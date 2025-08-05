Bugün İndirimde Neler Var? 5 Ağustos 2025 Günün Fırsatları
Trendyol’da gördüğünüz o göz alıcı indirimli ürünler, Hepsiburada’nın kaçırılmaması gereken kampanyaları ve Amazon’un birbirinden cazip fırsatları… 5 Ağustos 2025 tarihinde indirimlerle dolu bir gün sizi bekliyor. H&M indirimlerinden Türk kahve makinesine kadar birçok ürün indirimli fiyatlarıyla sizlerle. Bu fırsatları kaçırmamak için hemen alışverişe başlayın.
Bu içerik 05.08.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Her sabah bir fincan kahve içmeden güne başlayamıyorsanız bu indirim size göre!
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Çeyiz alışverişinde olanlar burada mı?
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İndirimdeyken herkesin dolabına eklemesi gereken bir tişört seti!
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