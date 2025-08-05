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Bugün İndirimde Neler Var? 5 Ağustos 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 5 Ağustos 2025 Günün Fırsatları

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
05.08.2025 - 18:38

Trendyol’da gördüğünüz o göz alıcı indirimli ürünler, Hepsiburada’nın kaçırılmaması gereken kampanyaları ve Amazon’un birbirinden cazip fırsatları… 5 Ağustos 2025 tarihinde indirimlerle dolu bir gün sizi bekliyor. H&M indirimlerinden Türk kahve makinesine kadar birçok ürün indirimli fiyatlarıyla sizlerle. Bu fırsatları kaçırmamak için hemen alışverişe başlayın.

Bu içerik 05.08.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Her sabah bir fincan kahve içmeden güne başlayamıyorsanız bu indirim size göre!

Her sabah bir fincan kahve içmeden güne başlayamıyorsanız bu indirim size göre!

Özellikle farklı lezzetleri deneyimlemeyi seviyorsanız günün fırsatları arasında yer alan Jacobs Selection Filtre Kahve'yi sepetinize ekleyebilirsiniz. 

Linki burada.

Evde kendinize huzurlu bir köşe yaratmak için bir fırsat!

Evde kendinize huzurlu bir köşe yaratmak için bir fırsat!

2.399 TL yerine 1.259 TL fiyatıyla günün fırsatları arasında yer alan bu salıncağı buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

İster günlük kombinlerinizde, ister plaj kombinlerinde kullanabileceğiniz müslin gömlek fırsatını kaçırmayın.

İster günlük kombinlerinizde, ister plaj kombinlerinde kullanabileceğiniz müslin gömlek fırsatını kaçırmayın.

Happiness İstanbul markasına ait müslin gömlek %45 indirime sahip. Markanın birbirinden şık elbiseleri de mevcut. 

Buradan göz atabilirsiniz.

İndirime girdiğinde stoklanan ürünlerden👇

İndirime girdiğinde stoklanan ürünlerden👇

Solo, Selpak, Silen ürünlerinde 2 al 1 fırsatını kaçırmayın.

Linkini buraya bıraktım.

Çeyiz alışverişinde olanlar burada mı?

Çeyiz alışverişinde olanlar burada mı?

Karaca Hatır Hüp Türk Kahve Makinesi %22 indirimle fırsatlar arasında sepete eklenen ürünlerden biri. 

Linki burada.

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H&M seçili yaz koleksiyonu ürünlerinde %40'a varan indirim fırsatını duydunuz mu?

H&M seçili yaz koleksiyonu ürünlerinde %40'a varan indirim fırsatını duydunuz mu?

Favori parçalarınız indirimde mi diye buradan bakabilir ve hemen sepete ekleyebilirsiniz.

İndirimdeyken herkesin dolabına eklemesi gereken bir tişört seti!

İndirimdeyken herkesin dolabına eklemesi gereken bir tişört seti!

Altınyıldız'da Marka Fırsatı'na özel tişört 249 TL, şort 299 TL, pantolon 549 TL’den başlayan fiyatlarla! Üstelik sepette %10 indirim + 100 TL kupon fırsatı var.

Buradan göz atabilirsiniz.

Minikleri sevindirecek bir indirim!

Minikleri sevindirecek bir indirim!

Çocuklar ve her yaştan koleksiyoncular için muhteşem bir hediye olabilir. İndirim bitmeden sepetinize ekleyin bu fırsatı kaçırmayın.

Linkini buraya bıraktım.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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