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Bugün İndirimde Neler Var? 23 Ekim 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 23 Ekim 2026 Günün Fırsatları

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
23.10.2026 - 10:38
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Tommy Hilfiger kadın spor ayakkabısındaki dev düşüşten Levi's tişört fırsatına, Xiaomi hava temizleyiciden Wefood ve Flormar sepet indirimlerine kadar günün en cazip tekliflerini sepetinizi onaylamadan önce mutlaka inceleyin.

Bu içerik 23.10.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Tommy Hilfiger Feminine Cupsole kadın spor ayakkabı son 365 günün en düşüğü net 3.752,40 TL!

Tommy Hilfiger Feminine Cupsole kadın spor ayakkabı son 365 günün en düşüğü net 3.752,40 TL!

Zarif taban detayları, kaliteli deri sayası ve her kombine uyum sağlayan lüks tasarımıyla 6.984,29 TL yerine %46 indirimle son bir yılın dip fiyatında satışta.

Tommy Hilfiger TH Feminine Cupsole Kadın Spor Ayakkabı

Nestlé Starbucks By Nespresso Espresso Roast 18'li kapsül kahve son 365 günün en düşüğü net 398,90 TL!

Nestlé Starbucks By Nespresso Espresso Roast 18'li kapsül kahve son 365 günün en düşüğü net 398,90 TL!

Karamelsi zengin notaları ve yoğun kavrulmuş lezzetiyle Nespresso uyumlu makineler için 584,03 TL yerine %32 indirim fırsatıyla kahveseverlerin sepetinde.

Nestlé Starbucks By Nespresso Espresso Roast 18'li Kapsül Kahve

Levi's Housemark Graphic Tee erkek tişört son 365 günün en düşüğü net 361,37 TL!

Levi's Housemark Graphic Tee erkek tişört son 365 günün en düşüğü net 361,37 TL!

Nefes alan %100 pamuklu kaliteli dokusu, ikonik göğüs logosu ve zamansız rahat kalıbıyla 712,00 TL yerine %49 indirimle gardıroplara giriyor.

Levi's Housemark Graphic Tee Erkek Tişört

Miniso Sanrio lisanslı Kuromi çamaşır torbası 3'lü set Onedio koduyla avantajlı!

Miniso Sanrio lisanslı Kuromi çamaşır torbası 3'lü set Onedio koduyla avantajlı!

Dayanıklı file yapısı ve sevimli Kuromi deseniyle 399,99 TL yerine 299,99 TL'ye inerken, tüm ürünlerde geçerli Onedio koduyla 1.500 TL üzerine 250 TL indirim kazandırıyor.

Miniso Sanrio Lisanslı Kuromi Çamaşır Torbası 3'lü Set

Learning Fun 224 adet şarjlı sesli İngilizce flaş kart seti sepete özel 799 TL yerine net 479,40 TL!

Learning Fun 224 adet şarjlı sesli İngilizce flaş kart seti sepete özel 799 TL yerine net 479,40 TL!

Okul öncesi dil gelişimini destekleyen, çocukların kelimeleri sesli ve görsel olarak eğlenerek öğrenmesini sağlayan şarjlı mavi eğitim oyuncağı sepette büyük indirimde.

Learning Fun Şarjlı Sesli İngilizce Eğitici Flaş Kart Seti

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Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact akıllı hava temizleyici sepete özel 6.799 TL yerine net 5.915,13 TL!

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact akıllı hava temizleyici sepete özel 6.799 TL yerine net 5.915,13 TL!

48 m² alana kadar etkili hava filtrasyonu, 230 m³/s CADR performansı, fısıltı sessizliğinde gece modu ve mobil uygulama kontrolüyle evinizin havasını tazeleyen kompakt cihaz.

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact Akıllı Hava Temizleyici

Whey Isolate çikolata ve muz aromalı protein tozu 2.299 TL yerine net 1.399,00 TL!

Whey Isolate çikolata ve muz aromalı protein tozu 2.299 TL yerine net 1.399,00 TL!

Hızlı emilimli izole protein yapısı, lezzetli çikolata-muz aroması ve yüksek biyolojik değeriyle antrenman sonrası toparlanmayı hızlandıran avantajlı sporcu besini.

Whey Isolate Protein Tozu Çikolata ve Muz Aromalı

Tüm Wefood ürünlerinde sepette %40 indirim ve WEFOOD150 koduyla ekstra 150 TL kupon!

Tüm Wefood ürünlerinde sepette %40 indirim ve WEFOOD150 koduyla ekstra 150 TL kupon!

Katkısız kuru meyveler, süper gıdalar ve soğuk sıkım yağlar başta olmak üzere tüm Wefood çeşitlerinde sepette net %40 indirime ek 750 TL ve üzeri alışverişlerde WEFOOD150 koduyla anında 150 TL fırsatı.

Wefood Doğal ve Sağlıklı Gıda Koleksiyonu

Flormar en sevilen makyaj setlerinde sepette ek %30 indirim şöleni!

Flormar en sevilen makyaj setlerinde sepette ek %30 indirim şöleni!

Makyaj çantalarının vazgeçilmezi maskaralar, fondötenler, dudak ürünleri ve allıklarla hazırlanan popüler setlerde sepete özel ekstra %30 indirim avantajı.

Flormar Makyaj ve Kozmetik Setleri Koleksiyonu

Züber fıstık ezmelerinde '3 Al 2 Öde' ve ONEDİO350 koduyla 350 TL indirim!

Züber fıstık ezmelerinde '3 Al 2 Öde' ve ONEDİO350 koduyla 350 TL indirim!

Şeker ilavesiz, katkısız ve %100 fıstıktan üretilen lezzetli ezmelerde her üç üründen biri hediye gelirken, 1.200 TL ve üzeri sepetlerde ONEDİO350 koduyla net 350 TL kupon indirimi uygulanıyor.

Züber Doğal Fıstık Ezmesi Çeşitleri

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
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