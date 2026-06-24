Bugün Hâlâ Kullanıyor Olmamıza Şaşıracağınız 10 Ekonomik Alışkanlık
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Ekonomik alışkanlıklarımız düşündüğümüzden çok daha uzun süre devam eder. Her ne kadar dünya hızlı bir şekilde değişse de bu alışkanlıkları hâlâ görebiliriz.
Para birimleri değişir, ekonomik yapılar farklılaşır... Ama alışkanlıklar nesiller boyunca devam edebilir. Gelin, birlikte bu ekonomik alışkanlıklara bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Pazarlık yapmaya devam etmek.
2. İndirim dönemlerinin gelmesini beklemek.
3. Nakit paraları saklamak.
4. Altın birikimi yapmak.
5. Borç verirken temkinli olmak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Evde birikim kutusu bulundurmak.
7. Toplu bir şekilde alışveriş yapmak.
8. Işıkları tasarruf için kapatmak.
9. Fiyatları karşılaştırmak.
10. Kışa hazırlık yapmak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın