Termosu 0.41 lt

Yemeklerinizi uzun süre sıcak veya soğuk tutmak için mükemmel bir çözüm! Bu Stanley yemek termosu, dayanıklı yapısı ve vakumlu izolasyonuyla dikkat çekiyor. Seyahatlerde veya iş yerinde pratik bir kullanım sunuyor.

Stanley The Wild Imagination Vakumlu Yemek Termosu 0.41 lt

5. Philips 12'si 1 Arada Erkek Bakım Seti - Yüz/Saç/Vücut (Islak/Kuru Kullanım) MG5940/15

5. Philips 12'si 1 Arada Erkek Bakım Seti - Yüz/Saç/Vücut (Islak/Kuru Kullanım) MG5940/15

Erkeklerin tüm bakım ihtiyaçlarını karşılayan bu set, 12 farklı başlığıyla saç, sakal ve vücut bakımı için ideal. Islak ve kuru kullanım özelliğiyle de pratik bir deneyim sunuyor.

Philips 12'si 1 Arada Erkek Bakım Seti - Yüz/Saç/Vücut (Islak/Kuru Kullanım) MG5940/15

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6. Mango V yakalı keten gömlek

6. Mango V yakalı keten gömlek

Yazın ferahlığını ve şıklığını bir arada sunan bu keten gömlek, gardırobunuzun vazgeçilmezi olacak. Hem rahat hem de tarz sahibi bir görünüm için ideal.

Mango V yakalı keten gömlek

7. Uniqamping Eco Ergonomik Katlanır Kamp Sandalyesi - Lacivert

7. Uniqamping Eco Ergonomik Katlanır Kamp Sandalyesi - Lacivert

Doğada konforun tadını çıkarın! Bu ergonomik kamp sandalyesi, katlanabilir özelliğiyle taşıma kolaylığı sağlarken, rahat yapısıyla da keyifli bir kamp deneyimi sunuyor.

Uniqamping Eco Ergonomik Katlanır Kamp Sandalyesi - Lacivert

8. Skechers Summits At - Artists Bluff Kadın Mor Outdoor Ayakkabı 180145 Mvmt

8. Skechers Summits At - Artists Bluff Kadın Mor Outdoor Ayakkabı 180145 Mvmt

Hem spor hem de şık! Bu Skechers outdoor ayakkabı, rahat tabanı ve dayanıklı yapısıyla doğa yürüyüşlerinde veya günlük kullanımda size eşlik edecek. Mor rengiyle de tarzınızı yansıtacak.

Skechers Summits At - Artists Bluff Kadın Mor Outdoor Ayakkabı 180145 Mvmt

9. Kitchen Life Etiketli 12'li Akrilik Vakumlu Kare Baharatlık Seti 300 ml -Sızdırmaz Kapaklı Baharatlık Takımı

9. Kitchen Life Etiketli 12'li Akrilik Vakumlu Kare Baharatlık Seti 300 ml -Sızdırmaz Kapaklı Baharatlık Takımı

Mutfağınızda düzeni sağlayın! Bu vakumlu baharatlık seti, baharatlarınızı taze tutarken, şık tasarımıyla da mutfağınıza estetik bir dokunuş katacak.

Kitchen Life Etiketli 12'li Akrilik Vakumlu Kare Baharatlık Seti 300 ml -Sızdırmaz Kapaklı Baharatlık Takımı

10. Ray-Ban RB4441D 667787 53 Kadın Güneş Gözlüğü

10. Ray-Ban RB4441D 667787 53 Kadın Güneş Gözlüğü

Yazın vazgeçilmezi Ray-Ban güneş gözlüğü! Bu model, modern tasarımı ve kaliteli camlarıyla gözlerinizi güneşin zararlı ışınlarından korurken, tarzınızı da tamamlayacak.

Ray-Ban RB4441D 667787 53 Kadın Güneş Gözlüğü

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11. Lancome La Vie Est Belle Edp 30 Ml Kadın Parfüm

11. Lancome La Vie Est Belle Edp 30 Ml Kadın Parfüm

Favori ürünlerinizi şimdi %30'a varan indirimlerle keşfedin!

Lancome La Vie Est Belle Edp 30 Ml Kadın Parfüm

12. Koton Pamuklu Gabardin Kumaş Suni Deri Yaka Uzun Kollu Fermuarlı Ceket

12. Koton Pamuklu Gabardin Kumaş Suni Deri Yaka Uzun Kollu Fermuarlı Ceket

KOTON Süper Mart'ta yeni sezonda DEV İNDİRİM!

Koton Pamuklu Gabardin Kumaş Suni Deri Yaka Uzun Kollu Fermuarlı Ceket

13. adidas Jh6911 Eclyptıx 2000

13. adidas Jh6911 Eclyptıx 2000

Seçili ürünlerde peşin fiyatına 3 taksit fırsatı!

adidas Jh6911 Eclyptıx 2000

14. Yves Rocher Yenileyici Yaşlanma Karşıtı Bitkisel Kök Hücre Bakımı Anti-age Global - Kafein&vitamin E - Göz Kremi

14. Yves Rocher Yenileyici Yaşlanma Karşıtı Bitkisel Kök Hücre Bakımı Anti-age Global - Kafein&vitamin E - Göz Kremi

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Yves Rocher Yenileyici Yaşlanma Karşıtı Bitkisel Kök Hücre Bakımı Anti-age Global - Kafein&vitamin E - Göz Kremi

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
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