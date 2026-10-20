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Bugün İndirimde Neler Var? 20 Ekim 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 20 Ekim 2026 Günün Fırsatları

Sena Yiğit
Sena Yiğit - Onedio Üyesi
20.10.2026 - 13:12
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Jouis akım korumalı prizdeki büyük indirimden Karaca döküm ızgaraya, Altınyıldız Classics polar avantajından Züber Kidz ve Wefood fırsatlarına kadar günün en cazip tekliflerini sepetinizi onaylamadan önce mutlaka inceleyin.

Bu içerik 20.10.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Jouis akım korumalı priz çoklayıcı son 365 günün en düşüğü %55 indirimle net 384,80 TL!

Jouis akım korumalı priz çoklayıcı son 365 günün en düşüğü %55 indirimle net 384,80 TL!

2500W güç kapasitesi, 4 USB ve 1 Type-C portu, 2 metre uzatma kablosu ve ısıya dayanıklı güvenli gövdesiyle çalışma masalarının vazgeçilmezi 848,00 TL yerine dip fiyatta.

Jouis Akım Korumalı USB ve Type-C Portlu Priz Çoklayıcı

Emsan Yeni Mısra porselen 30 parça 6 kişilik kahvaltı takımı son 365 günün en düşüğü net 1.999,00 TL!

Emsan Yeni Mısra porselen 30 parça 6 kişilik kahvaltı takımı son 365 günün en düşüğü net 1.999,00 TL!

Kategori çok satanlar listesinde 1. sırada yer alan, modern oval sunum tabakları, fincanları ve pürüzsüz beyaz porseleniyle kahvaltı sofralarını zenginleştiren set 3.628,99 TL yerine %45 indirimle satışta.

Emsan Yeni Mısra Porselen 30 Parça 6 Kişilik Kahvaltı Takımı Beyaz

Karaca Gastro Gourmet döküm ızgara ve tost makinesi son 365 günün en düşüğü net 3.999,00 TL!

Karaca Gastro Gourmet döküm ızgara ve tost makinesi son 365 günün en düşüğü net 3.999,00 TL!

6 dilim geniş ekmek kapasitesi, dayanıklı döküm ızgara plakaları ve şık inox gövdesiyle 7.999,00 TL yerine %50 indirim fırsatıyla mutfaklara geliyor.

Karaca Gastro Gourmet Döküm Izgara ve Tost Makinesi Inox

La Roche-Posay Cicaplast Baume B5 onarıcı bakım kremi 100 ml sepete özel net 1.281,77 TL!

La Roche-Posay Cicaplast Baume B5 onarıcı bakım kremi 100 ml sepete özel net 1.281,77 TL!

Tahriş olmuş, kurumuş ve bariyeri zayıflamış ciltleri hızla yatıştıran B5 vitaminli formülüyle 1.507,96 TL yerine sepette avantajlı fiyatla sunuluyor.

La Roche-Posay Cicaplast Baume B5 Onarıcı Bakım Kremi 100 ml

Zühre Ana karadut özü onedio10 koduyla ek indirim avantajıyla yayında!

Zühre Ana karadut özü onedio10 koduyla ek indirim avantajıyla yayında!

489,00 TL yerine doğrudan 310,00 TL'ye düşen yoğun kıvamlı katkısız doğal meyve özü, sepette uygulanan onedio10 indirim koduyla ek %10 avantaj sağlıyor.

Zühre Ana Doğal Karadut Özü

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Formeya tek kişilik astronot desenli çift taraflı Wellsoft uyku seti sepete özel net 1.320,99 TL!

Formeya tek kişilik astronot desenli çift taraflı Wellsoft uyku seti sepete özel net 1.320,99 TL!

Yumuşacık Wellsoft yorganı, çarşafı ve yastık kılıfıyla çocuk odalarına sıcacık bir konfor katan 3 parçalı set 1.554,10 TL yerine sepette indirimde.

Formeya Tek Kişilik Çarşaflı Astronot Desenli Wellsoft Uyku Seti

Miniso Maltese lisanslı visco boyun yastığında Onedio koduyla 250 TL indirim fırsatı!

Miniso Maltese lisanslı visco boyun yastığında Onedio koduyla 250 TL indirim fırsatı!

Yolculuklarda ergonomik boyun desteği sunan hafızalı pembe sünger seyahat yastığı 699,99 TL yerine %29 indirimle 499,99 TL'ye inerken, tüm Miniso ürünlerinde geçerli Onedio koduyla 1.500 TL üzerine 250 TL indirim kazandırıyor.

Miniso Maltese Lisanslı Hafızalı Sünger Visco Boyun Yastığı Pembe

NYX Professional Makeup Bare With Me kapatıcı serum sepete özel net 764,15 TL!

NYX Professional Makeup Bare With Me kapatıcı serum sepete özel net 764,15 TL!

Cilde doğal bir bitiş veren nemlendirici serum formülüyle 899,00 TL yerine Büyük Ekim kozmetik kampanyasındaki 600 TL'ye ek %15 sepet indirimiyle sepete ekleniyor.

NYX Professional Makeup Bare With Me Kapatıcı Serum 02 Light

Züber Kidz ürünlerinde dilediğin 2 ürün alımında anında 150 TL indirim!

Züber Kidz ürünlerinde dilediğin 2 ürün alımında anında 150 TL indirim!

Şeker ilavesiz, katkısız ve koruyucusuz meyve barları ile meyve toplarından oluşan Minions lisanslı lezzetli çocuk serisinde sepete eklenen iki pakete net 150 TL indirim uygulanıyor.

Züber Kidz Katkısız Meyve Barı ve Meyve Topu Çeşitleri

Tüm Wefood ürünlerinde sepette net %45 indirim ve flaş fiyatlar!

Tüm Wefood ürünlerinde sepette net %45 indirim ve flaş fiyatlar!

Soğuk sıkım organik Hindistan cevizi yağından glutensiz grissinilere ve ham kakao tozuna kadar sağlıklı beslenme dolabını zenginleştiren tüm Wefood çeşitlerinde sepette net %45 fırsatı sizleri bekliyor.

Wefood Doğal ve Organik Gıda Koleksiyonu

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Altınyıldız Classics dik yaka soğuk geçirmez erkek polar sweatshirt AC200 koduyla yayında!

Altınyıldız Classics dik yaka soğuk geçirmez erkek polar sweatshirt AC200 koduyla yayında!

Tüylenme yapmayan anti-pilling kumaşı, soğuk rüzgara geçit vermeyen dik yaka formu ve standart siyah kesimiyle tüm indirimlere ek AC200 koduyla 900 TL üzerine 200 TL ekstra indirim sağlıyor.

AC&Co / Altınyıldız Classics Erkek Siyah Dik Yaka Polar Sweatshirt

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Sena Yiğit
Sena Yiğit
Onedio Üyesi
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