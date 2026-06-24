Bugün Hâlâ Kullanıyor Olmamıza Şaşıracağınız 10 Ekonomik Alışkanlık

Dünyanın en eski ekonomik alışkanlığı diyebiliriz! Modern mağazalar ya da sabit fiyat sistemleri artık çok yaygınlaştı. Yine de pazarlık yapmaktan vazgeçemiyoruz. İnsanlar satıcılarla konuşup uygun fiyatı elde etmek için çabalıyorlar.

Pazarlık genellikle ikinci el ürünlerde ve yerel pazarlarda daha fazla devam ediyor. Çok eskiden gelen bu yöntem günümüzde de hala varlığını sürdürüyor.