Bugün İndirimde Neler Var? 23 Ekim 2026 Günün Fırsatları
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Tommy Hilfiger kadın spor ayakkabısındaki dev düşüşten Levi's tişört fırsatına, Xiaomi hava temizleyiciden Wefood ve Flormar sepet indirimlerine kadar günün en cazip tekliflerini sepetinizi onaylamadan önce mutlaka inceleyin.
Bu içerik 23.10.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Tommy Hilfiger Feminine Cupsole kadın spor ayakkabı son 365 günün en düşüğü net 3.752,40 TL!
Nestlé Starbucks By Nespresso Espresso Roast 18'li kapsül kahve son 365 günün en düşüğü net 398,90 TL!
Levi's Housemark Graphic Tee erkek tişört son 365 günün en düşüğü net 361,37 TL!
Miniso Sanrio lisanslı Kuromi çamaşır torbası 3'lü set Onedio koduyla avantajlı!
Learning Fun 224 adet şarjlı sesli İngilizce flaş kart seti sepete özel 799 TL yerine net 479,40 TL!
Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact akıllı hava temizleyici sepete özel 6.799 TL yerine net 5.915,13 TL!
Whey Isolate çikolata ve muz aromalı protein tozu 2.299 TL yerine net 1.399,00 TL!
Tüm Wefood ürünlerinde sepette %40 indirim ve WEFOOD150 koduyla ekstra 150 TL kupon!
Flormar en sevilen makyaj setlerinde sepette ek %30 indirim şöleni!
Züber fıstık ezmelerinde '3 Al 2 Öde' ve ONEDİO350 koduyla 350 TL indirim!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın