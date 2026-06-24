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Bugün Hâlâ Kullanıyor Olmamıza Şaşıracağınız 10 Ekonomik Alışkanlık

etiket Bugün Hâlâ Kullanıyor Olmamıza Şaşıracağınız 10 Ekonomik Alışkanlık

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
24.06.2026 - 18:46
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Ekonomik alışkanlıklarımız düşündüğümüzden çok daha uzun süre devam eder. Her ne kadar dünya hızlı bir şekilde değişse de bu alışkanlıkları hâlâ görebiliriz. 

Para birimleri değişir, ekonomik yapılar farklılaşır... Ama alışkanlıklar nesiller boyunca devam edebilir. Gelin, birlikte bu ekonomik alışkanlıklara bakalım!

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1. Pazarlık yapmaya devam etmek.

Dünyanın en eski ekonomik alışkanlığı diyebiliriz! Modern mağazalar ya da sabit fiyat sistemleri artık çok yaygınlaştı. Yine de pazarlık yapmaktan vazgeçemiyoruz. İnsanlar satıcılarla konuşup uygun fiyatı elde etmek için çabalıyorlar. 

Pazarlık genellikle ikinci el ürünlerde ve yerel pazarlarda daha fazla devam ediyor. Çok eskiden gelen bu yöntem günümüzde de hala varlığını sürdürüyor.

2. İndirim dönemlerinin gelmesini beklemek.

Ürünleri hemen almayız. Kampanya dönemlerini bekleriz. Bu çok eskiden gelen bir alışkanlıktır. İnsanlar önceden de panayırları ve özel satış zamanlarını takip ederlerdi. 

Bu yüzden birçok insan ihtiyaçlarını erteleyip uygun fiyatları takip eder. Bu alışkanlık hâlâ devam ediyor... Belli zamanlarda büyük indirimlerin olacağını bilenler, isteklerini ve ihtiyaçlarını bir süre bekletiyorlar.

3. Nakit paraları saklamak.

Dijital çağdayız. Ödemeler de artık dijital hâle gelmiş durumda. Yine de insanlar ellerinde bir miktar nakit para bulunduruyor. Beklenmedik durumlara karşı bir önlem olarak görülen bu alışkanlık geçmiş nesillerden geliyor... 

Günümüzde de ekonomik belirsizlik olduğu için elde nakit paranın olması güvende hissetmeyi sağlıyor. Bu yüzden bu alışkanlık bırakılamıyor.

4. Altın birikimi yapmak.

Altın çok eskiden beri güvenli bir liman olarak görülüyor. Her ne kadar teknoloji şirketleri, kripto paralar ya da yeni yatırım araçları çıkmış olsa da altından vazgeçilemiyor. 

İnsanlar altının değerini hep koruyacağını düşünüyor. Bu yüzden de altın birikimine devam ediyorlar. Bunun yanı sıra düğün ve özel günlerde de altın kullanmak bir alışkanlık. Bu kültür devam ettiği için altının önemi azalmayacak gibi!

5. Borç verirken temkinli olmak.

Çok eskilere gittiğimizde bile insanların borçla olan ilişkilerinin aynı olduğunu görürüz. Arkadaşlara ya da akrabalara borç verilirken her zaman düşünülür. Çünkü ekonomik ilişkilerle sosyal ilişkilerin birbirine karışmaması gerekiyor. 

Bu yüzden borç konusunda temkinli davranma alışkanlığı devam ediyor. Değişmeyen bir ekonomik refleks diyebiliriz!

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6. Evde birikim kutusu bulundurmak.

Evde bir kumbaranın bulunması eskiye dayanan bir durum. Özellikle çocukların birikim yapmayı öğrenmesi için alınan bu kumbaralar günümüzde de kullanılmaya devam ediyor.

Dijital bankacılık yaygınlaşmış bir durumda. Yine de insanlar bozuk paralarını biriktirmek için evinde kutu bulundurmayı tercih ediyor!

7. Toplu bir şekilde alışveriş yapmak.

İhtiyaçları ayrı ayrı almaktansa toplu bir şekilde almak tercih ediliyor. Geçmişte hem zamandan hem de paradan tasarruf etmek için bu yöntem kullanılırmış. 

Günümüzde market kampanyaları takip edilerek toplu bir şekilde alışveriş yapılır. Büyük ya da çoklu paketler alınır. Yani bu alışkanlık hâlâ devam ediyor...

8. Işıkları tasarruf için kapatmak.

Uzun yıllardır hayatımızda olan bir diğer alışkanlık... Elektrik tasarrufu yapmak için kullanılmayan odalardaki ışıklar kapatılır. 

Bu alışkanlık minik gibi görünse de bütçeyi olumlu olarak etkiler. Ayrıca enerji tüketimini azaltır. Bu, günümüzde de devam eden küçük ama etkili bir tasarruf alışkanlığı.

9. Fiyatları karşılaştırmak.

Bir ürünü direkt almak yerine markalar ve fiyatlar karşılaştırılır. Eskiden farklı dükkânlar gezerek fiyatlar üzerinden araştırma yapılırmış. 

Günümüzde bunu internet üzerinden yapıyoruz. İnsanlar hâlâ en uygun seçeneği bulmak için markalara tek tek bakıyor.

10. Kışa hazırlık yapmak.

Gıdaları saklamak ve stok oluşturmak geçmişten gelen bir alışkanlık... Mevsimlik ürünlerin bol olduğu zamanlarda bu hazırlık yapılırdı. 

Günümüze baktığımızda birçok insanın reçel, salça ya da kurutulmuş gıdalar hazırladığını görürüz. Hem ekonomik hem de pratik olan bu yöntem kullanılmaya devam ediliyor!

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Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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